الطفح الوردي: الأسباب والعلاج

(MENAFN
- Al Watan)
الطفح الوردي، المعروف أيضًا بالوردية، هو مرض جلدي مزمن يؤثر غالبًا على الوجه. يتميز بظهور احمرار مستمر أو متقطع، نتيجة لتوسع الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد.
الأسباب
- تلف الأوعية الدموية: اعتلال الأوعية الدموية يساهم في ظهور الأعراض.
- الإجهاد والاختلال الهرموني: يمكن أن يكون لهما تأثير ملحوظ.
- التعرض لأشعة الشمس: يعد من المحفزات الرئيسية.
- درجات الحرارة المتطرفة: سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.
- الإفراط في تناول الأطعمة الحارة: يمكن أن يزيد من حدة الأعراض.
- ضعف المناعة: يعزز من شدة المرض.
العلاج
- تجنب التدخين: من الأفضل التخلي عنه تمامًا.
- تجنب الشمس: استخدام غطاء الرأس والواقي الشمسي مهم.
- رعاية البشرة: تجنب المستحضرات الكيميائية القاسية. بعد الاستحمام بالماء الساخن، ينصح بشطف الوجه بماء بارد ثم وضع كريم مهدئ ومضاد للالتهابات.
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