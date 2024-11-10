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المنتدى الروسي - الأفريقي الوزاري الأول يعلن الشراكة الاستراتيجية الشاملة

11/10/2024 2:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 10 - 11 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التوقيع خلال مؤتمر الشراكة (الروسي - الإفريقي) في سوتشي جنوب روسيا على حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم شملت مختلف المشاريع مع دول إفريقيا في ظل شراكة استراتيجية شاملة.


وقال لافروف للصحفيين على هامش المؤتمر اليوم الأحد إنه "تم التوقيع على اتفاقات تشمل عددا من المشاريع المحددة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة".


وأضاف أن موسكو تعمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية قائلا "على الرغم من العقبات التي يفرضها الغرب نواصل تحسين آليات دعم قطاع الأعمال وإيجاد حلول منطقية فعالة واستخدام أدوات جديدة".


وكان لافروف عقد اجتماعات مع وزراء خارجية مدغشقر وإثيوبيا وتوغو والجزائر وجمهورية الكونغو ودول إفريقية أخرى على هامش المؤتمر.


بدوره قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمة أمام المؤتمر ان "الشراكة بين روسيا وأفريقيا تقوم على إرث تاريخي متجذر في الدعم الذي قدمته موسكو للدول الأفريقية" مبينا أن هذه "الشراكة نمت وتطورت بفضل ما قدمته موسكو من إسهامات لتعزيز قدرات الدول الأفريقية المستقلة".


وأشاد الوزير عطاف بمخرجات المؤتمر وبخاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.


من ناحيته قال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب ان "التعاون بين مالي وروسيا في مجال الأمن يسير على ما يرام ويعزز إمكانات البلاد العسكرية".


من جانبه قال وزير المناجم في النيجر عثمان أبارشي في كلمة مماثلة ان "النيجر منفتحة على الترحيب بالشركات الروسية الحكومية أو الخاصة للعمل بقطاع التعدين".


وأشار الى ان "هناك مناقشات لإصدار تراخيص تعدين لصالح شركة (روساتوم) الروسية" مضيفا "لا يمكن لمجموعة (أورانو) الفرنسية التحكم في إنتاج اليورانيوم بالبلاد وندرس جميع الخيارات بما في ذلك استبدالها بشريك آخر".


وقالت وكالة الأنباء الروسية الحكومية (ريا نوفستي) ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن "روسيا ستواصل تقديم المساعدة للدول الأفريقية في مجالات مختلفة بما في ذلك مكافحة الإرهاب" مشيرا إلى أن "التعاون الروسي مع الدول الأفريقية يتوسع وأصبح أكثر تنوعا".


كما صرح لافروف في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية ان المؤتمر الوزاري الثاني الروسي - الأفريقي سيعقد في عام 2025 "ونحن مستعدون لأن يكون في أفريقيا".


ويهدف المؤتمر الوزاري الأول الذي ضم وزراء شؤون خارجية روسيا والدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة في أعقاب قمتي سان بطرسبرغ 2023 وسوتشي 2019 إلى تقييم مقتضيات الإعلانين المعتمدين خلال هاتين القمتين وتحديد آفاق التعاون المستقبلية.(النهاية)




د أ ن / ف ا س




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