مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة بـ30 نقطة أساس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
وود ماكنزى: رئاسة ترامب
ستقلص مشاريع
الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك
أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR) بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 4.90 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 5.40%، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate) بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 5.15 بالمئة.
وأوضح المصرف، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه وفقا لقرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية، قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وقرر خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض، وسعر إعادة الشراء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق العاشر من نوفمبر الجاري.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.