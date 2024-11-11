بمشاركة رسمية وشعبية: إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد القائد ياسر عرفات

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - بمشاركة رسمية وشعبية،
أحيت جماهير شعبنا، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الـ20 لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، بمهرجان خطابي أمام ضريحه بمقر الرئاسة
في مدينة رام الله.
ووضع أعضاء من القيادة الفلسطينية ومسؤولون، أكاليل زهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، قبيل انطلاق فعاليات المهرجان.
وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن ما يجري هو وقفة وفاء لقائد الشعب الفلسطيني وقائد الأحرار في العالم، وملهم كل حركات التحرر، فهو قائد استثنائي واليوم نستعيد نهجه وقيمه لنتمكن من إكمال المسيرة حتى نحقق ما استشهد من أجله.
وتابع: إن أولوياتنا هي الحرية والاستقلال وسنناضل من أجل ذلك، ونعاهد ياسر عرفات أن الأمل سيبقى بنا دائما.
MENAFN11112024000205011050ID1108872556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.