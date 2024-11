شركة برازيلية تطور آلة لشواء الكباب في معرض في دبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أخذت شركة توماسي البرازيلية المصنعة لمعدات المطاعم والتبريد هذا الاسبوع إلى GulfHost في دبي، الامارات العربية المتحدة، آلة مبتكرة لشواء لحم الكباب العربي، الطبق التقليدي في العالم العربي. حيث إنها المرة الأولى التي تشارك بها الشركة في حدث في الشرق الاوسط بهدف توسيع أعمالها في المنطقة.

وفقاً للمدير التنفيذي لشركة توماسي، ساندرو روبرتو توماسي، فإن آلة Tomasi Shish Kabob Grill لشواء الكباب هي امتداد للمنتجات المتواجدة في محفظة الشركة، إلا أنها مصنوعة بشكل خاص لإنتاج المشاوي العربية. ومن ميزاتها أنها تحتوي على 10 أسياخ دوارة وحجرة لتخزين الاسياخ وهي مضغوطة كذلك. حيث يمكن تشغيلها سواء بالفحم أو الغاز وشواء اسياخ اللحوم والخضروات والمأكولات البحرية المتبلة مسبقاً.

أكد توماسي من دبي حيث يشارك في معرض GulfHost قائلاً:“إن آلة الشواء هذه التي قمنا بتطويرها خصيصاً للسوق العربية، كانت عبارة عن فكرة نشأت بسبب الطلب الذي لوحظ بشكل رئيسي في معارض أخرى. لقد شاركنا في NRA Show في شيكاغو، والعديد من الزوار الذين شاهدوا آلة الشواء الدوارة التقليدية للمشاوي البرازيلية، كانوا قد سألوا فيما إذا كان لدينا آلة خاصة بالكباب. الكثير من الناس سألوا وطلبوا، لذلك قمنا بتطوير هذا المنتج لهذه السوق”

إنها المرة الأولى التي تقوم بها الشركة بالعرض في معرض خارج الامريكيتين، وإلى جانب المعرض في شيكاغو، شاركت شركة توماسي في حدث آخر في ميامي، وكليهما في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد فرع للشركة. يقول المدير التنفيذي، أن تعرض في دبي يعني أن تعرض منتجاتك على السكان المحليين وعلى المشترين الاوروبيين والاسيويين والشمال افريقيين الذين يزورون معرض GulfHost باستمرار. إن شركة توماسي Tomasi تريد توسيع صادراتها إلى هؤلاء العملاء المحتملين.

“إن الكباب الخاص بهم هنا مشابه جداً للحوم الشواء لدينا. وبما أن لدينا الكثير من الخبرة في مسألة الشواء، فإننا نحاول جلب خبرتنا في الشواء إلى هنا، من خلال آلة الشواء الدوارة والغاز، وحتى الآن لم نجد أن هناك أي شيء مشابه لهذه الالة هنا، فكل ما نراه يدوي أو يعمل عموديا، وبالتالي، نحاول جلب مفهومنا إلى هنا.

لدى شركة توماسي منتجات أخرى

وأضاف توماس بإن الشركة المتواجدة في مدينة كايشا دو سول التابعة لولاية ريو غراندي دو سول لديها بالفعل عملاء في الشرق الاوسط، لكن جميعهم تقريباً من مطاعم شرائح اللحوم ورغبتنا هي توسيع نطاق العملاء بما في ذلك خطوط الإنتاج الأخرى. كما تجدر الإشارة إلى أن Tomasi تنتج بوفيهات للمطاعم ومعدات للمخابز ومطاعم البيتزا والاستخدام المنزلي. وبعض منتجاتها هي المواقد والأفران والمقالي وأثاث لمطابخ الصناعية.

GulfHost هو معرض لقطاع خدمات الاطعام في الخارج (في الهواء الطلق) ومعرض لمعدات الضيافة، حيث أقيم في إمارة دبي من يوم الثلاثاء 5 إلى اليوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويجمع أكثر من 350 شركة عارضة من 35 بلداً.

وتجدر الإشارة كذلك إلى مشاركة 8 شركات برازيلية في هذا المعرض من خلال مشروع Brasil FoodService، وهو عبارة عن شراكة بين الاتحاد البرازيلي لصناعة المعدات والمكونات والملحقات الخاصة بالأغذية – Abiepan والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil بهدف ترويج منتجات القطاع المصنوعة في البرازيل في الخارج. حيث يشارك في جناح Gulf Host إضافة لشركة Tomasi كل من الشركات التالية: Ariete و Bralyxو IMG Brasil وFinamac و Prática و Skymsen وTitã.

اقرأ كذلك:

شركة تؤسس لصناديق استثمارية بين البرازيل والامارات



Tomasi

The post شركة برازيلية تطور آلة لشواء الكباب في معرض في دبي appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .