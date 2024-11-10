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الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يسقط أمام (ريال سوسيداد) بهدف نظيف

11/10/2024 11:38:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 10 - 11 (كونا) -- سقط متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (برشلونة) أمام مضيفه (ريال سوسيداد) بهدف دون رد اليوم الأحد في إطار الجولة 13 من المسابقة.

وسجل الهولندي شيرالدو بيكر هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب (ريالي أرينا).

وبهذه النتيجة تجمد رصيد (برشلونة) عند 33 نقطة بفارق ست نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) في حين رفع (ريال سوسيداد) رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن بالترتيب.

وفي إطار الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) برباعية نظيفة على (أوساسونا) الخامس بالترتيب كما فاز (أتلتيكو مدريد) الثالث في الترتيب بهدف نظيف على (مايوركا) في وقت سابق اليوم. (النهاية) ه ن د / م م ج

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