((رجال الأعمال المصريين)) تبحث إنشاء كيان استثمارى يمثل الاستثمارات المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت جمعية رجال الأعمال المصريين تعديل خطتها لإنشاء كيان استثمارى موسع ليمثل المستثمرين المصريين والخليجيين بشكل شامل، بدلًا من التركيز على التعاون مع المملكة العربية السعودية فقط.
وقال مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام للجمعية، رئيس لجنة الصناعة، إن الجمعية أرسلت وفدًا مكونًا من 50 عضوًا بينهم نائب رئيس الجمعية، إلى السعودية لمناقشة تأسيس الكيان الاستثمارى، فى محاولة لتوسيع دائرة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتلك الدول.
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وأضاف ((المنزلاوي))، لـ((البورصة))، أن الزيارة ستبحث أيضًا آليات تشكل اللجنة الجغرافية التى ستتولى إنشاء الكيان، بالإضافة إلى آليات عمله إذا كان سيُصنف ككيان مختص بقطاعات صناعية محددة أو قطاعات أخرى متنوعة.
ولفت إلى أن الكيان الجديد سيكون حافزًا قويًا للمستثمرين المصريين الطامحين إلى دخول السوق الخليجى، حيث سيعمل على توفير الدعم اللازم والتوجيه، فضلًا عن بناء الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية ودول الخليج.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى نحو 13.823 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مما يعكس فرصًا واعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي.
وأوضح المنزلاوى، أن حجم الاستثمارات الخليجية فى مصر يشكل حافزًا قويًا للتعاون الاقتصادى، خاصة فى ضوء الامتيازات الاستثمارية التى تقدمها مصر لجذب المستثمرين الأجانب.
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