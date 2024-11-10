((رجال الأعمال المصريين)) تبحث إنشاء كيان استثمارى يمثل الاستثمارات المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) قررت جمعية رجال الأعمال المصريين تعديل خطتها لإنشاء كيان استثمارى موسع ليمثل المستثمرين المصريين والخليجيين بشكل شامل، بدلًا من التركيز على التعاون مع المملكة العربية السعودية فقط.

وقال مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام للجمعية، رئيس لجنة الصناعة، إن الجمعية أرسلت وفدًا مكونًا من 50 عضوًا بينهم نائب رئيس الجمعية، إلى السعودية لمناقشة تأسيس الكيان الاستثمارى، فى محاولة لتوسيع دائرة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتلك الدول.

موضوعاتالشركات الأجنبية تسحب أموالا أكثر من الاقتصاد الصيني المتباطئ “السياحة” تبحث تقنين أوضاع الشقق الفندقية“Airbnb” “المصرى للتأمين” يوقع مذكرات تفاهم مع“البريد” و”إى فاينانس” و”العربى للتأمين”

وأضاف ((المنزلاوي))، لـ((البورصة))، أن الزيارة ستبحث أيضًا آليات تشكل اللجنة الجغرافية التى ستتولى إنشاء الكيان، بالإضافة إلى آليات عمله إذا كان سيُصنف ككيان مختص بقطاعات صناعية محددة أو قطاعات أخرى متنوعة.

ولفت إلى أن الكيان الجديد سيكون حافزًا قويًا للمستثمرين المصريين الطامحين إلى دخول السوق الخليجى، حيث سيعمل على توفير الدعم اللازم والتوجيه، فضلًا عن بناء الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية ودول الخليج.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى نحو 13.823 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مما يعكس فرصًا واعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي.

وأوضح المنزلاوى، أن حجم الاستثمارات الخليجية فى مصر يشكل حافزًا قويًا للتعاون الاقتصادى، خاصة فى ضوء الامتيازات الاستثمارية التى تقدمها مصر لجذب المستثمرين الأجانب.