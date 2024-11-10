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لبنان في عين الكاميرا: صدى الصوت والصورة في مواجهة الحرب

11/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسراء الردايدة






عمان- لبنان، هذا البلد الصغير المحاط بصراعات تاريخية وسياسية، يعيش واقعا مركبا يعكس في كثير من الأحيان حالة من التوتر وعدم الاستقرار. ووسط التصعيد في جنوب لبنان والهجمات الإسرائيلية المستمرة، تصبح السينما أداة بليغة في التعبير عن واقع الشعب اللبناني وتجاربه الحياتية على حافة الخطر.
الأفلام اللبنانية، خصوصا الحديثة، تحمل في طياتها مرارة الحروب والانقسامات، لكنها تأتي أيضا ببصيص أمل وتطلع نحو مستقبل أفضل.
ضمن فعالية "لبنان في عين الكاميرا" التي انطلقت أول من أمس وبتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، تم اختيار مجموعة من الأفلام بعناية، مثل: "1982"، "في ظلال بيروت" و"عصفور كشاف"، والتي تمثل لحظات معيشة مكثفة وواقعا مريرا، وتؤكد في الوقت نفسه قوة الكاميرا كوسيلة حيوية لنقل الرسائل، متجاوزة مجرد التسجيل الوثائقي لتصبح نافذة تأملية تكشف عن عمق التجربة اللبنانية.
فيلم "1982": لحظة التحول بين الطفولة والحرب
 يأخذنا فيلم "1982" لوليد مونّس إلى مرحلة من تاريخ لبنان، حيث كانت البلاد على وشك الدخول في صراع مفتوح مع إسرائيل في العام ذاته. تدور أحداث الفيلم في يوم دراسي عادي داخل مدرسة في جبال لبنان، حيث يسعى الطفل البالغ من العمر 11 عاما، وسام، للإفصاح عن مشاعره تجاه زميلته جوانا. ومع تصاعد التوترات الأمنية في الخارج، يجد وسام نفسه ممزقا بين رغبات الطفولة وبدايات الوعي بالخطر الذي يقترب.
يجسد "1982" فكرة البلوغ من منظور الحرب، فهو يخلق علاقة شبه عضوية بين وعي الطفل البريء والتحولات التي يعيشها المجتمع اللبناني.
يستخدم المخرج مونّس المدرسة كـ"ميكروكوزم" يعكس حالة لبنان، حيث تتداخل الحكاية البسيطة للعشق الطفولي مع مشهد القنابل والمروحيات الإسرائيلية التي تهدد الهدوء. تظهر هنا مهارة مونّس في المزج بين الدراما الإنسانية والفجائع الوطنية، مما يجعل الفيلم ينقل رسائل عميقة حول قسوة الحروب التي لا تقتصر آثارها على ساحات المعركة فقط، بل تتسلل إلى قلوب الأطفال وأحلامهم.
الفيلم ينتمي إلى سينما الحرب لكن بروح فنية عاطفية، فالكاميرا تنقل مشاعر الشخصيات بطريقة تبرز حيرتهم وتوترهم أمام الخطر الداهم.
"في ظلال بيروت": حكايات قاسية من مدينة ممزقة
 وثائقي "في ظلال بيروت" لجاري كين وستيفن جيرارد كيلي، يعد شهادة بصرية على الظروف القاسية التي يعاني منها سكان حي صبرا وشاتيلا، حيث يصور الفيلم يوميات أربعة أفراد يواجهون أزمات مستمرة في صراعهم من أجل البقاء. هذا الحي المحمل بتاريخ ثقيل من المجازر والمعاناة، يعيش في ظلال حرب دائمة على مستويات مختلفة. بين محاولة الأم توفير العلاج لابنتها المريضة، وسعي الأب لحماية عائلته، وكفاح الشاب للتخلص من الإدمان، يرسم الفيلم لوحة داكنة تعكس انحدار البنية الاجتماعية في لبنان.
