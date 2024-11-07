رغم تحفظ البلديات.. مرافق الشورى تتمسك بتحديد أوقات عمل المقاولين بالأحياء السكنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬بجواز‭ ‬نظر‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ (‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬أوقات‭ ‬عمل‭ ‬المقاولين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬والهدم‭ ‬والحفر‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الراحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والهدوء‭ ‬لساكني‭ ‬المباني‭ ‬المجاورة‭ ‬لمواقع‭ ‬العمل،‭ ‬ويحمي‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬الضوضاء‭ ‬والإزعاج‭.‬

ويتضمن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬لينا‭ ‬قاسم،‭ ‬ود‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬ودلال‭ ‬الزايد‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬وطارق‭ ‬الصفار،‭ ‬إضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني،‭ ‬وينص‭ ‬البند‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يصدر‭ ‬الوزير‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬قراراً‭ ‬بتحديد‭ ‬الأيام‭ ‬والأوقات‭ ‬التي‭ ‬يُحظر‭ ‬خلالها‭ ‬مباشرة‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬أو‭ ‬الهدم‭ ‬أو‭ ‬الحفر‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬والحالات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬مباشرة‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬أثناء‭ ‬الحظر‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهم‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يرمي‭ ‬إليها‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬متحققة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل،‭ ‬وأن‭ ‬مضمون‭ ‬الاقتراح‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬بخلاف‭ ‬مضمون‭ ‬وأهداف‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬بالتنظيم‭ ‬أحكام‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والضوابط‭ ‬الأخرى‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمل‭ ‬لتعلقها‭ ‬بجهات‭ ‬وقوانين‭ ‬أخرى‭.‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سلامة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية،‭ ‬كما‭ ‬استأنست‭ ‬برأي‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين،‭ ‬وبمرئيات‭ ‬الوزارة‭. ‬وبعد‭ ‬تدارس‭ ‬فكرة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬والآراء‭ ‬والملاحظات‭ ‬التي‭ ‬أبديت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬آراء‭ ‬وملاحظات‭ ‬المختصين‭ ‬بالوزارة،‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬جواز‭ ‬نظر‭ ‬الاقتراح‭.‬

وأبدت‭ ‬اللجنة‭ ‬اعتباراتها‭ ‬لجواز‭ ‬نظر‭ ‬الاقتراح،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬الشروط‭ ‬والاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬والإنشاءات‭ ‬الهندسية‭ ‬والمدنية‭ ‬ووقايتهم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل،‭ ‬وتقتضي‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بإصدار‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬بتحديد‭ ‬الأوقات‭ ‬التي‭ ‬يحظر‭ ‬فيها‭ ‬مباشرة‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬والحفر‭ ‬والردم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬وقايةً‭ ‬للسكان‭ ‬من‭ ‬الضوضاء‭ ‬وتوفيرًا‭ ‬للراحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬التشييد‭ ‬والبناء‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬النافذ‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬له‭ ‬يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وتتعدد‭ ‬العقوبات‭ ‬بتعدد‭ ‬المخالفات،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬حظر‭ ‬مباشرة‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬أو‭ ‬الهدم‭ ‬أو‭ ‬الحفر‭ ‬الوارد‭ ‬بالاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬محل‭ ‬الرأي‭ ‬مقترن‭ ‬بالعقوبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭. ‬

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