التعمري والنعيمات ضمن تشكيلة الأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عمان – (أ ف ب): تصدر النجمان موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي ويزن النعيمات لاعب العربي القطري قائمة منتخب الأردن لكرة القدم التي أعلنها المدير الفني جمال سلامي لخوض مباراتي العراق والكويت ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وغاب التعمري عن آخر ثلاث مواجهات للأردن في التصفيات أمام فلسطين وكوريا الجنوبية وسلطنة عُمان بسبب الإصابة، بينما حضر النعيمات بديلا في مباراة كوريا الجنوبية وأساسيا في المباراة الماضية أمام سلطنة عُمان التي شهدت تسجيله هدفين ليصبح هداف الفريق في الدور الحاسم برصيد 4 أهداف.
وينتظر أن يغيب عن تشكيلة الأردن لاعب خط الوسط نور الروابدة الذي أجرى قبل عدة أيام عملية لقطع في الرباط الصليبي.
وبدأ منتخب الأردن تدريباته الفنية والبدنية أمس الخميس في عمان استعدادا للمواجهتين المقبلتين، على أن تستمر التحضيرات حتى مساء الثلاثاء 12 الجاري، قبل أن يغادر صباح الأربعاء 13 الجاري إلى البصرة لمواجهة نظيره العراقي.
ويلتقي منتخب النشامى مع نظيره العراقي في 14 الجاري على ستاد البصرة الدولي، قبل أن يواجه الكويت في 19 منه على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.
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