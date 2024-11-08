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الطالبية يرحب بقرار تصعيده إلى الثانية وينتظر ملعبه الخاص

11/8/2024 2:48:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - رحب نادي الطالبية أول المتأهلين رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، بقرار اتحاد الكرة الذي صدر مؤخرا، ويقضي بصعود الأندية المتأهلة إلى دور الـ 8 من دوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي، إلى مصاف أندية الدرجة الثانية للموسم المقبل.
وعلى ضوء هذا القرار، يتأهل شباب الطالبية إلى الدرحة الثانية، برفقة فرق سهل حوران، عجلون، مؤاب، الطفيلة، الأردن للفروسية، شباب الحسين، وحي الأمير حسن.
وقال المدير الفني لفريق الطالبية محمد البهنسي:“الطالبية الفريق الوحيد الذي تأهل رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بنتائجه، ولم ينتظر هدية كحال الفرق السبعة الأخرى التي تأهلت إلى دور الثمانية من المسابقة إلى جانبنا، قتحقق المراد الذي طال انتظاره من قبل أبناء الطالبية ولواء الجيزة”.
وحول تأثير القرار الإداري على حقيقة تأهل الفريق بمجهوده، أجاب البهنسي:“نرحب بقرار اتحاد الكرة، ولم نتأثر معنويا إلى حد كبير، فقد اجتهد فريقنا وحقق نتائج مميزة بالمسابقة التي يشارك فيها أكثر من 52 فريقا من مختلف محافظات المملكة، ويتأهل عنها فريقان فقط للدرجة الثانية”.
وتابع البهنسي في حديثه لـ”الغد”:“الحمد لله الذي وفقنا في خطف البطاقة الأولى عن جدارة واستحقاق، وقدم اللاعبون أداء مميزا تكلل بالتأهل، حيث تصدرنا المجموعة دون خسارة، ففزنا على فريق الجبيهة 3-0، والهاشمي بنتيجة 5-0، وعلى حي نزال بنتيجة 3-1، وتجاوزنا غزة هاشم بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في دور الـ32، وفزنا في دور الـ16 على دير علا بنتيجة 1-0، وفي دور الـ8 تجاوزنا فريق الأردن للفروسية، بعد الفوز ذهابا 2-1 وتعادلنا إيابا بنتيجة 1-1، وخطفنا بطاقة التأهل الأولى بعد الفوز ذهابا على حي الأمير حسن 5-1، رغم الخسارة إيابا بنتيجة 1-4”.
ويرى البهنسي، الذي يتولى مهمة المدير الفني للفئات العمرية في شباب الأردن حاليا، بعد انتهاء مهمة الطالبية، أن قرار تصعيد 8 فرق للدرجة الثانية يخدم الطالبية فنيا في منافساته للموسم المقبل، شارحا:“أجد القرار الاتحادي يخدم الطالبية في منافسات الدرجة الثانية من الناحية الفنية، ذلك لأن معظم الفرق الصاعدة تفوقنا عليها، وهنا فرق أخرى قريبة من مستوانا الفني، ويمنحنا نظام المسابقة بهبوط 4 فرق من الدرجة الاولى ليصبح عدد الفرق المتنافسة 12 فريقا، بدلا من 16 فريقا، ميزة فنية تخدمنا كثيرا للوصول إلى هدفنا، بالعودة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد غياب منذ التسعينيات”.
وكشف البهنسي عن مفاجأة سارة لشباب الجيزة، موضحا:“خصصت بلدية الجيزة برئاسة قدر حابس الفايز، قطعة أرض مساحتها 13 دونما، لإنشاء ملعب يخدم المنطقة ومن ضمنها الطالبية، وفقا لجهود ومساعي إدارة نادي الطالبية برئاسة سامي المشارفة، حيث مضت البلدية بالإجراءات، وتنازلت عن قطعة الأرض لوزارة الشباب، وسيكون نادي الطالبية وصيا على الملعب بعد تشييده، والذي سيخدم شباب اللواء، ومن شأنه أن يوفر علينا الوقت والمال في تجهيز الفريق، ويقلل علينا مصاريف حجوزات الملاعب والتنقلات، ويتيح لنا بالمستقبل القريب خوض مباريات تنافسية على أرضنا وبين جماهيرنا في لواء الجيزة”.

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