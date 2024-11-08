الطالبية يرحب بقرار تصعيده إلى الثانية وينتظر ملعبه الخاص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - رحب نادي الطالبية أول المتأهلين رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، بقرار اتحاد الكرة الذي صدر مؤخرا، ويقضي بصعود الأندية المتأهلة إلى دور الـ 8 من دوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي، إلى مصاف أندية الدرجة الثانية للموسم المقبل.
وعلى ضوء هذا القرار، يتأهل شباب الطالبية إلى الدرحة الثانية، برفقة فرق سهل حوران، عجلون، مؤاب، الطفيلة، الأردن للفروسية، شباب الحسين، وحي الأمير حسن.
وقال المدير الفني لفريق الطالبية محمد البهنسي:“الطالبية الفريق الوحيد الذي تأهل رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بنتائجه، ولم ينتظر هدية كحال الفرق السبعة الأخرى التي تأهلت إلى دور الثمانية من المسابقة إلى جانبنا، قتحقق المراد الذي طال انتظاره من قبل أبناء الطالبية ولواء الجيزة”.
وحول تأثير القرار الإداري على حقيقة تأهل الفريق بمجهوده، أجاب البهنسي:“نرحب بقرار اتحاد الكرة، ولم نتأثر معنويا إلى حد كبير، فقد اجتهد فريقنا وحقق نتائج مميزة بالمسابقة التي يشارك فيها أكثر من 52 فريقا من مختلف محافظات المملكة، ويتأهل عنها فريقان فقط للدرجة الثانية”.
وتابع البهنسي في حديثه لـ”الغد”:“الحمد لله الذي وفقنا في خطف البطاقة الأولى عن جدارة واستحقاق، وقدم اللاعبون أداء مميزا تكلل بالتأهل، حيث تصدرنا المجموعة دون خسارة، ففزنا على فريق الجبيهة 3-0، والهاشمي بنتيجة 5-0، وعلى حي نزال بنتيجة 3-1، وتجاوزنا غزة هاشم بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في دور الـ32، وفزنا في دور الـ16 على دير علا بنتيجة 1-0، وفي دور الـ8 تجاوزنا فريق الأردن للفروسية، بعد الفوز ذهابا 2-1 وتعادلنا إيابا بنتيجة 1-1، وخطفنا بطاقة التأهل الأولى بعد الفوز ذهابا على حي الأمير حسن 5-1، رغم الخسارة إيابا بنتيجة 1-4”.
ويرى البهنسي، الذي يتولى مهمة المدير الفني للفئات العمرية في شباب الأردن حاليا، بعد انتهاء مهمة الطالبية، أن قرار تصعيد 8 فرق للدرجة الثانية يخدم الطالبية فنيا في منافساته للموسم المقبل، شارحا:“أجد القرار الاتحادي يخدم الطالبية في منافسات الدرجة الثانية من الناحية الفنية، ذلك لأن معظم الفرق الصاعدة تفوقنا عليها، وهنا فرق أخرى قريبة من مستوانا الفني، ويمنحنا نظام المسابقة بهبوط 4 فرق من الدرجة الاولى ليصبح عدد الفرق المتنافسة 12 فريقا، بدلا من 16 فريقا، ميزة فنية تخدمنا كثيرا للوصول إلى هدفنا، بالعودة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد غياب منذ التسعينيات”.
وكشف البهنسي عن مفاجأة سارة لشباب الجيزة، موضحا:“خصصت بلدية الجيزة برئاسة قدر حابس الفايز، قطعة أرض مساحتها 13 دونما، لإنشاء ملعب يخدم المنطقة ومن ضمنها الطالبية، وفقا لجهود ومساعي إدارة نادي الطالبية برئاسة سامي المشارفة، حيث مضت البلدية بالإجراءات، وتنازلت عن قطعة الأرض لوزارة الشباب، وسيكون نادي الطالبية وصيا على الملعب بعد تشييده، والذي سيخدم شباب اللواء، ومن شأنه أن يوفر علينا الوقت والمال في تجهيز الفريق، ويقلل علينا مصاريف حجوزات الملاعب والتنقلات، ويتيح لنا بالمستقبل القريب خوض مباريات تنافسية على أرضنا وبين جماهيرنا في لواء الجيزة”.
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