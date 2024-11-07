شركة برازيلية تطور آلة لشواء الكباب في معرض في دبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أخذت شركة توماسي البرازيلية المصنعة لمعدات المطاعم والتبريد هذا الاسبوع إلى GulfHost في دبي، الامارات العربية المتحدة، آلة مبتكرة لشواء لحم الكباب العربي، الطبق التقليدي في العالم العربي. حيث إنها المرة الأولى التي تشارك بها الشركة في حدث في الشرق الاوسط بهدف توسيع أعمالها في المنطقة.

وفقاً للمدير التنفيذي لشركة توماسي، ساندرو روبرتو توماسي، فإن آلة Tomasi Shish Kabob Grill لشواء الكباب هي امتداد للمنتجات المتواجدة في محفظة الشركة، إلا أنها مصنوعة بشكل خاص لإنتاج المشاوي العربية. ومن ميزاتها أنها تحتوي على 10 أسياخ دوارة وحجرة لتخزين الاسياخ وهي مضغوطة كذلك. حيث يمكن تشغيلها سواء بالفحم أو الغاز وشواء اسياخ اللحوم والخضروات والمأكولات البحرية المتبلة مسبقاً.

أكد توماسي من دبي حيث يشارك في معرض GulfHost قائلاً:“إن آلة الشواء هذه التي قمنا بتطويرها خصيصاً للسوق العربية، كانت عبارة عن فكرة نشأت بسبب الطلب الذي لوحظ بشكل رئيسي في معارض أخرى. لقد شاركنا في NRA Show في شيكاغو، والعديد من الزوار الذين شاهدوا آلة الشواء الدوارة التقليدية للمشاوي البرازيلية، كانوا قد سألوا فيما إذا كان لدينا آلة خاصة بالكباب. الكثير من الناس سألوا وطلبوا، لذلك قمنا بتطوير هذا المنتج لهذه السوق”

إنها المرة الأولى التي تقوم بها الشركة بالعرض في معرض خارج الامريكيتين، وإلى جانب المعرض في شيكاغو، شاركت شركة توماسي في حدث آخر في ميامي، وكليهما في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد فرع للشركة. يقول المدير التنفيذي، أن تعرض في دبي يعني أن تعرض منتجاتك على السكان المحليين وعلى المشترين الاوروبيين والاسيويين والشمال افريقيين الذين يزورون معرض GulfHost باستمرار. إن شركة توماسي Tomasi تريد توسيع صادراتها إلى هؤلاء العملاء المحتملين.

“إن الكباب الخاص بهم هنا مشابه جداً للحوم الشواء لدينا. وبما أن لدينا الكثير من الخبرة في مسألة الشواء، فإننا نحاول جلب خبرتنا في الشواء إلى هنا، من خلال آلة الشواء الدوارة والغاز، وحتى الآن لم نجد أن هناك أي شيء مشابه لهذه الالة هنا، فكل ما نراه يدوي أو يعمل عموديا، وبالتالي، نحاول جلب مفهومنا إلى هنا.

لدى شركة توماسي منتجات أخرى

وأضاف توماس بإن الشركة المتواجدة في مدينة كايشا دو سول التابعة لولاية ريو غراندي دو سول لديها بالفعل عملاء في الشرق الاوسط، لكن جميعهم تقريباً من مطاعم شرائح اللحوم ورغبتنا هي توسيع نطاق العملاء بما في ذلك خطوط الإنتاج الأخرى. كما تجدر الإشارة إلى أن Tomasi تنتج بوفيهات للمطاعم ومعدات للمخابز ومطاعم البيتزا والاستخدام المنزلي. وبعض منتجاتها هي المواقد والأفران والمقالي وأثاث لمطابخ الصناعية.

GulfHost هو معرض لقطاع خدمات الاطعام في الخارج (في الهواء الطلق) ومعرض لمعدات الضيافة، حيث أقيم في إمارة دبي من يوم الثلاثاء 5 إلى اليوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويجمع أكثر من 350 شركة عارضة من 35 بلداً.

وتجدر الإشارة كذلك إلى مشاركة 8 شركات برازيلية في هذا المعرض من خلال مشروع Brasil FoodService، وهو عبارة عن شراكة بين الاتحاد البرازيلي لصناعة المعدات والمكونات والملحقات الخاصة بالأغذية – Abiepan والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil بهدف ترويج منتجات القطاع المصنوعة في البرازيل في الخارج. حيث يشارك في جناح Gulf Host إضافة لشركة Tomasi كل من الشركات التالية: Ariete و Bralyxو IMG Brasil وFinamac و Prática و Skymsen وTitã.

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Tomasi

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