المركزي الإماراتي يخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خفض“سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 4.90% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 8 نوفمبر.
وبحسب وكالة الإنباء الإماراتية، قرر المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
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يأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864327
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