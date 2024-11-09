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سفير الإمارات لـ(كونا): الزيارة التاريخية لرئيس الدولة إلى الكويت تؤكد علاقاتنا الراسخة وروابطنا التاريخية

11/9/2024 4:45:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي أن الزيارة التاريخية المقرر أن يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى دولة الكويت يوم غد الأحد تأتي في إطار العلاقات الإماراتية - الكويتية الراسخة التي تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك.
وقال السفير النيادي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله بزيارة دولة إلى بلده الثاني الكويت غدا الأحد تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إن الزيارة تؤكد تطور تلك العلاقات والروابط بشكل مستمر وتستند إلى دعم قائدي البلدين.
وشدد على أن الزيارات واللقاءات والاتصالات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين مستمرة للتشاور والتنسيق على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.
وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله وصف هذه العلاقات الأخوية المتجذرة بقوله: "تربطنا بالكويت علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي.. ونحن حريصون على العمل معا على تقوية هذه العلاقات وتنميتها ودعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة".
وذكر السفير النيادي أن لدولة الكويت الشقيقة محبة ومكانة في قلب كل إماراتي وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن هذه المحبة والمكانة بقوله: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا وفي قلوبنا وفي تاريخنا.. علاقتنا مع الكويت هي علاقة أخوة وعزوة وقرابة".
وأضاف "لذلك فإن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله واللقاء مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تعكس وترسخ العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وتفتح آفاقا جديدة ومتعددة للتعاون في مختلف المجالات".
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور شهرين من انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين وما صاحبها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة أهمها تجنب الازدواج الضريبي والدفاع والبنية التحتية والأمن السيبراني والبيئة وتقنية المعلومات.
وبين أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين من خلال وضع أطر عمل تساهم في الاستفادة من الفرص والإمكانات التي تمتلكها الدولتان بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة على البلدين الشقيقين.
وذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين البلدين الشقيقين والتي استهلت في عام 2024 بزيارة دولة مهمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دولة الإمارات ولقائه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ومما لا شك فيه أنها ساهمت في دفع جهود التعاون والتنسيق إلى آفاق أوسع بين البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أن من بين الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى أيضا وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حيث تم استعراض مجمل العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن التبادل التجاري يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين فقد بلغ بنهاية النصف الثالث من هذا العام 36 مليار درهم أي ما يعادل 3 مليارات دينار كويتي تقريبا في وقت تأتي الإمارات في المركز الثاني عالميا كأكبر شريك تجاري لدولة الكويت الشقيقة.
كما أشار إلى أنه في المقابل حلت دولة الكويت في المرتبة الثانية عشرة بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات حول العالم وتستحوذ الإمارات على أكثر من 55 في المئة من إجمالي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لبيانات عام 2023 كما ترتبط الإمارات مع الكويت الشقيقة برحلات جوية تصل إلى 162 رحلة أسبوعيا تساعد على تعزيز التواصل وزيادة حركة السفر والسياحة بين البلدين الشقيقين.
وجدد السفير النيادي التأكيد على أن العلاقات بين الإمارات والكويت تعد نموذجا استثنائيا وثريا للتعاون والتكاتف على كل الصعد والتي تستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة ومن حرص قيادتي البلدين على دفعها نحو المزيد من التطور والتقدم واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن.
وأكد أن ذلك يلبي طموحات الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه المنظومة الخليجية التي أسست بناء على فكرة توافق عليها قادة دول مجلس التعاون وتحولت إلى واقع بإعلان تأسيسه في قمة أبوظبي التي عقدت في مايو 1981.
واختتم تصريحه قائلا "اليوم نحن نرى الإنجازات والنجاحات التي تحققت في ظل هذا الصرح الخليجي الذي ساهم في تعزيز الروابط والتكامل والتنسيق بين أعضائه في مختلف المجالات بما يحقق المزيد من النماء والازدهار لدول وشعوب مجلس التعاون". (النهاية)

ن م ع /



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