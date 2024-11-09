ترامب يطلب من الممثل التجاري في ولايته الأولى العودة إلى منصبه

(MENAFN
- Al-Borsa News) طلب الفريق الانتقالي الخاص بالرئيس الأمريكي
المنتخب دونالد ترامب، من روبرت لايتهايزر العودة إلى منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في الإدارة الجديدة، بحسب مصادر لصحيفة“فاينانشيال تايمز”.
ويعتبر“لايتهايزر” مؤيد قوي للرسوم الجمركية المرتفعة، وأحد الشخصيات البارزة في الحرب التجارية التي شنها“ترامب” خلال ولايته الأولى ضد الصين، فضلًا عن نجاحه في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية“نافتا” مع المكسيك وكندا.
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وتولى“لايتهايزر” المنصب خلال ولاية“ترامب” الأولى، ولكن ذكرت المصادر للصحيفة أنه يضغط للحصول على دور مختلف مثل وزير التجارة.
ويُعد الممثل التجاري السابق ملائمًا لخطط“ترامب” التي أعلنها خلال حملته الانتخابية، وكان أبرز ملامحها فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الواردة من جميع الدول، وزيادتها بالنسبة للصين.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس المنتخب اختيار“سوزي وايلز” لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في أول تعيين رئيسي لحكومته التي ستتولى المهمة في يناير.
المصدر:
MENAFN09112024000202011048ID1108867733
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