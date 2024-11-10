سفيرتنا لدى السويد تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا والمعتقلين

MENAFN - Palestine News ) ستوكهولم 10-11-2024 وفا- طالبت سفيرة دولة فلسطين لدى السويد رولا المحسين، تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا، والمعتقلين.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين مع السويدي بحضور عدد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب، والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى ستوكهولم، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات السويدية المتضامنة مع شعبنا، والجالية الفلسطينية بالسويد، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس عبر تقنية الزووم.

ودعت المحيسن، إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على قضية في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من أجل الوقوف على معاناتهم.

بدوره، تطرق فارس، إلى واقع الحركة الأسيرة، وتصاعد انتهاكات بحقهم خاصة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، داعيا المؤسسات الدولية إلى بذل كل الجهود من أجل الاطلاع على أوضاعهم المأساوية.

كما تطرق، إلى الجهود المبذولة قانونيا وعلى المستويين الدولي والشعبي لإيصال قضية المعتقلين للعالم، مطالبا بمحاسبة المسؤولين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

من جانبها، دعت زعيمة حزب اليسار السويدي نوشي دادغوستار، إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا، والإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الاحتلال، ووقف العدوان على قطاع غزة.

أما مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في منطقة دول الشمال الأوروبي مونس مولاند، عرض تقرير حول التعذيب الذي تعرضت له الطواقم الطبية في قطاع غزة، مبينا كافة أساليب التعذيب المخالفة لحقوق الإنسان.