عروض مميزة للعملاء وتخفيضات حصرية لأعضاء برايم مع انطلاق فعالية 11/11 على أمازون السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلنت أمازون السعودية عن إطلاق عروض هذا العام من تخفيضات 11.11 السنوية، والتي تقدم للعملاء والمتسوقين في المملكة العربية السعودية خيارات استثنائية للتوفير.

وتبدأ الفعالية منتصف ليل 8 نوفمبر وتستمر حتى 12 نوفمبر على موقع مع فرصة التسوق المبكر لأعضاء برنامج أمازون "برايم" في المملكة ابتداءً من منتصف ليل 7 نوفمبر.

وتوفر تخفيضات الفعالية آلاف العروض على موقع Amazon، والتي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات من جميع الفئات، مثل المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والمطبخ، والأزياء، ومنتجات التجميل، وأجهزة أمازون، إلى جانب منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والدولية، مثل "فيليبس"، و"بلاك أند ديكر"، و"إل جي"، و"سامسونج"، و "جي بي ال"، و "مارشال"، و"شاومي"، و"أونور"، و"يوفي"، و"بوس"، و"لاكوست"، و"كوتش"، و"نيفيا"، و"مايبيلين"، و"سكيتشرز"، و"كروكس"، و"أديداس"، و"ليغو"، وباربي"، و"إيلي"، و"تيلدا"، و"المراعي"، و"نستله"، و"ماجي"، و"هيرشي"، و"أومو"، بالإضافة إلى منتجات من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة، وأمازون ألمانيا، والتي يمكن شراؤها على موقع Amazon وشحنها عبر متجر أمازون العالمي. كما يمكن للعملاء دعم الشركات المحلية من خلال تشكيلة المنتجات المتوفرة على موقع ، والتي تشمل مجموعة من المنتجات المصنوعة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون السعودية: "تشكل تخفيضات 11.11 السنوية انطلاقة قوية لموسم التسوق في نهاية العام، وستكون هذه النسخة من الفعالية مميزة للغاية وتحظى بإعجاب ورضا العملاء، مع فرص التوفير والقيمة الاستثنائية التي تقدمها لهم. يسرنا أن نقدم لعملائنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية آلاف العروض المذهلة من أشهر العلامات التجارية، والخصومات الإضافية من خلال شراكاتنا مع المصارف المحلية، بالإضافة الى مجموعة أوسع من خيارات الدفع المرنة والملائمة مثل خدمة "تسوق الآن وادفع لاحقاً"، والتي أُضيف إليها مؤخراً "تمارا".

وأضاف شلالا: "ما زال برنامج أمازون "برايم" الخيار الأمثل للاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها أمازون وزيادة فرص التوفير خلال تخفيضات 11.11، والتي تشمل الوصول الحصري إلى العروض والخصومات المصرفية الفورية وخدمات التوصيل المجانية".

المزيد من التوفير مع برنامج أمازون "برايم" خلال فعالية 11.11

يمكن لأعضاء برنامج أمازون "برايم" الوصول الحصري والمبكر إلى تخفيضات 11.11 بدءاً من 7 نوفمبر، مع الاستمتاع بفرص التوفير عبر خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم أو في اليوم التالي، بالإضافة إلى التوصيل الدولي المجاني والخصومات المصرفية الفورية الحصرية.

تُعَد تخفيضات 11.11 السنوية الوقت المثالي للانضمام إلى برنامج أمازون "برايم" على من خلال الاشتراك في العضوية الشهرية مقابل 16 ريالاً سعودياً فقط أو السنوية مقابل 140 ريالاً سعودياً فقط. وتُعَد عضوية أمازون "برايم" أفضل طريقة للاستمتاع بمزايا أمازون المتنوعة خلال مواسم التسوق الكبرى مثل تخفيضات 11.11، بالإضافة إلى المزايا الأخرى للعضوية على مدار العام، بما في ذلك مزايا التسوق التي تشمل خدمة التوصيل المجاني، وبرايم فيديو، وألعاب الفيديو من "برايم".

أبرز العروض المتاحة للعملاء في المملكة خلال تخفيضات 11.11 السنوية:

الإلكترونيات:

. تخفيضات تصل إلى 45% على الساعات وحلقات تتبع اللياقة البدنية من "فِت بِت" و"أورا".

. تخفيضات تصل 44% على سماعات الرأس اللاسلكية، والميكروفونات، ومكبرات الصوت من "سوني"، و"جابرا"، و"ساوند كور"، و"فيفين"، و"جي بي أل"، و"مارشال"، و"شاومي"، و"بانج أند أولوفسن".

. تخفيضات تصل إلى 35% على الهواتف المحمولة من "سامسونج"، و"هونر"، و"إنفنكس".

. تخفيضات تصل 35% على الكاميرات، وأجهزة العرض، والملحقات من "بيينتك"، و"جو برو"، و"أوليمبوس"، و"دي جي آي".

. تخفيضات تصل إلى 25% على الشواحن المتنقلة، ومحولات الشحن، وملحقات الشحن من "بلينكن"، و"أنكر"، و"يوجرين"، و"نيكومي".

