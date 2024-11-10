منتخب البحرين لكرة الطائرة يتوج بلقب البطولة العربية بفوزه على قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 10 - 11 (كونا) -- توج المنتخب البحريني لكرة الطائرة للرجال اليوم الأحد بلقب البطولة العربية ال23 بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وحل المنتخب القطري بالمركز الثاني في البطولة التي تستضيفها البحرين فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الثالث بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أشواط دون مقابل.
وكان المنتخب البحريني تأهل إلى نهائي البطولة بفوزه على منتخب عمان بثلاثة أشواط نظيفة فيما فاز المنتخب القطري على نظيره التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الدور نصف النهائي.
وانطلقت البطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال لكرة الطائرة في الأول من نوفمبر الجاري على صالة اتحاد الطائرة البحريني بصالة (عيسى بن راشد). (النهاية) خ ن ع / ر س
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