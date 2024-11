البرازيل تدعو دول عربية إلى قمة مجموعة العشرين G20

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – دعت البرازيل 8 دول للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 التي ستنعقد في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة ريو دي جانيرو. ومن ضمن الدول العربية تم دعوة كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة. كما تضمنت قائمة الدول التي دُعيَتْ للقمة كل من اسبانيا والبرتغال والنرويج وسنغافورا ونيجيريا وأنغولا.

تترأس البرازيل مجموعة العشرين G20 منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023 وحتى الـ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري. ووفقاً لمعلومات صادرة عن وزراة الخارجية البرازيلية، فقد جرت العادة تاريخياً بأن تقوم رئاسات مجموعة العشرين بدعوة دول غير عضوة في المجموعة ومنظمات دولية للمشاركة في أجندة اجتماعات هذا الحدث. بالإضافة إلى ذلك، قد تتم دعوة دول أخرى للمشاركة في قمة القادة وفي منتديات محددة لمجموعة العشرين حيث يمكنهم تقديم بعض المساهمات الخاصة.

وتجدر الإشارة بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد زار الأمارات العربية المتحدة في العام 2023، ومصر في بداية العام الجاري. وخلال الزيارتين اجتمع مع رئيسي البلدين، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وبالحديث عن العلاقات التجارية البرازيلية المصرية، فقد بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى مصر 2.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 18.6% بالمقارنة مع العام 2022. أما الواردات فقد سجلت انخفاضاً كذلك بالمقارنة مع العام 2022 بنسبة 23.6% وبإجمالي 488.9 مليون دولار. وتضمنت قائمة المنتجات الرئيسية البرازيلية التي صدرتها إلى مصر كل من السكر والذرة وخام الحديد، ومن ناحية أخرى،كانت الأسمدة هي المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر. وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت الوجهة الرئيسية الرابعة للصادرات البرازيلية بين الدول العربية.

أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، وهي الوجهة الرئيسية الثانية بعهد المملكة العربية السعودية للصادرات البرازيلية، فقد تم تصدير ما قيمته 3.1 مليار دولار أمريكي في العام 2023، بانخفاض بنسبة 2.7% بالمقارنة مع العام 2022. أم واردات البرازيل من الإمارات فبلغت إجمالي 1.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 52.2%. وكانت البرازيل قد صدرت إلى الإمارات بشكل رئيسي لحوم الدجاج والسكريات واستوردت النفط ومشتقاته.

كما تجدر الإشارة إلى أن البدين العربيين قد انضما هذا العام لمجموعة البريكس BRICS التي تشكلها كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، والتي اعتباراً من كانون الثاني/يناير الماضي ضمت إليها إلى جانب هذين البلدين العربيين كل من إثيوبيا وإيران. كما أن المملكة العربية السعودية هي بلد عربي آخر تم دعوته للانضمام إلى مجموعة البريكس.

الاتحاد الافريقي يبرز لأول مرة في اجتماع مجموعة G20

تم تأسيس مجموعة العشرين G20 في العام 2009 نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008. حيث تشكلها كبرى الاقتصادات العالمية: جنوب إفريقيا وألمانيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وكويا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي الذي يظهر لأول مرة في قمة G20 لهذا العام ويمثل 55 بلداً. وبهذا الشكل سيتم تمثيل المزيد من الدول العربية الافريقية إلى جانب مصر في قمة مجموعة العشرين وهي: موريتانيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وتونس والجزائر والمغرب. إن الجامعة العربية التي توحد الدول العربية الـ 22 ستكون حاضرة كذلك في قمة ريو دي جانيرو.

وخلال هذا العام، استضافت البرازيل العديد من اجتماعات مجموعة العشرين في قطاعات مثل التمويل والاستدامة. وتجدر الاشارة إلى أن الموضوع الرئيسي للرئاسة البرازيلية هو“بناء عالم عادل وكوكب مستدام”.

اقرأ كذلك:

اتفاقيات جديدة إثر زيارة لولا للإمارات



ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية البرازيلية

The post البرازيل تدعو دول عربية إلى قمة مجموعة العشرين G20 appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .