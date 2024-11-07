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الطفح الوردي: الأسباب والعلاج

11/7/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Al Watan) الطفح الوردي، المعروف أيضًا بالوردية، هو مرض جلدي مزمن يؤثر غالبًا على الوجه. يتميز بظهور احمرار مستمر أو متقطع، نتيجة لتوسع الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد.
الأسباب
- تلف الأوعية الدموية: اعتلال الأوعية الدموية يساهم في ظهور الأعراض.
- الإجهاد والاختلال الهرموني: يمكن أن يكون لهما تأثير ملحوظ.
- التعرض لأشعة الشمس: يعد من المحفزات الرئيسية.
- درجات الحرارة المتطرفة: سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.
- الإفراط في تناول الأطعمة الحارة: يمكن أن يزيد من حدة الأعراض.
- ضعف المناعة: يعزز من شدة المرض.
العلاج
- تجنب التدخين: من الأفضل التخلي عنه تمامًا.
- تجنب الشمس: استخدام غطاء الرأس والواقي الشمسي مهم.
- رعاية البشرة: تجنب المستحضرات الكيميائية القاسية. بعد الاستحمام بالماء الساخن، ينصح بشطف الوجه بماء بارد ثم وضع كريم مهدئ ومضاد للالتهابات.

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