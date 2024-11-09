الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في ديراستيا غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من قطف ثمار الزيتون في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم في منطقة القعدة شمال البلدة، بحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وفي السياق، قام حارس مستعمرة "رفافا" بإطلاق الرصاص الحي صوب المزارعين، الذين يقطفون ثمار الزيتون في منطقة المعاريض.

الجدير بالذكر أن الاحتلال ومستعمريه هاجموا المزارعين يوم أمس في المناطق ذاتها، وحاولوا الاعتداء عليهم، وأجبروهم على مغادرة المكان، وتهديدهم بعدم العودة إليها.