هذا الفيلم الوثائقي ليس مجرد سرد بسيط للمعاناة؛ بل إنه يعرض تراجيدية واقعية تضع الجمهور في مواجهة مباشرة مع قسوة الحياة في بيئة متأثرة بالعنف والفقر والاضطرابات السياسية.
"عصفور كشاف": نقد ساخر للفساد
 في "عصفور كشاف"، يقدم دوان القاوقجي نظرة ساخرة تجاه الفساد الذي بات يلتهم النظام الاجتماعي اللبناني. القصة تبدأ بشاب يدعى أنيس، يجبر على مساعدة لصين في نقل ممتلكات خالته الثمينة، ليتضح في النهاية أنهما من رجال الشرطة. يعرض الفيلم هذا التداخل الفاضح بين الجريمة والقانون بطريقة تجمع بين الدراما والكوميديا السوداء.
وهنا تعد السخرية السوداء أسلوبا ذكيا في نقد الفساد المستشري، حيث يسخر الفيلم من مفهوم العدالة في لبنان، الذي يبدو وكأنه فوضى مرتبة تتداخل فيها الأدوار ويتساوى الجاني مع الحامي. القاوقجي ينقل بطريقة بارعة مشاعر الغضب والإحباط، حيث تتحول الضحكة في هذا الفيلم إلى شكل من أشكال المقاومة، وكأن المخرج يقول إنه إذا لم تستطع أن تقاوم الفساد، فعلى الأقل قف بجانبه وألقِ نظرة ساخرة على هذا المشهد السريالي.
"يرقة": الهجرة والبحث عن الذات
 فيلم "يرقة" لميشيل ونويل كسرواني هو دراما تتناول التناقضات التي تواجهها امرأتان من بلاد الشام، مهاجرتان تعملان في مطعم بليون الفرنسية، حيث تجرهما حياتهما الجديدة إلى مواجهة التحديات والضغوطات التي تأتي مع الهجرة. تلتقي هاتان الشخصيتان في مدينة غريبة، ويجمع بينهما شعور مشترك بالغربة والوحدة، مما يفتح المجال لظهور علاقة بينهما مبنية على التآلف.
هذا الفيلم يعالج موضوعا مهما في السينما اللبنانية الحديثة، وهو موضوع الهجرة والحنين للوطن. الشخصيات تجد في بعضها بعضا ملاذا من عذاب الغربة وصعوباتها، ويظهر الفيلم بشكل مؤثر كيف يعيش المغترب اللبناني بين نار الحنين والرغبة في النجاح وتحقيق الذات. التصوير الحميم للعلاقة بين المرأتين يعكس أيضا الصراع الداخلي الذي يعانيه المغتربون، من خلال التفاصيل الصغيرة التي تعبر عن مشاعر الشخصيات، مثل الحنين للأماكن والأصوات والروائح.
"أن أندُر": أزمة الهوية بين الإيمان والعالم الخارجي
 في فيلم "أن أندُر" للمخرج إليو طربيه، تأخذنا القصة إلى عوالم متداخلة من الهوية والدين، حيث يقرر شاب وفتاة لبنانيان أن يصبحا راهبا وراهبة على التوالي، لكنهما يكتشفان أن العالم الذي اختاراه لا يتناسب تماما مع طموحاتهما واحتياجاتهما. الفيلم يصور التحديات التي يواجهها اللبنانيون بين الالتزام بالقيم الدينية والانفتاح على العالم الخارجي، حيث يجد الاثنان نفسيهما في فرنسا ويختبران شكوكا عميقة حيال قراراتهما الحياتية.
السينما اللبنانية: مرآة الصراع والهوية
 تعد السينما اللبنانية نافذة فريدة تعكس التعقيد المجتمعي والسياسي في لبنان، البلد الذي عاش عقودا من الصراعات والتحديات. على الرغم من المساحة الجغرافية الصغيرة، إلا أن السينما اللبنانية تقدم رؤى جريئة حول قضايا الحرب والانقسام والأمل، من خلال عيون مخرجين رائدين برزوا على الساحتين المحلية والعالمية.
بقيادة أسماء مثل مارون بغدادي، فيليب عرقتنجي، نادين لبكي، غسان سلهب، أحمد غصين ومحمد سويد، تأتي الأفلام اللبنانية لتروي حكايات واقعية، مملوءة بالمعاناة والأمل.
