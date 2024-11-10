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“ثبات المسكن” تطلق 488 فيلا فاخرة في“نفاه خزام” بالرياض بالشراكة مع“NHC”

11/10/2024 9:01:17 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت شركة“ثبات المسكن” العقارية، التابعة لمجموعة المهيدب، عن بدء تسجيل الاهتمام والحجز في مشروع“نفاه خزام” السكني الفاخر، الذي يُعدُّ إحدى وجهات خزام من (NHC) في شمال الرياض، ويضم 488 فيلا سكنية فاخرة، صُممت لتُشكّل معيارًا جديدًا لأسلوب الحياة العصرية.

ويُعتبر“نفاه خزام” سادس مشاريع“ثبات المسكن” ضمن شراكتها الاستراتيجية مع (NHC)، مما يؤكد التزامها بتوفير وحدات سكنية عالية الجودة تُلبي احتياجات الأسر السعودية وتطلعاتها. ومن المُقرر أن يتم تسجيل الاهتمام وحجز وحدات المشروع ضمن جناح الشركة في معرض“سيتي سكيب العالمي” بالرياض، الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.

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