Friday, 08 November 2024 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعمري والنعيمات ضمن تشكيلة الأردن

11/7/2024 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تصدر‭ ‬النجمان‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬لاعب‭ ‬مونبلييه‭ ‬الفرنسي‭ ‬ويزن‭ ‬النعيمات‭ ‬لاعب‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬جمال‭ ‬سلامي‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتي‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭. ‬

وغاب‭ ‬التعمري‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬للأردن‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬أمام‭ ‬فلسطين‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬بينما‭ ‬حضر‭ ‬النعيمات‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأساسيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬ليصبح‭ ‬هداف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬أهداف‭. ‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الأردن‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬نور‭ ‬الروابدة‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬عملية‭ ‬لقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭. ‬

وبدأ‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬تدريباته‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهتين‭ ‬المقبلتين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬التحضيرات‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12‭ ‬الجاري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬13‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬البصرة‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭. ‬

ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬النشامى‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬البصرة‭ ‬الدولي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬


MENAFN07112024000055011008ID1108864051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث