الاحتلال ومستعمروه يهاجمون المزارعين ويمنعونهم من قطف الزيتون شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - هاجم مستعمرون، صباح اليوم الخميس، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقال المزارع تحسين حامد إن مجموعة من المستعمرين برفقة كلاب بوليسية جاءت من مستعمرة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي البلدة، وهاجمتهم أثناء قطفهم الزيتون، واستولت على ثمار الزيتون، وطردتهم من أراضيهم، وهددتهم بعدم العودة إليها تحت تهديد السلاح.

في غضون ذلك، طرد جنود الاحتلال عددا من المزارعين وعائلاتهم من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، أثناء وجودهم في أراضيهم لقطف الزيتون الواقع في منطقة "أرض الصوامع" غرب مستعمرة "عناب". ‫

وقال المزارع محمد عبد الله رجب، إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، وأجبروهم على مغادرة

أراضيهم، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، واعتدوا على المزارع أحمد مهند فقها بالضرب، ما تسبب في إصابته برضوض وكدمات، وتم نقله إلى المستوصف في البلدة.

وأضاف، أنهم تفاجأوا بأكثر من 100 شجرة زيتون معمرة وقديمة، مقصوصة، وتعود له وللمزارعين محمد عبد الله رجب، وعبد الفتاح محمد محفوظ، ومهند ياسين فقها.

وأوضح رجب، أنهم توجهوا إلى أراضيهم في المنطقة المذكورة بعد عام من عدم تمكنهم من الوصول إليها، لقطف ثمار الزيتون بسبب إجراءات الاحتلال في المنطقة، وإقامته برجا عسكريا قريبا منها، إلا أن قوات الاحتلال هاجمتهم اليوم وطردتهم من أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرين، منذ بداية موسم قطف الزيتون أكثر من 253 اعتداءً، منها 184 اعتداءً شمال الضفة، و113 تركزت في محافظة نابلس.