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احذر الحسابات الوهمية على منصات التواصل

11/10/2024 11:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) هي حسابات غير حقيقية يتم إنشاؤها لغرض نشر محتوى أوتنفيذ أنشطة معينة بشكل متخف. يستخدم هذه الحسابات الأفراد أو الجهات لتحقيق أهداف متعددة، بدءًا من الترويج لمحتوى معين وصولاً إلى التضليل الإعلامي، نشر الأخبار الكاذبة، أو حتى شن حملات منظمة ضد دول أومؤسسات.
في السنوات الأخيرة، أصبح لهذه الحسابات تأثير كبير في الرأي العام والسياسات العالمية.
يمكن استخدامه اللتلاعب بالحوارات السياسية والاجتماعية، ونشر الخلافات بين الناس أو حتى التأثير في الانتخابات والسياسات الخارجية.
واحدة من أكثر الطرق تأثيرًا لاستخدام هذه الحسابات الوهمية هي توجيه الحملات ضد بلد معين عبرنشر محتوى مضاد أو مضلل.
1. أنواع الحسابات الوهمية على منصة X:
أ. البوتات (Bots):
البوتات هي برامج أو تطبيقات تقوم بتشغيل حسابات تلقائية. يمكن برمجتها للتفاعل مع المستخدمين، نشرتغريدات، إعادة تغريد محتوى معين، أو حتى الرد على المواضيع الشائعة. هذه البوتات قادرة على إنتاج كميات كبيرةمن المحتوى في وقت قصير جدًا، ما يجعلها أداة قوية لنشر المعلومات (أو التضليل) على نطاق واسع.
ب. الحسابات المزيفة:
تقوم هذه الحسابات بتقمص هوية مزيفة، حيث يتظاهر المستخدمون أو الجهة المسؤولة عنها بأنها شخص حقيقي. يمكن لهذه الحسابات أن تحاكي شخصيات مؤثرة، قادة رأي، أو حتى مواطنين عاديين لدعم أو نشر رسائل معينة.
ج. الحسابات المخترقة:
يتم الوصول إلى هذه الحسابات من خلال عمليات اختراق، حيث يقوم المهاجم باستخدام حسابات حقيقية لنشرمحتوى غير مشروع أو مضلل، ما يعطي مصداقية إضافية لهذه الرسائل كون الحسابات المخترقة تبدو شرعية.
2. كيف تنشر الحسابات الوهمية محتوى ضد بلد معين؟
تستخدم الحسابات الوهمية العديد من الأساليب للتأثير في الرأي العام ونشر محتوى ضد بلد معين. فيما يلي بعض الطرق الشائعة:
أ. التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الكاذبة:
الحسابات الوهمية قادرة على نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة تستهدف البلد المعني، مثل تقارير عن مشاكل اقتصادية أو سياسية مزعومة، أو نشر معلومات مغلوطة عن قضايا اجتماعية وثقافية. الهدف من ذلك هو زرع الشكوك بين مواطني البلد المستهدف أو توجيه الرأي العام العالمي ضد البلد.
ب. الترويج للمحتوى العنيف أو المتطرف:
يمكن لهذه الحسابات الترويج لمحتوى يعزز الصراعات الداخلية أو يشجع على العنف، سواء بين فئات المجتمع المختلفة أو تجاه السلطات. يتم استخدام هذه الحسابات لتأجيج الكراهية والتحريض ضد الحكومات أو الفئات العرقية والدينية.
ج. تشويه السمعة:
تشويه السمعة هو أحد الأساليب الفعالة التي تستخدمها الحسابات الوهمية ضد الدول. يمكن استهداف شخصيات عامة، قادة سياسيين، أو حتى سياسات حكومية بهدف نشر الانطباعات السلبية وتعزيز الشعور بالشكوك تجاه قيادة البلد المستهدف.
د. التفاعل المزيف (Fake Engagement):
يمكن للحسابات الوهمية التلاعب بالبيانات من خلال التفاعل مع المحتوى بشكل مزيف، مثل الإعجابات المزيفة،إعادة التغريدات، أو حتى التعليقات السلبية. هذا التفاعل المزيف يعطي الانطباع بأن هناك دعمًا واسعًا أو رفضً الموضوع معين، ما يؤثر في الرأي العام.
هـ. إنشاء هاشتاجات مضادة:
في كثير من الأحيان، تقوم الحسابات الوهمية بإنشاء هاشتاجات ضد البلد المستهدف وترويجها بشكل واسع عبرإعادة التغريدات من آلاف الحسابات الوهمية، ما يجعل هذه الهاشتاجات تتصدر قائمة الموضوعات الشائعة. هذا يؤدي إلى لفت انتباه المستخدمين الحقيقيين للمشاركة في النقاشات التي قد تحمل آراء سلبية تجاه البلد.
التحالف مع حملات عالمية أو إقليمية:
غالبًا ما ترتبط الحسابات الوهمية بحملات أوسع يتم تنسيقها على المستوى العالمي أو الإقليمي. يمكن أن تتعاون الحسابات الوهمية مع حسابات أخرى في دول مختلفة لتضخيم الرسائل المضادة للبلد المستهدف، ما يزيد من تأثير الحملة.
3. من يدير الحسابات الوهمية؟
إدارة الحسابات الوهمية يمكن أن تأتي من مصادر متعددة، ومنها:
