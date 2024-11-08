تراجع أسعار الذهب رغم استقرار الدولار وخفض الفيدرالي للفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالتضخم السنوى فى غانا يبلغ 22.1% خلال أكتوبر الماضى استقرار الأسهم الأوروبية بدعم من تخفيضات الفائدة فى إنجلترا وأمريكا دبى تحتل المركز الـ5 بين أفضل مدن العالم 2024

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، رغم هدوء زخم الدولار ومواصلة الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، في ظل حالة من الاضطراب أصابت أسواق المعادن والسلع الأساسية بعد فوز“دونالد ترامب” بالرئاسة الأمريكية.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.42% أو 11.4 دولار إلى 2694.40 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري 0.80% إلى 2685 دولاراً للأوقية.

وتراجعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.69% إلى 31.635 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.97% إلى 987.68 دولار للأوقية.

جاء الأداء السلبي للذهب رغم خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي انتهى أمس، وإشارة صناع السياسة النقدية في أمريكا إلى إحراز تقدم ملحوظ في إعادة التضخم لمستواه المستهدف عند 2% مع استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة ثابتة.

ورغم استقرار مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 104.52 نقطة، إذ يفترض أن يؤدي انخفاض الدولار وتراجع أسعار الفائدة إلى إنعاش الطلب على الذهب.

يركز مستثمرو الذهب في الوقت الراهن على تقييم آثار السياسات المتوقعة لإدارة“ترامب” على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، في ظل احتمالات أن تؤدي إلى انتعاش اقتصادي محلي، وتوتر في العلاقات التجارية الدولية يقوض جهود الفيدرالي في مواصلة تيسير تكاليف الاقتراض.

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