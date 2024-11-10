“ثبات المسكن” تطلق 488 فيلا فاخرة في“نفاه خزام” بالرياض بالشراكة مع“NHC”

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة“ثبات المسكن” العقارية، التابعة لمجموعة المهيدب، عن بدء تسجيل الاهتمام والحجز في مشروع“نفاه خزام” السكني الفاخر، الذي يُعدُّ إحدى وجهات خزام من (NHC) في شمال الرياض، ويضم 488 فيلا سكنية فاخرة، صُممت لتُشكّل معيارًا جديدًا لأسلوب الحياة العصرية.
ويُعتبر“نفاه خزام” سادس مشاريع“ثبات المسكن” ضمن شراكتها الاستراتيجية مع (NHC)، مما يؤكد التزامها بتوفير وحدات سكنية عالية الجودة تُلبي احتياجات الأسر السعودية وتطلعاتها. ومن المُقرر أن يتم تسجيل الاهتمام وحجز وحدات المشروع ضمن جناح الشركة في معرض“سيتي سكيب العالمي” بالرياض، الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.
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