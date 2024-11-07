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مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة بـ30 نقطة أساس - جريدة البورصة

11/7/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وود ماكنزى: رئاسة ترامب ستقلص مشاريع الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR) بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 4.90 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 5.40%، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate) بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 5.15 بالمئة.

وأوضح المصرف، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه وفقا لقرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية، قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وقرر خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض، وسعر إعادة الشراء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق العاشر من نوفمبر الجاري.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108864328

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