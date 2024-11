انطلاق أعمال مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض

MENAFN - EIN Presswire) كلمة الرئيس التنفيذ لهيئة الموسيقى خلال حفل الافتتاح

جلسة تأسيس السينما السعودية

- هيئة الموسيقى

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 8, 2024 /EINPresswire / -- أطلقت هيئة الأفلام أعمال الدورة الثانية من مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض، الذي تستضيفه العاصمة من 6-10 نوفمبر 2024. وذلك بحضور واسع من المهتمين والمتخصصين وصناع الأفلام وجمهور السينما.

تُقام الدورة الثانية من مؤتمر النقد السينمائي تحت عنوان "الصوت في السينما"، ويبحث خلالها مُختلف آفاق تأثير الصوت في تجربة الفيلم وأثره في صناعة السينما. وذلك بجوانبه المختلفة التي تشمل الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية وأصوات الطبيعة. إلى جانب موضوع الدورة الثانية؛ يبحث مؤتمر النقد السينمائي جوانباً متعددة للسينما، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من المتخصصين أفكارهم ومرئياتهم عبر ندوات حوارية وعروض تقديمية، إلى جانب عدد من الورش التدريبية وعروض الأفلام والأركان التفاعلية التي تتيح لكل محب للسينما والفنون الاستمتاع برحلة مُثرية ترتقي بتجربة مشاهدة الفيلم للجميع.

بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تعريفي عن مؤتمر النقد وأهدافه ومنجزاته، تلاها كلمة للرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني، التي أكد فيها أن "هيئة الأفلام تولي اهتمامًا كبيرًا بتأسيسِ وتطويرِ واستدامةِ قطاع أفلام قوي وحيوي، وذلك انطلاقًا من رؤية السعودية 2030. إضافةً لتمكين النقد كأداة فكرية وفنية تنير طريق السينما، وتفتحُ نوافذ جديدة لها." وأضاف: "من هذا المنطلق جاء هذا المؤتمر ليكون منصةً تجمع بين النقاد والمبدعين، وتتيح لهم فرصةَ تبادل الأفكار والخبرات، وصولاً إلى تشكيل وعي سينمائيٍ عربيٍ أعمقَ ينقلنا نحو آفاقٍ عالمية، دون أن نتخلى فيه عن أصالتنا وهويتنا."

وقد شمل الحفل أيضاً كلمة المخرج الأستاذ عبدالله المحيسن، السينمائي السعودي البارز. ذكر خلالها "أن العمل السينمائي يستند على النقد الواعي والصادق والهادف، لذلك فهو المحرك الديناميكي للتطور والإبداع للمخرج. فالسينما هي رسالة قبل أن تكون أي شي آخر." وقد تلا كلمة "المحيسن" عرض فيلم "اغتيال مدينة"، الذي يعد من طليعة الأعمال السعودية الوثائقية والحائز على عدة جوائز دولية. كما أُجريت جلسة حوارية بعد عرض الفيلم أدارها الناقدان السينمائيان أحمد شوقي وأحمد العياد.

يُذكر أن مؤتمر النقد السينمائي الدولي يُقام بتنظيم من هيئة الأفلام، والتي تهدف إلى تنشيط وإثراء مجال السينما في المملكة عبر إقامة الفعاليات النوعية ودعم المواهب المتميزة. حيث تولي هيئة الأفلام مجال النقد السينمائي اهتماماً خاصاً كونه من أهم عوامل الارتقاء بصناعة السينما وتجربة مشاهد الفيلم. وقد سبق إجراء ملتقيين للنقد السينما في حائل في 27 سبتمبر وفي الأحساء في 25 أكتوبر، ويقام مؤتمر النقد السينمائي الدولي ليكون الحدث الختامي لملتقيات هذا العام.

