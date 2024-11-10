الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يسقط أمام (ريال سوسيداد) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 10 - 11 (كونا) -- سقط متصدر الدوري
الإسباني لكرة القدم
(برشلونة) أمام مضيفه (ريال سوسيداد) بهدف دون رد اليوم الأحد في إطار الجولة 13 من المسابقة.
وسجل الهولندي شيرالدو بيكر هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب (ريالي أرينا).
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (برشلونة) عند 33 نقطة بفارق ست نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) في حين رفع (ريال سوسيداد) رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن بالترتيب.
وفي إطار الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) برباعية نظيفة على (أوساسونا) الخامس بالترتيب كما فاز (أتلتيكو مدريد) الثالث في الترتيب بهدف نظيف على (مايوركا) في وقت سابق اليوم. (النهاية) ه ن د / م م ج
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