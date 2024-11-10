لبنان في عين الكاميرا: صدى الصوت والصورة في مواجهة الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسراء الردايدة
عمان- لبنان، هذا البلد الصغير المحاط بصراعات تاريخية وسياسية، يعيش واقعا مركبا يعكس في كثير من الأحيان حالة من التوتر وعدم الاستقرار. ووسط التصعيد في جنوب لبنان والهجمات الإسرائيلية المستمرة، تصبح السينما أداة بليغة في التعبير عن واقع الشعب اللبناني وتجاربه الحياتية على حافة الخطر.
الأفلام اللبنانية، خصوصا الحديثة، تحمل في طياتها مرارة الحروب والانقسامات، لكنها تأتي أيضا ببصيص أمل وتطلع نحو مستقبل أفضل.
ضمن فعالية "لبنان في عين الكاميرا" التي انطلقت أول من أمس وبتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، تم اختيار مجموعة من الأفلام بعناية، مثل: "1982"، "في ظلال بيروت" و"عصفور كشاف"، والتي تمثل لحظات معيشة مكثفة وواقعا مريرا، وتؤكد في الوقت نفسه قوة الكاميرا كوسيلة حيوية لنقل الرسائل، متجاوزة مجرد التسجيل الوثائقي لتصبح نافذة تأملية تكشف عن عمق التجربة اللبنانية.
فيلم "1982": لحظة التحول بين الطفولة والحرب
يأخذنا فيلم "1982" لوليد مونّس إلى مرحلة من تاريخ لبنان، حيث كانت البلاد على وشك الدخول في صراع مفتوح مع إسرائيل في العام ذاته. تدور أحداث الفيلم في يوم دراسي عادي داخل مدرسة في جبال لبنان، حيث يسعى الطفل البالغ من العمر 11 عاما، وسام، للإفصاح عن مشاعره تجاه زميلته جوانا. ومع تصاعد التوترات الأمنية في الخارج، يجد وسام نفسه ممزقا بين رغبات الطفولة وبدايات الوعي بالخطر الذي يقترب.
يجسد "1982" فكرة البلوغ من منظور الحرب، فهو يخلق علاقة شبه عضوية بين وعي الطفل البريء والتحولات التي يعيشها المجتمع اللبناني.
يستخدم المخرج مونّس المدرسة كـ"ميكروكوزم" يعكس حالة لبنان، حيث تتداخل الحكاية البسيطة للعشق الطفولي مع مشهد القنابل والمروحيات الإسرائيلية التي تهدد الهدوء. تظهر هنا مهارة مونّس في المزج بين الدراما الإنسانية والفجائع الوطنية، مما يجعل الفيلم ينقل رسائل عميقة حول قسوة الحروب التي لا تقتصر آثارها على ساحات المعركة فقط، بل تتسلل إلى قلوب الأطفال وأحلامهم.
الفيلم ينتمي إلى سينما الحرب لكن بروح فنية عاطفية، فالكاميرا تنقل مشاعر الشخصيات بطريقة تبرز حيرتهم وتوترهم أمام الخطر الداهم.
"في ظلال بيروت": حكايات قاسية من مدينة ممزقة
وثائقي "في ظلال بيروت" لجاري كين وستيفن جيرارد كيلي، يعد شهادة بصرية على الظروف القاسية التي يعاني منها سكان حي صبرا وشاتيلا، حيث يصور الفيلم يوميات أربعة أفراد يواجهون أزمات مستمرة في صراعهم من أجل البقاء. هذا الحي المحمل بتاريخ ثقيل من المجازر والمعاناة، يعيش في ظلال حرب دائمة على مستويات مختلفة. بين محاولة الأم توفير العلاج لابنتها المريضة، وسعي الأب لحماية عائلته، وكفاح الشاب للتخلص من الإدمان، يرسم الفيلم لوحة داكنة تعكس انحدار البنية الاجتماعية في لبنان.
هذا الفيلم الوثائقي ليس مجرد سرد بسيط للمعاناة؛ بل إنه يعرض تراجيدية واقعية تضع الجمهور في مواجهة مباشرة مع قسوة الحياة في بيئة متأثرة بالعنف والفقر والاضطرابات السياسية.
