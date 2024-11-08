مجلس بلدي الشمالية: اجتماع استباقي لمواجهة حالات الأمطار القادمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
نظّم مجلس بلدي الشمالية اجتماعًا استثنائيًّا للمؤسسات الداخلة ضمن منظومة العمل التنفيذي لمواجهة حالات الأمطار للعمل على بناء التوافق المشترك للحد من أضرار الحالات الطارئة في موسم الأمطار بمشاركة ممثلين من وزارة الأشغال وبلدية المنطقة الشمالية والكهرباء والصحة والدفاع المدني والمرور، وكان لوزارة الأشغال حضورها المميز في الاجتماع، حيث شاركت بعدد من المختصين في الإدارات المختلفة ذات العلاقة بإجراءات التدخل في موسم الأمطار.
وبحث الاجتماع مجموعة من التوجهات الاجرائية تمثلت في تفعيل الآلية التنظيمية للتدخل في الحالات الطارئة ذات الآثار الخطيرة على صحة السكان من قبل المؤسسات التنفيذية للحد من المخاطر في حالة وجود منعطفات طارئة في مستوى الأمطار، وتعمل المؤسسات التنفيذية على التحرك في مكافحة حالة الأمطار وفق الأولويات التي تحددها حالة الاضرار في الموقع الذي يجري تحديده، واتخاذ اجراءات منظمة لشفط بقع تجمع الأمطار التي تشكل مصدر خطر معيشي وصحي وبيئي على السكان، وأن تكون صهاريج شفط مياه الأمطار موجودة وفاعلة أثناء هطول الأمطار.
وكشف الاجتماع أن بلدية المنطقة الشمالية تعمل على تزويد المجلس بخطتها التنفيذية بشأن منظومة الإجراءات المعتمدة في مكافحة حالات الامطار وتحديد آلية التنسيق مع المجلس البلدي، وتزويده بأرقام التواصل لتسهيل مهمة التدخل من قبل المؤسسات التنفيذية، كل في مجال اختصاصه ومسؤولياته، والعمل على ادخال ممثل من المجلس البلدي في فريق عمل مكافحة الأمطار لتيسير مهمة تفعيل اجراءات معالجة حالات الأمطار الطارئة، فيما تقوم وزارة الصحة بالتدخل السريع لمعالجة بقع الأمطار لتفادي مضاعفة المخاطر الصحية الناجمة عن تزايد تكاثر الحشرات الضارة بالصحة العامة، أما إدارة المرور فتعمل على بناء توجهات اجرائية تفاعلية في التدخل السريع للحد من مخاطر الازدحامات في الطرق التي تتعرض لكثافة في كميات منسوب مياه الأمطار، وتنظيم التنسيق المسبق مع ادارة المرور لتنظيم عملية اتخاذ الإجراءات التنظيمية، بينما تعمل وزارة الأشغال على الاسراع بإنجاز طلبات إنشاء نقاط تجميع مياه الأمطار المرفوعة من قبل المجلس البلدي، والعمل المشترك في تفعيل التوجهات الإعلامية لحث السكان على عدم فتح أغطية غرف قنوات التفتيش الصحي للحد من مخاطر فيضان مياه الصرف الصحي داخل المنازل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ربط قنوات تصريف مياه الأمطار المنزلية بشبكة الصرف الصحي، وأكد فريق وزارة الأشغال المشارك في الاجتماع أن الوزارة تعمل على تحريك صهاريج شفط مياه الأمطار وفق الاولوية التي تتطلبها الحالات الطارئة في المواقع على مستوى البحرين.
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