يستخدم هؤلاء المخرجون أساليب تصويرية مميزة، تجمع بين الواقعية والرمزية، ليقدموا قصصا تعبر عن الهوية والصمود، وتمثل صوتا قويا أمام الصعوبات. وتظل السينما اللبنانية، في أفلام مثل "1982" و"كفرناحوم" و"تحت القصف"، قوة ثقافية تعكس واقع لبنان وتطلعات شعبه، وتؤكد أن الكاميرا لا تقل قوة عن أي وسيلة للتغيير الاجتماعي.
زياد دويري: سينما التناقضات والتحولات
 يعد زياد دويري من أبرز المخرجين اللبنانيين الذين تتناول أفلامهم القضايا السياسية والاجتماعية بتعقيداتها، وأحد أكثر المخرجين جرأة في طرح الصراعات الطائفية، كما في فيلمه الشهير "بيروت الغربية" (1998). الفيلم يصور حرب لبنان الأهلية من خلال عيون مراهقين يحاولون فهم الحياة وسط العنف والفوضى، ويغوص في تفاصيل الانقسام بين شطري بيروت؛ الغرب المسلم والشرق المسيحي.
غسان سلهب: شاعرية الصمت والتأمل
 يعرف غسان سلهب بأفلامه التجريبية التي تتناول التحديات الوجودية وتعكس روحا شاعرية تتجلى في التأمل العميق والصمت، مبتعدا عن الأسلوب التقليدي للسينما السردية. فيلمه "أرض مجهولة" (2002) يجسد قلق الحرب الأهلية اللبنانية، حيث يستعرض شخصيات تائهة تعيش في بيروت وتعاني من أزمة هوياتية وسط انقسام الوطن.
أحمد غصين: السينما في مواجهة الحرب والصراع
 يعد أحمد غصين من المخرجين الصاعدين الذين تركوا بصمتهم في السينما اللبنانية من خلال أفلام تعبر عن التأثير المدمر للحروب على الأفراد. في فيلمه "جدار الصوت" (2019)، يعرض غصين معاناة المدنيين اللبنانيين أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان العام 2006، حيث يحتمي مجموعة من الأشخاص في قبو منزل بقرية جنوبية خلال الغارات. يقدم الفيلم تجربة مكثفة ومؤلمة تكشف واقع الحياة أثناء الحرب، حيث يحاصر الناس في مساحة ضيقة وسط الخوف والدمار.
هادي زكاك: تأريخ وثائقي للبنان
 هادي زكاك هو أحد أبرز المخرجين الوثائقيين في لبنان، ويعرف بتأريخه الوثائقي الذي يسلط الضوء على التراث اللبناني وتجارب اللبنانيين خلال الحروب. فيلمه "يا عمري" (2016) يمثل شهادة وثائقية على حياة جدته التي عاشت ما يقارب مائة عام، وقدمت في حياتها توثيقا شخصيا لتاريخ لبنان الحديث.
نادين لبكي: قصص النساء والهامش الاجتماعي
 تعد نادين لبكي من أكثر المخرجات اللبنانيات شهرة، حيث تسلط الضوء على قضايا المرأة والمجتمع، وتعرض الواقع اللبناني من خلال شخصيات من الطبقات الدنيا.
حازت لبكي شهرة عالمية بفيلمها "كفرناحوم" (2018)، الذي يروي قصة طفل يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في لبنان، ويعاني من قسوة الحياة وانعدام الحقوق. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي، ورشح لجائزة الأوسكار.
مي المصري: توثيق الصراع الإنساني من منظور نسوي
 مي المصري من أبرز المخرجات الوثائقيات في العالم العربي، وتشتهر بتوثيقها لحياة الناس خلال الحروب، خاصة النساء والأطفال.
فيلمها "33 يوم" (2007) عن حرب تموز 2006، يعرض معاناة الناس خلال هذه الحرب، وكيف أثر القصف على حياتهم اليومية، وخصوصا الأطفال. تبرز مي المصري في أفلامها قضايا إنسانية عميقة، مستعرضة تجربة الإنسان اللبناني من منظور شخصي وشاعري، لتكون صوتا للضعفاء والمهمشين.
