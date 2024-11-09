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ترامب يطلب من الممثل التجاري في ولايته الأولى العودة إلى منصبه

11/9/2024 4:35:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلب الفريق الانتقالي الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من روبرت لايتهايزر العودة إلى منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في الإدارة الجديدة، بحسب مصادر لصحيفة“فاينانشيال تايمز”.

ويعتبر“لايتهايزر” مؤيد قوي للرسوم الجمركية المرتفعة، وأحد الشخصيات البارزة في الحرب التجارية التي شنها“ترامب” خلال ولايته الأولى ضد الصين، فضلًا عن نجاحه في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية“نافتا” مع المكسيك وكندا.

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وتولى“لايتهايزر” المنصب خلال ولاية“ترامب” الأولى، ولكن ذكرت المصادر للصحيفة أنه يضغط للحصول على دور مختلف مثل وزير التجارة.

ويُعد الممثل التجاري السابق ملائمًا لخطط“ترامب” التي أعلنها خلال حملته الانتخابية، وكان أبرز ملامحها فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الواردة من جميع الدول، وزيادتها بالنسبة للصين.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس المنتخب اختيار“سوزي وايلز” لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في أول تعيين رئيسي لحكومته التي ستتولى المهمة في يناير.

المصدر:

MENAFN09112024000202011048ID1108867733

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