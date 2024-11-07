سويسرا تدين غلينكور في قضايا فساد...ومطالبات بمنح التعويضات للضحايا

MENAFN - Swissinfo) بعد أن فرض المدعي العام السويسري على شركة غلينكور غرامة قدرها مليوني فرنك سويسري، وألزمها بدفع تعويضات بقيمة 150 مليون دولار بسبب تورَطها في قضايا فساد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبّر مشرّع سويسري عن تأييده لمطالب منظمات كونغولية غير حكومية، بتخصيص جزء من هذه التعويضات لصالح جمهورية الكونغو، بدل الاحتفاظ بها في خزائن الدولة السويسرية.





تم نشر هذا المحتوى على 07 نوفمبر 2024 - 07:42 12دقائق

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أصدر مكتب المدّعي العام السويسري (OAG) بعد تحقيق استمر أربع سنوات، في 5 أغسطس 2024 قراراً موجزاً يُدينرابط خارجي فيه شركة“غلينكور” (Glencore)، الناشطة في مجال تجارة السلع الأساسية، لعدم حرصها على التثبت من خلو أنشطتها التجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من الفساد. وقد خلص الادعاء إلى دفع هذه الشركة رشاوٍرابط خارجي للحصول على حقوق تعدين في الكونغو عام 2011، إذ كشفت التحقيقات تحويل قرابة 26 مليون دولار من حسابات سويسرية إلى رجل أعمال أجنبي مقرب من الحكومة الكونغولية، وتسليم حوالي 10 ملايين دولار منها نقداً إلى مستشار مقرّب من الرئيس الكونغولي آنذاك، جوزيف كابيلا، في مجال التعدين.

وأكّدت الهيئة الفدرالية السويسرية للتحقيق والادعاء، المسؤولة عن الجرائم ضد الدولة السويسرية والقضايا الاقتصادية والدولية، أن هذه الرشاوى قد حققت للشركة المستقرة في سويسرا، امتيازا اقتصاديا كبيرا، بامتلاكها الحصة الكبرى في اندماج شركتين لتعدين النحاس والكوبالت، الذي أعلنت عنه في يوليو 2013.

المزيد المزيد الكونغو الديمقراطية تريد وضع حد لتصدير غلينكور للكوبالت الخام من أراضيها

تم نشر هذا المحتوى على 08 نوفمبر 2021 نائبة رئيس الوزراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية تضغط على المندوبين السويسريين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 26) من أجل شراكة تجارية أكثر مساواة في مجال المواد الخام.

طالع المزيدالكونغو الديمقراطية تريد وضع حد لتصدير غلينكور للكوبالت الخام من أراضيه

وستصل دفوعات الشركة المستقرّة أساسا في كانتون تسوغ (Zug)، بهذه العقوبات الأخيرة المعلن عنها في سويسرا في شهر أغسطس المنصرم، إلى ما لا يقلّ عن 1،7 مليار دولار، لتسوية قضايا رشاوى وفساد عديدة في مختلف أنحاء العالم.

وقد أقرّت عام 2022، بمسؤوليتها في قضايا فساد، وتلاعبها في السوق بأساليب غير قانونية، في كل من الولايات الأمريكية المتحدةرابط خارجي والمملكة المتحدة.رابط خارجي واعترفت بدفع رشاوٍ للفوز بعقود أعمال في عدة دول، منها جنوب السودان، ونيجيريا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، والبرازيل، وفنزويلا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يمثل أليكس بيرد، رئيس قسم النفط في غلينكور سابقا، إلى جانب خمسة موظفين وموظفات من الشركة، أمام محكمة بريطانية عام 2027، لمواجهة تهم الرشاوى في كل من نيجيريا والكاميرون.

