جودة البيئة تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد المدربين لتعزيز العدالة البيئية والمناخية في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - عقدت سلطة جودة البيئة، برنامجا تدريبيا مكثفا لإعداد المدربين ضمن برنامج "العدالة البيئية والمناخية في فلسطين"، بتمويل من القنصلية السويدية العامة في القدس، وبالتعاون مع مؤسسة "وي إفكت" السويدية، ووزارة التربية
والتعليم، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
واستهدف التدريب الذي استمر على مدار يومين متتالين، 30 موظفا من موظفي التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة بمختلف محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى موظفي الصحة الميدانيين بوزارة التربية والتعليم.
وتناول التدريب مواضيع إدارة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، وأنظمة الزراعة المائية والزراعة الذكية، والأسمدة المستخدمة في الزراعة وأنظمة الطاقة الشمسية، وتأثيرات التغير المناخي وإدارة الموارد المائية.
وتضمنت أنشطة البرنامج التدريبي زيارة تبادلية لمدرسة المستقبل في رام الله للاطلاع على المبادرات البيئية التي نفذها الطلاب بالتعاون مع مجموعة الهيدرولوجيين، وذلك للاستفادة من تجارب ميدانية في مجال التوعية البيئية.
ويأتي هذا التدريب ضمن المرحلة الأولى من برنامج التوعية البيئية، وفي مرحلته الثانية يستهدف البرنامج إحدى عشرة مدرسة بمحافظات الضفة الغربية، من خلال تزويد المدارس بمجموعة من الأدوات والأنظمة البيئية العملية لتعزيز الممارسات البيئية السليمة بين الطلاب.
وسيعمل
المدربون
المؤهلون
من موظفي التوعية البيئية والصحة الميدانيين على نقل التدريب والمعرفة المكتسبة إلى طلبة المدارس المستهدفة في المرحلة الأولى، ما يسهم في تعزيز الوعي البيئي المستدام.
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