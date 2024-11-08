البرازيل تدعو دول عربية إلى قمة مجموعة العشرين G20

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – دعت البرازيل 8 دول للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 التي ستنعقد في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة ريو دي جانيرو. ومن ضمن الدول العربية تم دعوة كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة. كما تضمنت قائمة الدول التي دُعيَتْ للقمة كل من اسبانيا والبرتغال والنرويج وسنغافورا ونيجيريا وأنغولا.

تترأس البرازيل مجموعة العشرين G20 منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023 وحتى الـ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري. ووفقاً لمعلومات صادرة عن وزراة الخارجية البرازيلية، فقد جرت العادة تاريخياً بأن تقوم رئاسات مجموعة العشرين بدعوة دول غير عضوة في المجموعة ومنظمات دولية للمشاركة في أجندة اجتماعات هذا الحدث. بالإضافة إلى ذلك، قد تتم دعوة دول أخرى للمشاركة في قمة القادة وفي منتديات محددة لمجموعة العشرين حيث يمكنهم تقديم بعض المساهمات الخاصة.

وتجدر الإشارة بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد زار الأمارات العربية المتحدة في العام 2023، ومصر في بداية العام الجاري. وخلال الزيارتين اجتمع مع رئيسي البلدين، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وبالحديث عن العلاقات التجارية البرازيلية المصرية، فقد بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى مصر 2.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 18.6% بالمقارنة مع العام 2022. أما الواردات فقد سجلت انخفاضاً كذلك بالمقارنة مع العام 2022 بنسبة 23.6% وبإجمالي 488.9 مليون دولار. وتضمنت قائمة المنتجات الرئيسية البرازيلية التي صدرتها إلى مصر كل من السكر والذرة وخام الحديد، ومن ناحية أخرى،كانت الأسمدة هي المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر. وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت الوجهة الرئيسية الرابعة للصادرات البرازيلية بين الدول العربية.

أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، وهي الوجهة الرئيسية الثانية بعهد المملكة العربية السعودية للصادرات البرازيلية، فقد تم تصدير ما قيمته 3.1 مليار دولار أمريكي في العام 2023، بانخفاض بنسبة 2.7% بالمقارنة مع العام 2022. أم واردات البرازيل من الإمارات فبلغت إجمالي 1.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 52.2%. وكانت البرازيل قد صدرت إلى الإمارات بشكل رئيسي لحوم الدجاج والسكريات واستوردت النفط ومشتقاته.

كما تجدر الإشارة إلى أن البدين العربيين قد انضما هذا العام لمجموعة البريكس BRICS التي تشكلها كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، والتي اعتباراً من كانون الثاني/يناير الماضي ضمت إليها إلى جانب هذين البلدين العربيين كل من إثيوبيا وإيران. كما أن المملكة العربية السعودية هي بلد عربي آخر تم دعوته للانضمام إلى مجموعة البريكس.

الاتحاد الافريقي يبرز لأول مرة في اجتماع مجموعة G20

تم تأسيس مجموعة العشرين G20 في العام 2009 نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008. حيث تشكلها كبرى الاقتصادات العالمية: جنوب إفريقيا وألمانيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وكويا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي الذي يظهر لأول مرة في قمة G20 لهذا العام ويمثل 55 بلداً. وبهذا الشكل سيتم تمثيل المزيد من الدول العربية الافريقية إلى جانب مصر في قمة مجموعة العشرين وهي: موريتانيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وتونس والجزائر والمغرب. إن الجامعة العربية التي توحد الدول العربية الـ 22 ستكون حاضرة كذلك في قمة ريو دي جانيرو.

وخلال هذا العام، استضافت البرازيل العديد من اجتماعات مجموعة العشرين في قطاعات مثل التمويل والاستدامة. وتجدر الاشارة إلى أن الموضوع الرئيسي للرئاسة البرازيلية هو“بناء عالم عادل وكوكب مستدام”.

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ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية البرازيلية

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