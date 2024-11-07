اتهام ثلاثة أشخاص في السويد بزرع عبوات متفجّرة خارج مقرّ شركة إسرائيليّة

MENAFN - Palestine News ) غوتنبرغ / PNN - وجّه الادعاء العام السويدي، الأربعاء، الاتهام لثلاثة أشخاص بالتورط في وضع عبوات متفجرة، خارج مقر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ.

وكانت السلطات السويدية قد عثرت في ثاني أكبر مدن السويد في 4 حزيران/ يونيو، على قارورتين مملوءتين بالمتفجرات البلاستيكية، خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بإنتاج الطائرات المسيّرة.

وعملت الفرقة الوطنية السويدية لنزع المتفجرات على تفكيك العبوتين، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات.

واتهم الادعاء شابين يبلغان 17 و24 عاما بتشكيل "تهديد شديد غير قانوني"، و"محاولة إيقاع تدمير يتسبب بتعريض العامة للخطر"، عبر زرع عبوات في موقع الحادث.

واتهم مشتبه به ثالث يبلغ 29 عاما بتخزين مواد متفجرة في منزله، ونقلها إلى شركائه بالقرب من موقع الجريمة. وقد نفى المشتبه بهم الثلاثة التهم.

وقال المدعي العام يوهان أودن في لائحة الاتهام إن العمل كان يستهدف "حارس أمن الشركة وممثليها وموظفيها".

وسبق أن تعرضت شركة "إلبيت سيستمز" لحادث إطلاق نار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر من قِبل فتى يبلغ 15 عاما دون أن يسفر عن إصابات، وقد جرى وفقا لوسائل إعلام سويدية اعتقال الشاب.

ومنذ اندلاع الحرب، سُجلت حوادث عدة استهدفت مصالح إسرائيلية في السويد، ففي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر جرى إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم دون أن ترد أنباء عن إصابات.

وفي شباط/ فبراير، عثرت الشرطة على قنبلة يدوية على أرض تابعة لمجمع السفارة، حيث وصف السفير الأمر حينها بأنه محاولة اعتداء.

وفي أيار/ مايو، أُطلقت أعيرة نارية خارج السفارة، ما دفع السلطات إلى تعزيز التدابير الأمنية حول المصالح الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية.

واتهمت وكالة الاستخبارات السويدية "سابو" في أواخر أيار/ مايو، إيران بتجنيد أعضاء من عصابات إجرامية سويدية لارتكاب "أعمال عنف" ضد المصالح الإسرائيلية وغيرها في السويد، وهو ما نفته إيران.