"عصفور كشاف": نقد ساخر للفساد
في "عصفور كشاف"، يقدم دوان القاوقجي نظرة ساخرة تجاه الفساد الذي بات يلتهم النظام الاجتماعي اللبناني. القصة تبدأ بشاب يدعى أنيس، يجبر على مساعدة لصين في نقل ممتلكات خالته الثمينة، ليتضح في النهاية أنهما من رجال الشرطة. يعرض الفيلم هذا التداخل الفاضح بين الجريمة والقانون بطريقة تجمع بين الدراما والكوميديا السوداء.
وهنا تعد السخرية السوداء أسلوبا ذكيا في نقد الفساد المستشري، حيث يسخر الفيلم من مفهوم العدالة في لبنان، الذي يبدو وكأنه فوضى مرتبة تتداخل فيها الأدوار ويتساوى الجاني مع الحامي. القاوقجي ينقل بطريقة بارعة مشاعر الغضب والإحباط، حيث تتحول الضحكة في هذا الفيلم إلى شكل من أشكال المقاومة، وكأن المخرج يقول إنه إذا لم تستطع أن تقاوم الفساد، فعلى الأقل قف بجانبه وألقِ نظرة ساخرة على هذا المشهد السريالي.
"يرقة": الهجرة والبحث عن الذات
فيلم "يرقة" لميشيل ونويل كسرواني هو دراما تتناول التناقضات التي تواجهها امرأتان من بلاد الشام، مهاجرتان تعملان في مطعم بليون الفرنسية، حيث تجرهما حياتهما الجديدة إلى مواجهة التحديات والضغوطات التي تأتي مع الهجرة. تلتقي هاتان الشخصيتان في مدينة غريبة، ويجمع بينهما شعور مشترك بالغربة والوحدة، مما يفتح المجال لظهور علاقة بينهما مبنية على التآلف.
هذا الفيلم يعالج موضوعا مهما في السينما اللبنانية الحديثة، وهو موضوع الهجرة والحنين للوطن. الشخصيات تجد في بعضها بعضا ملاذا من عذاب الغربة وصعوباتها، ويظهر الفيلم بشكل مؤثر كيف يعيش المغترب اللبناني بين نار الحنين والرغبة في النجاح وتحقيق الذات. التصوير الحميم للعلاقة بين المرأتين يعكس أيضا الصراع الداخلي الذي يعانيه المغتربون، من خلال التفاصيل الصغيرة التي تعبر عن مشاعر الشخصيات، مثل الحنين للأماكن والأصوات والروائح.
"أن أندُر": أزمة الهوية بين الإيمان والعالم الخارجي
في فيلم "أن أندُر" للمخرج إليو طربيه، تأخذنا القصة إلى عوالم متداخلة من الهوية والدين، حيث يقرر شاب وفتاة لبنانيان أن يصبحا راهبا وراهبة على التوالي، لكنهما يكتشفان أن العالم الذي اختاراه لا يتناسب تماما مع طموحاتهما واحتياجاتهما. الفيلم يصور التحديات التي يواجهها اللبنانيون بين الالتزام بالقيم الدينية والانفتاح على العالم الخارجي، حيث يجد الاثنان نفسيهما في فرنسا ويختبران شكوكا عميقة حيال قراراتهما الحياتية.
السينما اللبنانية: مرآة الصراع والهوية
تعد السينما اللبنانية نافذة فريدة تعكس التعقيد المجتمعي والسياسي في لبنان، البلد الذي عاش عقودا من الصراعات والتحديات. على الرغم من المساحة الجغرافية الصغيرة، إلا أن السينما اللبنانية تقدم رؤى جريئة حول قضايا الحرب والانقسام والأمل، من خلال عيون مخرجين رائدين برزوا على الساحتين المحلية والعالمية.
بقيادة أسماء مثل مارون بغدادي، فيليب عرقتنجي، نادين لبكي، غسان سلهب، أحمد غصين ومحمد سويد، تأتي الأفلام اللبنانية لتروي حكايات واقعية، مملوءة بالمعاناة والأمل.
