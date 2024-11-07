المركزي الإماراتي يخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خفض“سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 4.90% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 8 نوفمبر.

وبحسب وكالة الإنباء الإماراتية، قرر المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

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يأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

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