. دول وحكومات: بعض الدول قد تقوم بإنشاء حسابات وهمية لإضعاف صورة دولة منافسة أو لنشر معلومات مضللة تخدم مصالحها الجيوسياسية.
. جماعات ضغط أو لوبيات: يمكن لجماعات الضغط استخدام الحسابات الوهمية لدفع أجندة معينة، سواءكانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية.
. مجرمو الإنترنت: قد يستخدم القراصنة ومجرمو الإنترنت الحسابات الوهمية لاستهداف دول معينة من أجل خلق الفوضى أو لابتزاز الجهات المستهدفة.
4. أمثلة على حملات تستهدف دولًا باستخدام الحسابات الوهمية:
أ. التدخل في الانتخابات:
شهدت العديد من الدول حملات تضليل إلكتروني تستهدف الانتخابات من خلال نشر الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة. مثال على ذلك، تدخل الحسابات الوهمية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، حيث تم استخدام بوتات وحسابات مزيفة لنشر محتويات مضادة لبعض المرشحين.
ب. حملات التضليل ضد الشرق الأوسط:
شهدت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط حملات تضليل ممنهجة من قبل حسابات وهمية تهدف إلى نشرالفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي. كانت هذه الحسابات تنشر معلومات كاذبة حول السياسات الداخلية والخارجية لهذه الدول لتضليل المواطنين وإثارة الخلافات.
ج. حملات ضد الصين وروسيا:
تم استهداف الصين وروسيا بعدة حملات تضليلية عبر الحسابات الوهمية، التي كانت تركز على انتقاد السياسات الحكومية والدعوة إلى تحركات معارضة. بعض هذه الحملات كانت منظمة ومدعومة من جهات أجنبية.
5. كيفية اكتشاف الحسابات الوهمية؟
تسعى منصات التواصل الاجتماعي مثل X إلى محاربة الحسابات الوهمية عبر تطوير تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي للكشف عن الأنشطة المشبوهة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين اكتشاف الحسابات الوهمية بأنفسهم من خلال بعض العلامات الواضحة:
. قلة التفاعل الحقيقي: عادة ما تكون الحسابات الوهمية قليلة التفاعل مع متابعيها، وغالبًا ما تعتمد على إعادة تغريد المحتويات دون إنشاء محتوى أصلي.
. أسماء مستخدمين غريبة أو أرقام متتالية: كثيرًا ما تحمل الحسابات الوهمية أسماء مستخدمين غريبة أوتتضمن أرقامًا متسلسلة بشكل غير طبيعي.
. التغريدات الآلية المتكررة: التغريدات التي تبدو آلية أو مكررة تشير إلى أن الحساب قد يكون بوتًا.
6. مكافحة الحسابات الوهمية:
تقوم منصات التواصل الاجتماعي مثل X باتخاذ خطوات لحماية المستخدمين من الحسابات الوهميةوالتضليل خلال:
الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة: يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن الحسابات التي يشتبهون بأنها وهمية أو تنشرمحتوى مضلل.
التحقق من الحسابات: يقدم X شارات تحقق للحسابات التي تثبت هويتها الحقيقية.
استخدام الذكاء الاصطناعي: تعتمد المنصات على خوارزميات متقدمة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة تلقائيًا وتعليقالحسابات التي تقوم بتلك الأنشطة.
وفي الختام:
اعلم انه منذ بدء الخليقة والتاريخ البشري يحدثنا بالكوارث التي حلت على العديد من البلدان والأمبراطوريات والخلافات جراء الخيانات التي قام بها بعض الناس لبني جلدتهم.
فالخيانة هي إنعدام الإخلاص، وتقديم الغدر، والجحود للولاء، والخيانة العظمى تكون بالتفريط في أسرار الدولة وأمن الأوطان في سبيل مصالح ومنافع شخصية معرضين مصير الوطن للتلاعب والعبث دون أي مبالاة من اجل المال، أو مصالح شخصية أو محاولة خلق فوضى، حتى اولئك الذين جندوهم لا يبالون بهم ويعلمون أنهم لا أمان معهم وأنهم خانوا اوطانهم، فكيف يثقون بهم والتاريخ يشهد كثير من الأشخاص إلى يومنا هذا منبوذين ومشردين ومستعبدين، ولا يجدون القبول في تلك البلدان، غير أن بعضهم يجد ملجاً في تلك الأوطان إلا انه يكون موقتاً بسبب انعدام الطمأنينة والثقة بالنفس، وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي يعيشه.
قال الجاحظ "كانت العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرا تستنشقه".

MENAFN10112024000089011017ID1108870663

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