يستخدم هؤلاء المخرجون أساليب تصويرية مميزة، تجمع بين الواقعية والرمزية، ليقدموا قصصا تعبر عن الهوية والصمود، وتمثل صوتا قويا أمام الصعوبات. وتظل السينما اللبنانية، في أفلام مثل "1982" و"كفرناحوم" و"تحت القصف"، قوة ثقافية تعكس واقع لبنان وتطلعات شعبه، وتؤكد أن الكاميرا لا تقل قوة عن أي وسيلة للتغيير الاجتماعي.
زياد دويري: سينما التناقضات والتحولات
يعد زياد دويري من أبرز المخرجين اللبنانيين الذين تتناول أفلامهم القضايا السياسية والاجتماعية بتعقيداتها، وأحد أكثر المخرجين جرأة في طرح الصراعات الطائفية، كما في فيلمه الشهير "بيروت الغربية" (1998). الفيلم يصور حرب لبنان الأهلية من خلال عيون مراهقين يحاولون فهم الحياة وسط العنف والفوضى، ويغوص في تفاصيل الانقسام بين شطري بيروت؛ الغرب المسلم والشرق المسيحي.
غسان سلهب: شاعرية الصمت والتأمل
يعرف غسان سلهب بأفلامه التجريبية التي تتناول التحديات الوجودية وتعكس روحا شاعرية تتجلى في التأمل العميق والصمت، مبتعدا عن الأسلوب التقليدي للسينما السردية. فيلمه "أرض مجهولة" (2002) يجسد قلق الحرب الأهلية اللبنانية، حيث يستعرض شخصيات تائهة تعيش في بيروت وتعاني من أزمة هوياتية وسط انقسام الوطن.
أحمد غصين: السينما في مواجهة الحرب والصراع
يعد أحمد غصين من المخرجين الصاعدين الذين تركوا بصمتهم في السينما اللبنانية من خلال أفلام تعبر عن التأثير المدمر للحروب على الأفراد. في فيلمه "جدار الصوت" (2019)، يعرض غصين معاناة المدنيين اللبنانيين أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان العام 2006، حيث يحتمي مجموعة من الأشخاص في قبو منزل بقرية جنوبية خلال الغارات. يقدم الفيلم تجربة مكثفة ومؤلمة تكشف واقع الحياة أثناء الحرب، حيث يحاصر الناس في مساحة ضيقة وسط الخوف والدمار.
هادي زكاك: تأريخ وثائقي للبنان
هادي زكاك هو أحد أبرز المخرجين الوثائقيين في لبنان، ويعرف بتأريخه الوثائقي الذي يسلط الضوء على التراث اللبناني وتجارب اللبنانيين خلال الحروب. فيلمه "يا عمري" (2016) يمثل شهادة وثائقية على حياة جدته التي عاشت ما يقارب مائة عام، وقدمت في حياتها توثيقا شخصيا لتاريخ لبنان الحديث.
نادين لبكي: قصص النساء والهامش الاجتماعي
تعد نادين لبكي من أكثر المخرجات اللبنانيات شهرة، حيث تسلط الضوء على قضايا المرأة والمجتمع، وتعرض الواقع اللبناني من خلال شخصيات من الطبقات الدنيا.
حازت لبكي شهرة عالمية بفيلمها "كفرناحوم" (2018)، الذي يروي قصة طفل يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في لبنان، ويعاني من قسوة الحياة وانعدام الحقوق. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي، ورشح لجائزة الأوسكار.
مي المصري: توثيق الصراع الإنساني من منظور نسوي
مي المصري من أبرز المخرجات الوثائقيات في العالم العربي، وتشتهر بتوثيقها لحياة الناس خلال الحروب، خاصة النساء والأطفال.
فيلمها "33 يوم" (2007) عن حرب تموز 2006، يعرض معاناة الناس خلال هذه الحرب، وكيف أثر القصف على حياتهم اليومية، وخصوصا الأطفال. تبرز مي المصري في أفلامها قضايا إنسانية عميقة، مستعرضة تجربة الإنسان اللبناني من منظور شخصي وشاعري، لتكون صوتا للضعفاء والمهمشين.
