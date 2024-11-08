مجلس بلدي الشمالية: اجتماع استباقي لمواجهة حالات الأمطار القادمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





نظّم‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬اجتماعًا‭ ‬استثنائيًّا‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الداخلة‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمواجهة‭ ‬حالات‭ ‬الأمطار‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬التوافق‭ ‬المشترك‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬والكهرباء‭ ‬والصحة‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور،‭ ‬وكان‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬حضورها‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬المختلفة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بإجراءات‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭.‬

وبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوجهات‭ ‬الاجرائية‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الآلية‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬ذات‭ ‬الآثار‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التنفيذية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬منعطفات‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬حالة‭ ‬الأمطار‭ ‬وفق‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬حالة‭ ‬الاضرار‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬تحديده،‭ ‬واتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬منظمة‭ ‬لشفط‭ ‬بقع‭ ‬تجمع‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬خطر‭ ‬معيشي‭ ‬وصحي‭ ‬وبيئي‭ ‬على‭ ‬السكان،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬صهاريج‭ ‬شفط‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬موجودة‭ ‬وفاعلة‭ ‬أثناء‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭. ‬

وكشف‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬المجلس‭ ‬بخطتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬بشأن‭ ‬منظومة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬حالات‭ ‬الامطار‭ ‬وتحديد‭ ‬آلية‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬وتزويده‭ ‬بأرقام‭ ‬التواصل‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬التدخل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التنفيذية،‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اختصاصه‭ ‬ومسؤولياته،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬ادخال‭ ‬ممثل‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمطار‭ ‬لتيسير‭ ‬مهمة‭ ‬تفعيل‭ ‬اجراءات‭ ‬معالجة‭ ‬حالات‭ ‬الأمطار‭ ‬الطارئة،‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بالتدخل‭ ‬السريع‭ ‬لمعالجة‭ ‬بقع‭ ‬الأمطار‭ ‬لتفادي‭ ‬مضاعفة‭ ‬المخاطر‭ ‬الصحية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تزايد‭ ‬تكاثر‭ ‬الحشرات‭ ‬الضارة‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة،‭ ‬أما‭ ‬إدارة‭ ‬المرور‭ ‬فتعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬توجهات‭ ‬اجرائية‭ ‬تفاعلية‭ ‬في‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الازدحامات‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لكثافة‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتنظيم‭ ‬التنسيق‭ ‬المسبق‭ ‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬المرور‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬بينما‭ ‬تعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬الاسراع‭ ‬بإنجاز‭ ‬طلبات‭ ‬إنشاء‭ ‬نقاط‭ ‬تجميع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬التوجهات‭ ‬الإعلامية‭ ‬لحث‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬فتح‭ ‬أغطية‭ ‬غرف‭ ‬قنوات‭ ‬التفتيش‭ ‬الصحي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬فيضان‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬داخل‭ ‬المنازل،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ربط‭ ‬قنوات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬المنزلية‭ ‬بشبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وأكد‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحريك‭ ‬صهاريج‭ ‬شفط‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وفق‭ ‬الاولوية‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة