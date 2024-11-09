قطر تعلن وقفها جهود الوساطة للتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار شاهد ما السبب

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / اعلنت قطر مساء اليوم السبت انسحابها من وساطة مفاوضات وقف اطلاق النار بين حركة حماس ودولة اسرائيل معللة انسحابها بعدم جدية الطرفين بالسعي للتوصل لاتفاق.
وقالت مصادر اعلامية قطرية ان الحكومة القطرية ابلغت الطرفين بوقف وساطتها واكدت لهما انها ادركت انهما غير جادين بالتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار.
واكدت قطر للطرفين انها باتت متاكدة ان حماس واسرائيل غير مستعدتان لتقديم تنازلات من اجل التوصل لاتفاق وانها لا تستطيع الاستمرار بالمفاوضات الى ما لا نهاية.
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