الفلسطينية إيمان صوان تتوج بذهبية بطولة العرب للشطرنج الخاطف للسيدات

MENAFN - Palestine News ) دبي / PNN - توجت البطلة الفلسطينية الدولية إيمان صوان بذهبية بطولة العرب للشطرنج الخاطف للسيدات للعام 2024 التي استضافتها إمارة الشارقة في دولة الإمارات، حيث حصدت ذهبيتها بعد تقديمها أداءً متميزاً وحصدها 7.5 نقطة من أصل 9 جولات.

وشاركت صوان في البطولة ضمن المنتخب الفلسطيني للرجال والسيدات، حيث مثل المنتخب أيضاً الأبطال محمد الدمج ومحمود داود وراجي صايل ووجد النتشة، كما رافقهم أمين سر الاتحاد الفلسطيني للعبة عمر الجعبري.

وفي تعقيبه على التتويج، قال الجعبري: "هنيئاً لبطلتنا الدولية إيمان صوان ابنة قطاع غزة الحبيب على هذا النجاح الجديد للرياضة الفلسطينية، وهنيئاً لكل من ساهم بهذا الإنجاز وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الفلسطيني بشار مصري الذي كان له دور كبير فيما وصلت له اللعبة محلياً"، مؤكداً أن هذا التتويج يعتبر بمثابة مكافأة لكل أبناء الاتحاد على العمل المتواصل والجهود المستمرة.

وأضاف "البطلة صوان تمثل نموذجاً حقيقياً لإبداع المرأة الفلسطينية في المجال الرياضي، حيث نجحت مجدداً في رفع اسم فلسطين عالياً في البطولات العربية والدولية، وهذا بالتأكيد يأتي ليراكم سلسة من النجاحات والإنجازات التي تؤكد وتثبت قدرة فلسطين على المنافسة وتحقيق الألقاب محلياً وإقليمياً وعالمياً".

من جهتها، عبرت البطلة صوان عن فرحتها بهذه الإنجاز، قائلةً: "أهدي تتويجي بذهبية البطولة لأبناء شعبي وأهلي في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان شامل ومتواصل منذ أكثر من عام، وبالتأكيد هذه الذهبية كانت إضافة مميزة بالنسبة لي على الصعيد الشخصي وللرياضة الفلسطيني أيضاً"، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ممكناً لولاً الدعم المتواصل من رئيس الاتحاد الذي سخر كل الإمكانيات والجهود لكل أبطال الاتحاد ليساهموا في تعزيز رصيد فلسطين من البطولات والألقاب.