الاحتلال ومستعمروه يهاجمون المزارعين ويمنعونهم من قطف الزيتون شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - هاجم مستعمرون، صباح اليوم الخميس، المزارعين
أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.
وقال المزارع تحسين حامد إن مجموعة من المستعمرين برفقة كلاب بوليسية جاءت من مستعمرة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي البلدة، وهاجمتهم أثناء قطفهم الزيتون، واستولت على ثمار الزيتون، وطردتهم من أراضيهم، وهددتهم بعدم العودة إليها تحت تهديد السلاح.
في غضون ذلك، طرد جنود الاحتلال عددا من المزارعين وعائلاتهم من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، أثناء وجودهم في أراضيهم لقطف الزيتون الواقع في منطقة "أرض الصوامع" غرب مستعمرة "عناب".
وقال المزارع محمد عبد الله رجب، إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، وأجبروهم على مغادرة
أراضيهم، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، واعتدوا على المزارع أحمد مهند فقها بالضرب، ما تسبب في إصابته برضوض وكدمات، وتم نقله إلى المستوصف في البلدة.
وأضاف، أنهم تفاجأوا بأكثر من 100 شجرة زيتون معمرة وقديمة، مقصوصة، وتعود له وللمزارعين محمد عبد الله رجب، وعبد الفتاح محمد محفوظ، ومهند ياسين فقها.
وأوضح رجب، أنهم توجهوا إلى أراضيهم في المنطقة المذكورة بعد عام من عدم تمكنهم من الوصول إليها، لقطف ثمار الزيتون بسبب إجراءات الاحتلال في المنطقة، وإقامته برجا عسكريا قريبا منها، إلا أن قوات الاحتلال هاجمتهم اليوم وطردتهم من أراضيهم.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرين، منذ بداية موسم قطف الزيتون أكثر من 253 اعتداءً، منها 184 اعتداءً شمال الضفة، و113 تركزت في محافظة نابلس.
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