خفض الغرامات مقابل التعاون

وأورد مكتب المدّعي العام السويسري، أنّ تعاون شركة غلينكور مع السلطات الضريبية أثناء التحقيق، مكّنها من تخفيف العقوبة. لكنّها أصدرت بيانًا جاء فيه:”لا تعترف شركة غلينكور بالنتائج التي توصل إليها مكتب المدعي العام السويسري، ولكن وافقت على عدم الطعن في أمر العقوبة الجزائية الموجز(

summary penalty order)، لحل هذه المسألة”. وأضاف البيان:رابط خارجي“لم يثبت مكتب المدعي العام السويسري في أمر العقوبة الجزائية الموجز، علم أي من موظفي أو موظفات غلينكور، برشاوى الشريك التجاري، كما لم تستفد الشركة مالياً من ممارساته”.

المزيد المزيد المُدّعـون السويسريون يمتلكون سلطة إصدار الأحكام

تم نشر هذا المحتوى على 13 مايو 2018 ​​​​​​​ مؤخراً احتل هذا العنوان مكانه في وسائل الإعلام السويسرية:“النيابة الفدرالية العامة تحكم على متعاطف مع تنظيم الدولة بالسجن مع وقف التنفيذ”رابط خارجي. وقد ينظر بعض الأجانب إلى مثل هذا الخبر بكثير من الاستغراب. ألا يعد من قبيل فصل السلطات أن تحقق النيابة العامة وترفع القضية، بينما يصدر القاضي الحكم؟ إلا أن الأمر في...

طالع المزيدالمُدّعـون السويسريون يمتلكون سلطة إصدار الأحكا

ويصبح أمر العقوبة الجزائية رابط خارجي حكماً جنائياً نهائياً ونافذاً، بقرار الشركة عدم الاستئناف، حتى وإن لم تُُقدّم للمحاكمة. إذ تُعد سويسرا الدولة الوحيدة التي يملك فيها الادعاء سلطة إصدار الأحكام دون تدخل هيئة قضائية. ويعتبر أمر العقوبة الجزائية الموجز بمثابة“عرض حكم”، أي اقتراح حكم جاهز؛ يصبح بمقتضاه أمر العقوبة حكما نهائيا ملزما، إذا لم يعترض المُدّعى عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

إجراءات أمر العقوبة الجزائية الموجزة، هي إجراءات كتابية مبسطة لتسوية القضايا الجنائية دون جلسات علنية أمام محكمة عادية، بل يُصدر فيها المدعي العام أمر العقوبة مباشرة. ومع ذلك، يحق للمدعى عليه الاعتراض عليها، وطلب تقييم قضائي لقضيته.

تصدر أوامر العقوبات الملخصة كتابياً، ودون تبريرات. وتتراوح نسبة القضايا الجنائية المسواة بهذه الطريقة، بين 90 و98%، رغم استخدامها عادةً في القضايا الأقل خطورة.

ويتيح القانون السويسريرابط خارجي ، للادّعاء العام، بما في ذلك مكتب المدعي العام (OAG)رابط خارجي ، صلاحية فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات المالية. كما يحق له مصادرة أصول مالية غير محدودة.

خسارة مليار دولار من الدخل العام

لقد أبرمت شركة غلينكور صفقات التعدين الثلاث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فحرمت سكانها من حوالي مليار دولار من الدخل العام. كما لم تتلق هذه الجمهورية من التعويضات سوى القليل نسبياً، كجزء من تسوية عن عقد من الأنشطة التي كانت موضوع تحقيقات مختلفة فيها. فقد دفعت الشركة لحكومتها 180 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2022. ويغطي هذا الاتفاقرابط خارجي جميع المطالبات المحتملة نتيجة ما قد تكون ارتكبته الشركة من أعمال فساد مزعومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 2007 و2018.

وتعرّض هذا الاتفاق لانتقاداترابط خارجي في الدولة الإفريقية، لا بسبب محتواه فقط، بل لغموض أهداف صرف الأموال التي بقيت سرّية.

وفي هذا السياق تقول منى الجليلي، المستشارة القانونية في منظمة “بابليك آي” رابط خارجي (Public Eyeرابط خارجي ) السويسرية، التي تعمل على مناهضة ازدهار الاقتصاد السويسري على حساب الدول الأخرى:“لقد ضمنت غلينكور لنفسها إعفاء دائماً من جميع اتهامات الفساد، بأسلوب غير شفّاف”.