جوانا حاجي توما: استكشاف الذاكرة والهجرة
تشتهر جوانا حاجي توما بطرحها مواضيع تتعلق بالذاكرة والهجرة في سياق الحرب الأهلية اللبنانية. من أبرز أعمالها "ذكريات" (2006)، الذي أخرجته بالتعاون مع زوجها المخرج خالد جبارة، حيث يستكشف الفيلم الرسائل التي تبادلاها خلال الحرب الأهلية. يعد هذا العمل فريدا من نوعه، حيث يجمع بين الوثائقي والفني ليعرض مشاعر الخوف والأمل في تلك الفترة العصيبة.
مارون بغدادي: عمق الصراعات الطائفية
مارون بغدادي هو أحد رواد السينما اللبنانية، ومن الأوائل الذين سلطوا الضوء على الحرب الأهلية اللبنانية. في فيلمه الشهير "خارج الحياة" (1991)، يتناول قصة صحفي فرنسي يُختطف في بيروت، وقد حقق هذا الفيلم شهرة عالمية بفوزه بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي. بغدادي لم يكتفِ بتوثيق أهوال الحرب، بل استعرض بعمق الانقسامات الطائفية والاجتماعية في لبنان، معتمدا على ألوان بصرية قوية وأسلوب جريء جعل منه رائدا في توظيف السينما كوسيلة نقد اجتماعي وسياسي.
محمد سويد: شهادات حية من قلب الحرب
يعد محمد سويد من أبرز المخرجين في السينما الوثائقية اللبنانية، إذ عرف بأعماله التي توثق تفاصيل الحرب الأهلية اللبنانية، متناولاً آثارها على الأفراد والحياة اليومية. فيلمه "بيروت بالليل" (2004) يمثل شهادة شخصية ووثيقة حية عن بيروت كذاكرة جماعية، ويعد من أهم أعماله التي تجمع بين البوح الشخصي والتوثيق التاريخي.
فيليب عرقتنجي: تصوير الهجرة والمنفى بأسلوب شاعري
يمتاز أسلوب فيليب عرقتنجي بمزج الفوتوغرافيا بالسرد السينمائي، حيث يجمع بين الوثائقي والروائي. تركز أفلامه على قضايا الهجرة، الهوية والمنفى، ويبرز في أعماله تداخل العواطف مع الأزمات الإنسانية. من أبرز أعماله "البوسطة" (2005)، الذي يعرض قصة فرقة موسيقية تجول لبنان بعد الحرب، مستعرضة التنوع الثقافي.
زكريا جابر: قصص اللاجئين والنزوح اليومي
يركز زكريا جابر على قضايا الهجرة والنزوح، حيث يهتم بتوثيق حياة اللاجئين في لبنان ويعرضها بواقعية، مسلطا الضوء على تفاصيل الحياة اليومية. من أهم أعماله "بيروت المحطة الأخيرة" (2015)، الذي يستعرض حياة اللاجئين السوريين في لبنان، ويبرز تحدياتهم في ظل واقع مختلف.
جوسلين صعب: توثيق الصراعات بقلب الصحفية
جمعت جوسلين صعب بين الصحافة والسينما في نقلها لواقع الصراعات والحروب، حيث تهتم بتوثيق تأثير هذه الأزمات على الناس، وبشكل خاص قضايا النساء وحقوق الإنسان. من أهم أعمالها "بيروت مدينتي" (1982) الذي يظهر الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية، و"دنيا" (2005) الذي يناقش قضايا المرأة في المجتمع المصري، خاصة مسألة الختان، ويعرضها بجرأة وواقعية.
ومن خلال تسليط الضوء على الصراعات والهويات المتداخلة، تصبح السينما اللبنانية رحلة في التاريخ والذاكرة، وترسم للجيل الحالي وللأجيال المقبلة صورة حية عن الأمل والنضال والانتماء.
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