الترفيه والألعاب:

. تخفيضات تصل إلى 35% على الألعاب والسكوترات الكهربائية من "باربي"، و"ليجو"، و"هيبوي".

. تخفيضات تصل إلى 28% على "بلاي ستيشن"، والشاشات، ووحدات التحكم، وسماعات الرأس من "سوني"، و"أسوس"، و"سامسونج"، و"إل جي".

أجهزة أمازون:

. تخفيضات تصل إلى 47% على أجهزة "رينج" Ring.

. تخفيضات تصل إلى 32% على أجهزة "كيندل" Kindle.

أدوات المنزل والمطبخ:

. قم بالتوفير على المستلزمات اليومية من علامات تجارية معروفة، مثل "إيلي"، و"تيلدا"، و"المراعي"، و"نستله"، و"إيفيان"، و"ماجي"، و"بايارا"، و"هيرشيز"، و"بيتي كروكر"، و"نيتشر فالي"، و"كلينكس"، و"ديتول"، و"أومو".

. تخفيضات تصل إلى 50% على ماكينات القهوة من "ديلونجي".

. تخفيضات تصل إلى 43% على المقالي الهوائية وأطقم الطهي من "نينجا"، و"فيليبس"، و"نيوتري كوك"، و"بلاك أند ديكر"، و"تيفال".

. تخفيضات تصل إلى 35% على المكانس الكهربائية والمماسح من "هوفر"، و"روبوروك"، و"يوفي".

. تخفيضات تصل إلى 32% على الثلاجات، والغسالات، ومواقد الطهي من "باناسونيك"، و"نيكاي"، و"أرو"، و"كليكون".

. تخفيضات تصل إلى 22% على أجهزة تنقية الهواء، ورؤوس الدش الأيونية من "فيليبس" و"بلو".

التجميل والصحة والعناية الشخصية:

. تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات التجميل من "سيرافي"، و"سيتافيل"، و"بيوديرما"، و"فيشي"، و"ذا أورديناري"، و"فازلين"، و"بالمرز"، و"ريميل"، و"ريفلون"، و"نيفيا"، و"نيتروجينا"، و"مايبيلين"، و"أن واي أكس".

. تخفيضات تصل إلى 50% على العطور من "ديور"، و"جيفنشي"، و"إيف روشيه"، و"جاغوار".

. تخفيضات تصل إلى 49% على منتجات الشعر من "شيا مويستشر"، و"أل أند وين"، و"شوارزكوف"، و"ريدكين"، و"أولابليكس"، و"لوريال".

. تخفيضات تصل إلى 33% على الأجهزة والآلات الرياضية من "سبارنود فيتنس".

. تخفيضات تصل إلى 20% على أجهزة العناية الشخصية بما في ذلك فرشاة الأسنان الكهربائية ومكواة فرد الشعر من "فيليبس" و"تايمو".

الموضة:

. تخفيضات تصل إلى 50% على الساعات من "كوتش"، و"تومي هيلفيجر"، و"سيكو".

. تخفيضات تصل إلى 50% على النظارات والحقائب من "راي بان"، و"جيس"، و"تيد بيكر"، و"كاريرا".

. تخفيضات تصل إلى 50% على الملابس من "ليفايز"، و"لاكوست"، و"بوس"، و"تومي هيلفيجر".

. تخفيضات تصل إلى 50% على الأحذية من "سكتشرز"، و"كروكس"، و"أديداس".

. تخفيضات تصل إلى 17% على الملابس الرياضية من "رودبوكس"، و"سي آر زد يوغا"، و"أديداس".

طرق إضافية للتوفير خلال تخفيضات 11.11:

. خصومات مصرفية فورية: يمكن للعملاء المتسوقين على موقع Amazon الاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات "ماستركارد" أو بطاقات البنك السعودي الأول، وذلك حسب الشروط والأحكام.

. تسوق الآن وادفع لاحقاً:

. يمكن للعملاء المتسوقين على موقع Amazon الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامجي "تابي" و"تامارا" اللذين يتيحان الدفع على أقساط دون فوائد خلال فعالية تخفيضات 11.11.

. خطط التقسيط: يمكن للعملاء في المملكة اختيار خطط تقسيط دون فوائد للمشتريات المؤهلة والمقدمة من مجموعة واسعة من الشركاء المصرفيين، مما يتيح لهم شراء طلباتهم ضمن فعالية 11.11 بأقساط شهرية سهلة وملائمة، مع تطبيق الشروط والأحكام.

الاستعداد لتخفيضات 11.11 على Amazon

يمكن للعملاء في المملكة معرفة موعد تخفيضات 11.11 السنوية عبر التحدث مع المساعد الرقمي "أليكسا" بقول: "أليكسا، متى تبدأ تخفيضات 11:11؟" باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. كما يمكنهم تحسين تجربة التسوق من خلال تنزيل تطبيق أمازون للاطلاع على العروض المميزة، أو زيارة الموقع الإلكتروني notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241107_154022_449-->