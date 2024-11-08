انطلاق أعمال مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض

MENAFN - EIN Presswire) كلمة الرئيس التنفيذ لهيئة الموسيقى خلال حفل الافتتاح

جلسة تأسيس السينما السعودية

- هيئة الموسيقى

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 8, 2024 /EINPresswire / -- أطلقت هيئة الأفلام أعمال الدورة الثانية من مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض، الذي تستضيفه العاصمة من 6-10 نوفمبر 2024. وذلك بحضور واسع من المهتمين والمتخصصين وصناع الأفلام وجمهور السينما.

تُقام الدورة الثانية من مؤتمر النقد السينمائي تحت عنوان "الصوت في السينما"، ويبحث خلالها مُختلف آفاق تأثير الصوت في تجربة الفيلم وأثره في صناعة السينما. وذلك بجوانبه المختلفة التي تشمل الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية وأصوات الطبيعة. إلى جانب موضوع الدورة الثانية؛ يبحث مؤتمر النقد السينمائي جوانباً متعددة للسينما، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من المتخصصين أفكارهم ومرئياتهم عبر ندوات حوارية وعروض تقديمية، إلى جانب عدد من الورش التدريبية وعروض الأفلام والأركان التفاعلية التي تتيح لكل محب للسينما والفنون الاستمتاع برحلة مُثرية ترتقي بتجربة مشاهدة الفيلم للجميع.

بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تعريفي عن مؤتمر النقد وأهدافه ومنجزاته، تلاها كلمة للرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني، التي أكد فيها أن "هيئة الأفلام تولي اهتمامًا كبيرًا بتأسيسِ وتطويرِ واستدامةِ قطاع أفلام قوي وحيوي، وذلك انطلاقًا من رؤية السعودية 2030. إضافةً لتمكين النقد كأداة فكرية وفنية تنير طريق السينما، وتفتحُ نوافذ جديدة لها." وأضاف: "من هذا المنطلق جاء هذا المؤتمر ليكون منصةً تجمع بين النقاد والمبدعين، وتتيح لهم فرصةَ تبادل الأفكار والخبرات، وصولاً إلى تشكيل وعي سينمائيٍ عربيٍ أعمقَ ينقلنا نحو آفاقٍ عالمية، دون أن نتخلى فيه عن أصالتنا وهويتنا."

وقد شمل الحفل أيضاً كلمة المخرج الأستاذ عبدالله المحيسن، السينمائي السعودي البارز. ذكر خلالها "أن العمل السينمائي يستند على النقد الواعي والصادق والهادف، لذلك فهو المحرك الديناميكي للتطور والإبداع للمخرج. فالسينما هي رسالة قبل أن تكون أي شي آخر." وقد تلا كلمة "المحيسن" عرض فيلم "اغتيال مدينة"، الذي يعد من طليعة الأعمال السعودية الوثائقية والحائز على عدة جوائز دولية. كما أُجريت جلسة حوارية بعد عرض الفيلم أدارها الناقدان السينمائيان أحمد شوقي وأحمد العياد.

يُذكر أن مؤتمر النقد السينمائي الدولي يُقام بتنظيم من هيئة الأفلام، والتي تهدف إلى تنشيط وإثراء مجال السينما في المملكة عبر إقامة الفعاليات النوعية ودعم المواهب المتميزة. حيث تولي هيئة الأفلام مجال النقد السينمائي اهتماماً خاصاً كونه من أهم عوامل الارتقاء بصناعة السينما وتجربة مشاهد الفيلم. وقد سبق إجراء ملتقيين للنقد السينما في حائل في 27 سبتمبر وفي الأحساء في 25 أكتوبر، ويقام مؤتمر النقد السينمائي الدولي ليكون الحدث الختامي لملتقيات هذا العام.

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