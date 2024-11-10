منتخب البحرين لكرة الطائرة يتوج بلقب البطولة العربية بفوزه على قطر

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 11 (كونا) -- توج المنتخب البحريني لكرة الطائرة للرجال اليوم الأحد بلقب البطولة العربية ال23 بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحل المنتخب القطري بالمركز الثاني في البطولة التي تستضيفها البحرين فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الثالث بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكان المنتخب البحريني تأهل إلى نهائي البطولة بفوزه على منتخب عمان بثلاثة أشواط نظيفة فيما فاز المنتخب القطري على نظيره التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الدور نصف النهائي.

وانطلقت البطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال لكرة الطائرة في الأول من نوفمبر الجاري على صالة اتحاد الطائرة البحريني بصالة (عيسى بن راشد). (النهاية) خ ن ع / ر س