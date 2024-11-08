صحة الرجل: طبيب برازيلي يأتي بخبرته إلى قطر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – انضم طبيب المسالك البولية البرازيلي جورج حلاق، المعروف بأبحاثه وأعماله مع نهج عالمي حول صحة الرجل إلى جمعية الشرق الأوسط للخصوبة Middle East Fertility Society (Mefs )، وهي منظمة تكرس نفسها للاهتمام بالخصوبة في الدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط، حيث سيقدم محاضرات في المؤتمر العلمي السنوي لجمعية الشرق الأوسط للخصوبة Mefs كجزء من مبادرة للتقرب مع المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور حلاق هو البرازيلي الوحيد من بين المحاضرين في الاجتماع السنوي العلمي الـ 31 لجمعية الشرق الأوسط للخصوبة Mefs للعام 2024، الذي ينعقد في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر في فندق غراند شيراتون الدوحة للمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة.

سيقوم الدكتور حلاق بتقديم ثلاث محاضرات بعنوان:



“العقم الشديد: أدوات تشخيصية جديدة”

“عادات وعوامل نمط الحياة، مسائل بيئة والعقم عند الرجال. تحديات ومخاطر جديدة، تدابير التخفيف أو السيطرة على الأضرار” “المبرر وراء التشخيصات الجديدة، والإدارة السريرية والجراحية للعقم عند الرجال: تحسين النتائج للحمل الطبيعي والمساعد”.

بخبرة واسعة في اجراء العمليات الجراحية وإلقاء المحاضرات وتقييم الاساتذة في المنطقة، ينوي الدكتور حلاق توسيع تبادل الخبرات مع الدول العربية. حيث إن أحد الأهداف هو تأسيس ربط أكاديمي طبي علمي، وتعزيز الابحاث وتبادل المعرفة وتقديم دورات حول صحة الرجل. كما ينوي حلاق أخذ مشروع تعليمي للرجال والشباب في الوطن العربي، وكذلك حول صحة الرجال، ولكن مع التركيز على الوقاية.

لقد عاش الدكتور حلاق لفترة طويلة في الخارج، حيث أجرى عمليات جراحية في 23 دولة وقدم دروساً حول العالم، لكن علاقاته الشخصية وأصوله العربية تجعله يريد علاقة مهنية أكبر مع هذه المنطقة. حيث يؤكد الدكتور حلاق ذو الاصول السورية اللبنانية قائلاً:“عندما أذهب إلى هناك، أشعر بأني مرتبط مع الدول العربية، أن وزوجتي، نذهب سوياً إلى العالم العربي ونشعر بأننا في بيتنا”.

يعتزم الدكتور حلاق مشاركة البحث والنهج الذي اتبعه في علاج صحة الرجال في حياته المهنية. حلاق طبيب تخرج في الطب من جامعة ساو باولو (USP) وحالياً أستاذ متفرغ في نفس المؤسسة، بمجرد أن أنهى إقامته في جراحة المسالك البولية وأصبح جراحاً بكل ما للكلمة من معنى، قرر الحصول على درجة الدكتوراه في علم الأحياء الإنجابي، مع التركيز على الجوانب البيوكيميائية والفيزيائية الحيوية والفيزيولوجية للحيوانات المنوية البشرية، بما في ذلك علم الأحياء البردي، بالإضافة إلى التدريب السريري في أمراض الذكورة والعقم عند الذكور والجراحة المجهرية، وبالتالي سيكون قادراً على معالجة ورعاية صحة رجل.

يقول حلاق:“أكرس نفسي كثيراً لدراسة الجزء الانتقالي من الطب، فنحن ندرس من العلوم الأساسية إلى الطب التقليدي”. ففي المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا على سبيل المثال، يتجاوز العمل العمل على البروستاتا”. ويوضح قائلا:“أحاول أن أفهم الآليات التي أدت إلى إصابة هذا المريض بسرطان البروستاتا ، والآليات التي أدت به إلى العقم، والآليات التي أدت إلى إصابة المريض بمرض المسالك البولية والذكورة”.

ووفقا له، إنه جسر بين العلوم الأساسية والمسالك البولية وأمراض الذكورة لدراسة صحة الرجال في سياق عالمي، في عمل حديث يتجاوز الطب التقليدي. الحيوانات المنوية على سبيل المثال، تستخدم كعلامات للصحة، وكذلك الحال مع ضعف الانتصاب. يشمل التركيز من بين جوانب أخرى، دراسة عادات وأسلوب حياة كل مريض، من تلوث الهواء في بيئته والسمنة ونمط الحياة المستقرة إلى استخدام السجائر الإلكترونية، والتدخين، والمخدرات، والكحول.

يقول:“نحن ندرس المتغيرات المتأصلة في كل فرد، وهذا يحدث فرقا كبيرا”.

جورج حلاق

الدكتور حلاق هو منسق مجموعة دراسات صحة الرجل في معهد الدراسات المتقدمة التابع لجامعة ساو باولو

USP (IEA-)، وعضو مركز الابتكار في جامعة ساو باولو USP (Inova-USP) وأحد مؤسسي معهد Androscience (IA) الذي يركز على تطور العلم والتعليم ومشاريع متقدمة في صحة الرجال. لدى معهد Androscience IA مصادقة كل من IEA-USP و Inova-USP. ويعتزم الطبيب تعزيز التبادل مع الدول العربية من خلال المعاهد التي ينتمي إليها، وكذلك جمعية الشرق الأوسط للخصوبة Mefs.

وقد نفذ معهد Androscience

بالفعل مشروعاً رائداً في مدرسة في مدينة ساو باولو بهدف جلب المعرفة عن صحة الرجل للمراهقين والآباء والمعلمين. ويتضمن الإجراء توضيح تأثير استخدام السجائر الالكترونية والمخدرات غير المشروعة على الصحة، على سبيل المثال. وسيتم توسيعه ليشمل 20 مدرسة في عام 2025 ، باستخدام أدوات مثل الكتب الإلكترونية، والمسرحيات، والألعاب، وغيرها. لقد تمت الموافقة على المشروع في قانون Rouanet لجمع 2.6 مليون ريال برازيلي. ويقول:“نريد أن نبدأ في إحداث تغيير ثقافي من خلال المراهقين والشباب”.

ويعتزم الدكتور حلاق نقل هذا المشروع التعليمي إلى الدول العربية أيضاً، ويقول إن العقم عند الذكور يتزايد في جميع أنحاء العالم، ويتأثر بشكل أساسي بالعادات وأنماط الحياة الجديدة، مثل استخدام السجائر، والعلاجات النفسية، ونمط الحياة الخاملة، والسمنة، والنظام الغذائي الخاطئ، والحياة الأطول، من بين عوامل أخرى.

ويؤكد:“ليس لدى المراهقين أي فكرة عن الضرر الذي سيلحق بهم لاحقا إذا لم يأخذوا الوقاية”.

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