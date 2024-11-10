أربعة أعوام على رحيل المناضل الوطني صائب عريقات

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - تصادف اليوم، العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، الذكرى السنوية الرابعة لرحيل المناضل الوطني صائب عريقات.

ولد الدكتور صائب محمد صالح عريقات يوم 28 أبريل 1955 في بلدة أبو ديس بالقدس، وتلقى تعليمه في مدينة أريحا؛ وسافر في سن السابعة عشرة إلى الولايات المتحدة، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من سان فرانسيسكو عام 1978.

أرسلته جامعة "النجاح الوطنية" إلى جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، وحصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام عام 1983.

بعد تخرجه عمل محاضرًا في جامعة النجاح الوطنية بين عامي 1979 و1990؛ كما عمل صحفيًا في صحيفة القدس الفلسطينية لمدة 12 عامًا.

عين عريقات نائبا لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام 1991 وما تلاه من مباحثات في واشنطن ما بين عامي 1992 و1993، ومن بعدها أصبح رئيسًا للوفد الفلسطيني "المفاوض" عام 1994، كما عين وزيراً للحكم المحلي ضمن حكومات الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) الخمس في الفترة من عام 1994 وحتى 2003.

كان أحد المقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان اجتماعات كامب ديفيد عام 2000 والمفاوضات التي أعقبتها في طابا عام 2001. واحتفظ بمقعده في المجلس التشريعي بالانتخابات البرلمانية في عام 2006.

وفي عام 2009 انتخب عضواً للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة؛ ثم اختير بالتوافق في نهاية 2009 عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام 2015 كلفه الرئيس محمود عباس، بأمانة سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.

في عام 2017 خضع الدكتور عريقات لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأميركية؛ وفي 9 أكتوبر 2020، أُعلن عن إصابته بفيروس كورونا؛ ثم نقل في 18 أكتوبر 2020 إلى المستشفى مرة أخرى لتلقي العلاج، وبتاريخ 10/11/2020 أعلن رسميًا عن وفاته.

نعاه الرئيس محمود عباس قائلاً: "إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".

وأضاف الرئيس، "تفتقد فلسطين اليوم، هذا القائد الوطني، والمناضل الكبير الذي كان له دورٌ كبير في رفع راية فلسطين عاليا، والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، في المحافل الدولية كافة.

وفي 9 تشرين الأول 2022، منح الرئيس

نجمة الشرف من الدرجة العليا للقائد الوطني الكبير د. صائب عريقات، تقديراً لمسيرته النضالية والوطنية المشرفة دفاعاً عن القضية الفلسطينية وتثميناً لجهوده ومثابرته وتمكسه بالثوابت الوطنية الفلسطينية طوال سنوات نضاله، من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس.

وفي عام 2021، خلال حفل إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيله، افتتح ميدان وشارع "صائب عريقات"، قرب مبنى المحكمة في أريحا.