الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في ديراستيا غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين
من قطف ثمار الزيتون في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم في منطقة القعدة شمال البلدة، بحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.
وفي السياق، قام حارس مستعمرة "رفافا" بإطلاق الرصاص الحي صوب المزارعين، الذين يقطفون ثمار الزيتون في منطقة المعاريض.
الجدير بالذكر أن الاحتلال ومستعمريه هاجموا المزارعين يوم أمس في المناطق ذاتها، وحاولوا الاعتداء عليهم، وأجبروهم على مغادرة المكان، وتهديدهم بعدم العودة إليها.
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