إسبانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 223 واستمرار البحث عن مفقودين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 8 - 11 (كونا) -- أفاد التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الجمعة بارتفاع العدد الرسمي لضحايا الفيضانات التي ضربت إسبانيا الأسبوع الماضي إلى 223 قتيلا.
وأضاف نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية أن قوات الأمن تواصل البحث عن 78 شخصا في عداد المفقودين جمعيهم من محافظة (فالنسيا) شرقي إسبانيا بينما يستمر العمل لتحديد هوية 48 جثة عثر عليها خلال الأيام الماضية.
وقال إن 8474 جنديا إسبانيا سيواصلون العمل في (فالنسيا) حتى النهاية لمواصلة البحث عن المفقودين والمساعدة في رفع الأنقاض وتنظيف البلدات والطرقات ودعم السكان المتضررين.
وشهدت إسبانيا قبل 10 أيام عاصفة هي الأكثر شراسة في القرن الحالي وفق بيانات وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية التي وصفتها أيضا بأكبر كارثة طبيعية في التاريخ الحديث لإسبانيا وأثرت بشكل خاص على محافظة (فالنسيا) شرقي إسبانيا وبلدات في (الأندلس) وفي محافظة (ألباسيتي) بإقليم (كاستيا لا مانتشا).
وتسببت العاصفة بأضرار مادية جسيمة وخسائر كبيرة ما دفع الحكومة الإسبانية إلى الإعلان عن حزمة مساعدات بقمية 6ر10 مليارات يورو (نحو 34ر11 مليار دولار) لمساعدة المتضررين من الفيضانات وإعادة الاعمار والنهوض من جديد بالخدمات العامة. (النهاية)
ه ن د / م م ج
MENAFN08112024000071011013ID1108866652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.