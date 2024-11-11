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بمشاركة رسمية وشعبية: إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد القائد ياسر عرفات

11/11/2024 9:08:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - بمشاركة رسمية وشعبية،
أحيت جماهير شعبنا، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الـ20 لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، بمهرجان خطابي أمام ضريحه بمقر الرئاسة
في مدينة رام الله.

ووضع أعضاء من القيادة الفلسطينية ومسؤولون، أكاليل زهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، قبيل انطلاق فعاليات المهرجان.

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن ما يجري هو وقفة وفاء لقائد الشعب الفلسطيني وقائد الأحرار في العالم، وملهم كل حركات التحرر، فهو قائد استثنائي واليوم نستعيد نهجه وقيمه لنتمكن من إكمال المسيرة حتى نحقق ما استشهد من أجله.

وتابع: إن أولوياتنا هي الحرية والاستقلال وسنناضل من أجل ذلك، ونعاهد ياسر عرفات أن الأمل سيبقى بنا دائما.

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