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إسبانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 223 واستمرار البحث عن مفقودين

11/8/2024 2:51:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 11 (كونا) -- أفاد التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الجمعة بارتفاع العدد الرسمي لضحايا الفيضانات التي ضربت إسبانيا الأسبوع الماضي إلى 223 قتيلا.
وأضاف نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية أن قوات الأمن تواصل البحث عن 78 شخصا في عداد المفقودين جمعيهم من محافظة (فالنسيا) شرقي إسبانيا بينما يستمر العمل لتحديد هوية 48 جثة عثر عليها خلال الأيام الماضية.
وقال إن 8474 جنديا إسبانيا سيواصلون العمل في (فالنسيا) حتى النهاية لمواصلة البحث عن المفقودين والمساعدة في رفع الأنقاض وتنظيف البلدات والطرقات ودعم السكان المتضررين.
وشهدت إسبانيا قبل 10 أيام عاصفة هي الأكثر شراسة في القرن الحالي وفق بيانات وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية التي وصفتها أيضا بأكبر كارثة طبيعية في التاريخ الحديث لإسبانيا وأثرت بشكل خاص على محافظة (فالنسيا) شرقي إسبانيا وبلدات في (الأندلس) وفي محافظة (ألباسيتي) بإقليم (كاستيا لا مانتشا).
وتسببت العاصفة بأضرار مادية جسيمة وخسائر كبيرة ما دفع الحكومة الإسبانية إلى الإعلان عن حزمة مساعدات بقمية 6ر10 مليارات يورو (نحو 34ر11 مليار دولار) لمساعدة المتضررين من الفيضانات وإعادة الاعمار والنهوض من جديد بالخدمات العامة. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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