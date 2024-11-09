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جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى العيد الوطني

11/9/2024 9:10:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكـرى العيد الوطني لبلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة كمبوديا الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والتطور والنماء.

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