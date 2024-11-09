الدعوة إلى تعزيز دور المرأة العاملة نقابيا في الوطن العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد





شاركت‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمال‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الكونجرس‭ ‬الدولي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لعمال‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬152‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬مقترحاً‭ ‬بتطبيق‭ ‬قوانين‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

وأوضحت‭ ‬مروة‭ ‬الصباغ‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬بالنقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمال‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لعمال‭ ‬النقل‭ (‬ ITF ‭) ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقها‭ ‬وتمكينها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬المهم،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬نقابياً‭ ‬أحد‭ ‬أعمدة‭ ‬التنمية‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬وتطبيق‭ ‬قوانينها‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬بأسره‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬تشريعات‭ ‬ملائمة‭ ‬وتطبيقها‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬نقابيًا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

واستعرضت‭ ‬الصباغ‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها،‭ ‬وهي‭: ‬وضع‭ ‬قوانين‭ ‬تعزز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬وضعها‭ ‬تشجع‭ ‬وتدعم‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬النقابات‭ ‬وتشارك‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬متساوية‭ ‬للتدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني‭ ‬وذلك‭ ‬بتوفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬مهني‭ ‬للمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬نقابياً‭ ‬بحيث‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتها‭ ‬وكفاءاتها‭ ‬والمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬قوانين‭ ‬تحمي‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬نقابياً‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬والعنف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬ضمان‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الفرص‭ ‬والمعاملة‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالترقيات‭ ‬والرواتب‭ ‬وحقوق‭ ‬العمل‭ ‬الأخرى‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬توفير‭ ‬آليات‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬تمييز‭ ‬أو‭ ‬عنف‭ ‬وتطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬المناسبة‭.‬

وأضافت‭ ‬الصباغ‭ ‬توفير‭ ‬إجازات‭ ‬وحقوق‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة‭ ‬حيث‭ ‬ينبغي‭ ‬تشريع‭ ‬حقوق‭ ‬الإجازات‭ ‬العائلية‭ ‬وحقوق‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة‭ ‬للمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬نقابياً،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حياتها‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬وذلك‭ ‬بتعزيز‭ ‬التمثيل‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬للنقابات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجالس‭ ‬واللجان‭ ‬القيادية،‭ ‬ويمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعيين‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ترشيحهن‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭.‬

وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬إذ‭ ‬ينبغي‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬توعية‭ ‬وتثقيف‭ ‬للمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬نقابياً‭ ‬حول‭ ‬حقوقها‭ ‬وواجباتها‭ ‬وكيفية‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬النقابي،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬العمل‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومهارات‭ ‬التفاوض‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬إذ‭ ‬ينبغي‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬نقابياً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ولفتت‭ ‬الصباغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النقابة‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬نقابياً‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مجلس‭ ‬أعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬واتحاد‭ ‬نسائي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ليكون‭ ‬همزة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وبتعاون‭ ‬مشترك‭ ‬لتكوين‭ ‬قوة‭ ‬المرأة‭. ‬

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