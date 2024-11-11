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الخارجية: القمة العربية الإسلامية تكتسي أهمية بالغة من حيث المكان والزمان

11/11/2024 7:09:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن وفد دولة فلسطين رفيع المستوى المشارك في القمة العربية الإسلامية برئاسة الرئيس محمود عباس، يحمل هموم ومعاناة شعبنا أينما وجد، والمخاطر الجدية المحدقة بالقضية الفلسطينية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم في ظل حرب الإبادة وجرائم الضم التدريجي واستباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وانعكاسات قرار حظر الاحتلال عمل الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

وأكدت الخارجية أهمية النقاشات والمخرجات التي ستتمخض عنها القمة وتدرك الضرورة الاستراتيجية للاتفاق على رؤية عربية إسلامية واضحة المعالم للتعامل بشكل موحد ومشترك مع تلك المتغيرات، بما يؤدي لتوظيف الثقل العربي الإسلامي وزخم القمة لحماية حقوق شعبنا وترجمته لبرنامج عمل وحراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي لتحقيق الوقف الفوري لحرب الإبادة والعدوان، وضمان تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال بغضون 12 شهرا، إضافة لخطوات عملية جادة باتجاه مجلس الأمن للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين، ووضع حد لإفلات الاحتلال المستمر من العقاب، وتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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