جودة البيئة تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد المدربين لتعزيز العدالة البيئية والمناخية في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - عقدت سلطة جودة البيئة، برنامجا تدريبيا مكثفا لإعداد المدربين ضمن برنامج "العدالة البيئية والمناخية في فلسطين"، بتمويل من القنصلية السويدية العامة في القدس، وبالتعاون مع مؤسسة "وي إفكت" السويدية، ووزارة والتعليم، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.

واستهدف التدريب الذي استمر على مدار يومين متتالين، 30 موظفا من موظفي التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة بمختلف محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى موظفي الصحة الميدانيين بوزارة التربية والتعليم.

وتناول التدريب مواضيع إدارة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، وأنظمة الزراعة المائية والزراعة الذكية، والأسمدة المستخدمة في الزراعة وأنظمة الطاقة الشمسية، وتأثيرات التغير المناخي وإدارة الموارد المائية.

وتضمنت أنشطة البرنامج التدريبي زيارة تبادلية لمدرسة المستقبل في رام الله للاطلاع على المبادرات البيئية التي نفذها الطلاب بالتعاون مع مجموعة الهيدرولوجيين، وذلك للاستفادة من تجارب ميدانية في مجال التوعية البيئية.

ويأتي هذا التدريب ضمن المرحلة الأولى من برنامج التوعية البيئية، وفي مرحلته الثانية يستهدف البرنامج إحدى عشرة مدرسة بمحافظات الضفة الغربية، من خلال تزويد المدارس بمجموعة من الأدوات والأنظمة البيئية العملية لتعزيز الممارسات البيئية السليمة بين الطلاب.

وسيعمل

المدربون

المؤهلون

من موظفي التوعية البيئية والصحة الميدانيين على نقل التدريب والمعرفة المكتسبة إلى طلبة المدارس المستهدفة في المرحلة الأولى، ما يسهم في تعزيز الوعي البيئي المستدام.