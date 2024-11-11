شيري تطلق تحدي اللياقة الأول من نوعه في الإمارات تحت شعار "يلا نمشي" بالتعاون مع تطبيق Fitze

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، أكتوبر 2024: أطلقت شيري، بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، الموزع الحصري لسيارات شيري في الإمارات، تحدي اللياقة "يلا نمشي" الأول من نوعه في الدولة بالشراكة مع تطبيق اللياقة الشهير Fitze. ويهدف هذا التحدي الذي يمتد على مدار 30 يوماً إلى تشجيع المشاركين على تحقيق 300,000 خطوة، للحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، سيارة شيري تيجو 4 برو، من خلال سحب يُقام في ختام التحدي.
ويستمر التسجيل للمشاركة في التحدّي حتى 31 ديسمبر 2024، على أن يتمّ الإعلان عن الفائز بسيارة الدفع الرباعي شيري تيجو 4 برو، المتطورة والمتميزة بتقنياتها العالية وراحة الاستخدام والأداء، خلال سحب رسمي سيجريه ممثل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال الأسبوع الأول من فبراير.
وتم الإعلان رسمياً عن التحدي خلال حفل توقيع بين شركة شيري ومجموعة عبد الواحد الرستماني وFitze في معرض شيري بشارع الشيخ زايد في دبي. ويأتي هذا التحدي الجديد دعماً لمبادرة "تحدي دبي للياقة 30x30" واستراتيجية الإمارات الوطنية لجودة الحياة 2031، ما يؤكّد الالتزام بتعزيز نمط حياة صحي، مع تسليط الضوء على أهمية اللياقة البدنية كأساس لتحقيق الرفاهية الشاملة.
وفي هذا الإطار، عبّر زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات، عن سعادته بالشراكة قائلاً: "في شيري، نحرص على تقديم قيمة تتجاوز الجودة العالية للسيارات، إذ نلتزم بدعم رفاهية عملائنا والمجتمعات التي ننتمي إليها. وتأتي شراكتنا مع Fitze لتؤكد التزامنا بتشجيع أسلوب حياة صحي، ودمج مفهوم الصحة كجزء من تجربة شيري الشاملة.
وأضاف: "تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تجسد رؤيتنا للابتكار المستمر لخدمة المجتمع. ومن خلال التشجيع على الأنشطة البدنية، نهدف لتعزيز الرفاهية ليس فقط لعملاء شيري بل للمجتمع ككل، ما يسهم في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط".
من جانبهما قال بن، ونيها صموئيل، المؤسسان لتطبيق Fitze: "نحن فخورون بتحقيق رؤيتنا من خلال هذه الشراكة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني وشيري، والتي تمثل إنجازاً كبيراً في مسعانا نحو تعزيز أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً في الإمارات. إن العمل مع علامة تجارية رائدة يمثل خطوة مهمة لبناء مجتمع مزدهر. هذه المبادرة تتخطى مفهوم اللياقة البدنية، فهي تهدف إلى إلهام الناس لاعتماد حياة صحية من خلال المشي، كوسيلة بسيطة وفعالة. معاً، نشجع الجميع على التركيز والاهتمام بصحتهم، والتواصل مع مجتمعهم، والمشاركة للفوز بسيارة شيري تيجو 4 برو المميزة. نتطلع لرؤية التأثير الإيجابي لهذا التعاون لمجتمع أكثر ترابطاً وصحة."
وتدعو شيري الجميع في دولة الإمارات للمشاركة في التحدي عبر تحميل تطبيق Fitze من متجر Apple، أو Google Play، أو Huawei AppGallery. ومن خلال التطبيق، سيتمكنون من الوصول إلى المعلومات اللازمة للتسجيل وتلقي التحديثات حول تقدمهم على مدار الثلاثين يوماً.
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