التعمري والنعيمات ضمن تشكيلة الأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تصدر‭ ‬النجمان‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬لاعب‭ ‬مونبلييه‭ ‬الفرنسي‭ ‬ويزن‭ ‬النعيمات‭ ‬لاعب‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬جمال‭ ‬سلامي‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتي‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭. ‬

وغاب‭ ‬التعمري‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬للأردن‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬أمام‭ ‬فلسطين‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬بينما‭ ‬حضر‭ ‬النعيمات‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأساسيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬ليصبح‭ ‬هداف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬أهداف‭. ‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الأردن‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬نور‭ ‬الروابدة‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬عملية‭ ‬لقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭. ‬

وبدأ‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬تدريباته‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهتين‭ ‬المقبلتين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬التحضيرات‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12‭ ‬الجاري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬13‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬البصرة‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭. ‬

ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬النشامى‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬البصرة‭ ‬الدولي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬



