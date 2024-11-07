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جامعة الفيصل توقّع عقد إنشاء مبانٍ لكليتي الهندسة والقانون بقيمة 325 مليون ريال

11/7/2024 2:36:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت جامعة الفيصل بالرياض، اليوم، عقد إنشاء مبنى لتوسعة كلية الهندسة والحوسبة المتقدمة وآخر لكلية القانون والعلاقات الدولية، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 325 مليون ريال، وهو ما يمثل المرحلة الثالثة من مباني الجامعة وذلك مع شركة UNEC للمقاولات، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجامعة، ودعم توسّعها الأكاديمي والبحثي، ويستغرق تنفيذ المشروع 24 شهرًا.
ورفع معالي رئيس جامعة الفيصل بالرياض، الدكتور محمد آل هيازع، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في المملكة ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمه المتواصل للتعليم، وتوجيهه الكريم بتسهيل استكمال الحرم الجامعي للجامعة، معربًا عن امتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس الأمناء، وكذلك الأمير تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس الأمناء، على دعمهما المستمر لجامعة الفيصل، كما قدم شكره لصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، رئيس اللجنة التنفيذية، على متابعته الحثيثة، التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال د. آل هيازع، إن توقيع هذا العقد يأتي ضمن جهود الجامعة الرامية إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تلبي رؤية الجامعة لتكون ضمن أفضل الجامعات العالمية في مجالاتها المختلفة، وهذه التوسعة سوف تعزز مكانة الجامعة كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية على المستويين المحلي والدولي.
الجدير بالذكر أن الإنشاءات الجديدة تم تصميمها تصميمًا حديثًا ومتطورًا، يواكب أحدث ما وصلت إليه الأبنية العلمية والأكاديمية في العالم، حيث تتكون المباني من طابقين تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات، وخمسة أدوار علوية مجهزة بأحدث المعامل والمختبرات التخصصية.
ويلبي التصميم المتطور تطلعات الجامعة، بتوفير قاعات ومساحات تعليمية مبتكرة، تدعم أساليب التعلم التفاعلية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مرافق أكاديمية وبحثية متقدمة، وقاعات دراسية متطورة، ومراكز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات، وكذلك قاعات مجهزة لإقامة الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية والندوات، لتعزيز التواصل الأكاديمي والعلمي.
وسوف يسهم هذا المشروع، الذي سيُنفذ خلال عامين، في تعزيز قدرات الجامعة على استقبال أعداد أكبر من الطلاب، وتقديم برامج أكاديمية جديدة وخاصة برامج الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراة تلبي متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز دور الجامعة كمركز رائد في البحث والابتكار.
وتعتبر "جامعة الفيصل" بالرياض واحدة من الجامعات الرائدة في المملكة، حيث حققت مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية؛ بفضل إنجازاتها الأكاديمية والبحثية، إضافة لسعيها الدائم إلى تطوير بيئتها التعليمية والبحثية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في إعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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