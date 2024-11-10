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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الإيراني تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

11/10/2024 11:38:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان.


ووفقا للبيان بدوره أشاد الرئيس الإيراني خلال الاتصال بمبادرة السعودية الدعوة لقمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية متمنيا للقمة النجاح والتوفيق. (النهاية)




ع ش / م م ج




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