النقابة الطبية السودانية تعلن أن ما لا يقل عن 73 شخصًا لقوا حتفهم بسبب مرض غامض

(MENAFN
) أعلنت النقابة الطبية السودانية يوم الجمعة الموافق 8نوفمبر, أن ما لا يقل عن 73 شخصًا لقوا حتفهم بسبب مرض غامض في بلدة هلالية التابعة لمحافظة الجزيرة في شرق السودان, وأشار شاهد عيان إلى أن ثلاثة من أفراد عائلته توفوا بسبب المرض، الذي لم يُكتشف إلا بعد عدة أيام عندما فرَّ المصابون إلى مناطق تتمتع بالوصول إلى الإنترنت لرفع النداء.
كما أكدت نقابة الأطباء ومصادر محلية أخرى أن العديد من سكان البلدة يعانون من الإسهال الشديد، مما شكل ضغطًا هائلًا على المستشفى المحلي, وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي قدمها مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل زيادة ملحوظة في عدد المقابر في المنطقة, وفي منتصف أكتوبر، أفادت وزارة الصحة السودانية بارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث بلغ عدد الحالات 2024 حالة، توفي منها 9 أشخاص, كما أشارت الوزارة إلى انتشار مرض الكوليرا، حيث وصل عدد الحالات المؤكدة إلى 24,604 عبر 74 وحدة محلية في 11 ولاية، مما أسفر عن 699 وفاة, ولا تزال الإصابات بالكوليرا تتزايد، مع تسجيل 82 حالة جديدة، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.
ولقد فاقمت أمراض الكوليرا وحمى الضنك الأزمة الصحية في السودان, ففي حين شهدت بعض الولايات مثل كسلا والخرطوم انخفاضًا في حالات الكوليرا، إلا أن مناطق أخرى مثل الجزيرة وسنار والنيل الأبيض تشهد تفشيًا جديدًا, وتظل حمى الضنك مصدر قلق بالغ، حيث تسببت في مضاعفات مثل الصدمة والنزيف الداخلي وفشل الأعضاء، مع تزايد عدد الوفيات.
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