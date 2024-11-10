“ثبات المسكن” تطلق 488 فيلا فاخرة في“نفاه خزام” بالرياض بالشراكة مع“NHC”

ويُعتبر“نفاه خزام” سادس مشاريع“ثبات المسكن” ضمن شراكتها الاستراتيجية مع (NHC)، مما يؤكد التزامها بتوفير وحدات سكنية عالية الجودة تُلبي احتياجات الأسر السعودية وتطلعاتها. ومن المُقرر أن يتم تسجيل الاهتمام وحجز وحدات المشروع ضمن جناح الشركة في معرض“سيتي سكيب العالمي” بالرياض، الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.

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