جوانا حاجي توما: استكشاف الذاكرة والهجرة
 تشتهر جوانا حاجي توما بطرحها مواضيع تتعلق بالذاكرة والهجرة في سياق الحرب الأهلية اللبنانية. من أبرز أعمالها "ذكريات" (2006)، الذي أخرجته بالتعاون مع زوجها المخرج خالد جبارة، حيث يستكشف الفيلم الرسائل التي تبادلاها خلال الحرب الأهلية. يعد هذا العمل فريدا من نوعه، حيث يجمع بين الوثائقي والفني ليعرض مشاعر الخوف والأمل في تلك الفترة العصيبة.
مارون بغدادي: عمق الصراعات الطائفية
 مارون بغدادي هو أحد رواد السينما اللبنانية، ومن الأوائل الذين سلطوا الضوء على الحرب الأهلية اللبنانية. في فيلمه الشهير "خارج الحياة" (1991)، يتناول قصة صحفي فرنسي يُختطف في بيروت، وقد حقق هذا الفيلم شهرة عالمية بفوزه بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي. بغدادي لم يكتفِ بتوثيق أهوال الحرب، بل استعرض بعمق الانقسامات الطائفية والاجتماعية في لبنان، معتمدا على ألوان بصرية قوية وأسلوب جريء جعل منه رائدا في توظيف السينما كوسيلة نقد اجتماعي وسياسي.
محمد سويد: شهادات حية من قلب الحرب
 يعد محمد سويد من أبرز المخرجين في السينما الوثائقية اللبنانية، إذ عرف بأعماله التي توثق تفاصيل الحرب الأهلية اللبنانية، متناولاً آثارها على الأفراد والحياة اليومية. فيلمه "بيروت بالليل" (2004) يمثل شهادة شخصية ووثيقة حية عن بيروت كذاكرة جماعية، ويعد من أهم أعماله التي تجمع بين البوح الشخصي والتوثيق التاريخي.
فيليب عرقتنجي: تصوير الهجرة والمنفى بأسلوب شاعري
 يمتاز أسلوب فيليب عرقتنجي بمزج الفوتوغرافيا بالسرد السينمائي، حيث يجمع بين الوثائقي والروائي. تركز أفلامه على قضايا الهجرة، الهوية والمنفى، ويبرز في أعماله تداخل العواطف مع الأزمات الإنسانية. من أبرز أعماله "البوسطة" (2005)، الذي يعرض قصة فرقة موسيقية تجول لبنان بعد الحرب، مستعرضة التنوع الثقافي.
زكريا جابر: قصص اللاجئين والنزوح اليومي
 يركز زكريا جابر على قضايا الهجرة والنزوح، حيث يهتم بتوثيق حياة اللاجئين في لبنان ويعرضها بواقعية، مسلطا الضوء على تفاصيل الحياة اليومية. من أهم أعماله "بيروت المحطة الأخيرة" (2015)، الذي يستعرض حياة اللاجئين السوريين في لبنان، ويبرز تحدياتهم في ظل واقع مختلف.
جوسلين صعب: توثيق الصراعات بقلب الصحفية
 جمعت جوسلين صعب بين الصحافة والسينما في نقلها لواقع الصراعات والحروب، حيث تهتم بتوثيق تأثير هذه الأزمات على الناس، وبشكل خاص قضايا النساء وحقوق الإنسان. من أهم أعمالها "بيروت مدينتي" (1982) الذي يظهر الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية، و"دنيا" (2005) الذي يناقش قضايا المرأة في المجتمع المصري، خاصة مسألة الختان، ويعرضها بجرأة وواقعية.
ومن خلال تسليط الضوء على الصراعات والهويات المتداخلة، تصبح السينما اللبنانية رحلة في التاريخ والذاكرة، وترسم للجيل الحالي وللأجيال المقبلة صورة حية عن الأمل والنضال والانتماء.

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