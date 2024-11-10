ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الإيراني تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 10 - 11 (كونا) -- بحث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان.
ووفقا للبيان بدوره أشاد الرئيس الإيراني خلال الاتصال بمبادرة السعودية الدعوة لقمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية متمنيا للقمة النجاح والتوفيق. (النهاية)
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