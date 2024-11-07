كم بلغ تعداد سكان المغرب 2024؟ تفاصيل الإحصاء الجديد

MENAFN - Khaberni) خبرني - صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني، على مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام التي تحدد عدد السكان القانونيين بالمملكة المغربية.

يأتي ذلك تفاعلاً مع النتائج التي توصل إليها الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.



بحسب مصادر محلية مغربية، أكد النص القانوني، بتوقيع الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن "عدد السكان القانونيين للمملكة يبلغ، في فاتح شتنبر (سبتمبر/أيلول) من السنة الجارية، ما مجموعه 36,828,330 نسمة". بذلك، شهدت ساكنة المملكة، منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014، زيادة تقدر بـ 2,980,088 نسمة، أي بنسبة 8.8%.

ووفق الإحصاء، بلغ العدد الإجمالي للأسر 9,275,038 أسرة، مسجلاً زيادة مهمة تقدر بـ 1,961,232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82% مقارنة بعدد الأسر المسجل في عام 2014.

أما بخصوص عدد الأجانب المقيمين في المملكة، فقد بلغ 148,152 نسمة، مسجلاً زيادة تقدر بـ 61,946 نسمة، أي بارتفاع نسبته 71.86% مقارنة بإحصاء عام 2014.

جاءت مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحددة لعدد السكان القانونيين في المملكة في إطار استكمال المرحلة الأخيرة من عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، بهدف اعتماد النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي جرت في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن تقوم المندوبية السامية للتخطيط بنشر النتائج التفصيلية للإحصاء، وكافة البيانات المتعلقة به، وفق المتبع، بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للبلاد.