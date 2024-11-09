جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى العيد الوطني

جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى العيد الوطني
التاريخ
11/9/2024 9:10:24 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم برقية تهنئة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكـرى العيد الوطني لبلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة كمبوديا الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والتطور والنماء.
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