سويسرا ليست“الضحية”



وقد وجّهت 14 منظّمة كونغولية غير حكومية رسالة إلى البرلمان السويسري، على إثر إلزام مكتب المدعي العام شركة غلينكور بتعويضات بلغت قيمتها 150 مليون دولار، نشر نصها على منصة X للتواصل الاجتماعي:” لضحايا الفساد المرتبط بأنشطة غلينكور في جمهورية الكونغو الديمقراطية الحق في الحصول على تعويضات مالية. وعلى البرلمان، أن يقرر كيفية تخصيصها”.

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وأكد جان كلود كاتاندي، رئيس جمعية حقوق الإنسان الأفريقية، إحدىرابط خارجي الجهات الأربع عشرة الموقعة على الرسالة الموجهة إلى برن، لموقع سويس إنفو (SWI swissinfo)، أنّ“قضايا الفساد التي أدينت غلينكور بسببها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعني حرمان الشعب الكونغولي من أموال كان ينبغي أن تُخصّص له. فليست سويسرا ضحية الممارسات التي اتُهمت بها الشركة، بل جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

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وأضاف كاتاندي متحدّثاً من كينشاسا:” نأمل أن تخصص سويسرا جزءاً من التعويضات المفروضة في قضية شركة غلينكور، لتمويل مشاريع اجتماعية في الكونغو الديمقراطية مثل بناء المدارس والمستشفيات، في المجتمعات المتضررة من جرّاء ممارسات الفساد التي كشفتها التحقيقات السويسرية. ويهدد الفساد الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ إذ يحرم الحكومات من الموارد اللازمة لتحسين حياة شعوبها”.

ويؤيد النائب السويسري كريستيان داندريس، من الحزب الاشتراكي عن كانتون جنيف، دعوات المنظمات الكونغولية غير الحكومية. وقد تقدمرابط خارجي بطلبرابط خارجي للبرلمان للنظر في اتخاذ تدابير تضمن استفادة شعوب الدول المتضررة من الأصول المصادرة، والغرامات المفروضة على الشركات السويسرية التي تُدان بارتكاب مخالفات قانونية في الخارج.

ويرى أن على سويسرا إعادة النظر في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، قائلاً لموقع سويس إنفو:“يجب ألا تكون الغرامات والتعويضات مشروطة بتعاون الدول المتضررة في التحقيقات، وعلى الحكومة الفدرالية أن تخصّصها لمشاريع إنسانية، وتنموية، أو حقوقية تُدار عبر منظمات المجتمع المدني، أو التعاون الدولي”.

638 مليون فرنك سويسري

وقد أدان مكتب المدعي العام السويسري خلال العشر سنوات الأخيرة، تسع شركات في قضايا جنائية في ملفات فساد أطراف مسؤولة في حكومات أجنبية، بلغت قيمة المطالبات التعويضية فيها 638 مليون فرنك سويسري إجمالا، وفق

إجابة رابط خارجي

الحكومة السويسرية على طلب داندريس، تستفيد منها الدولة السويسرية الآن مباشرة.

لكن يرى داندريس أن الوقت قد حان لتغيير هذا الوضع. ويقول:“من هنا تبدأ أهمية انطلاق المناقشات حول حسن توظيف تعويضات الشركات السويسرية المتورّطة في قضايا فساد خارج البلاد للدول المتضرّرة. أعلم أنها بداية الطريق، وأن تجارة المواد الخام في سويسرا يسيطر عليها لوبي قوي، لكن ما فتئت الجهود تُبذل في هذه القطاعات أيضا، لتحسين سمعة سويسرا في هذا المستوى”.

المزيد المزيد كيف تقوم غلينكور بواجباتها المجتمعية؟

تم نشر هذا المحتوى على 07 مايو 2019 من استخراج المعادن إلى تجارة النفط والمنتجات الزراعية، تعمل غلينكوررابط خارجي في أكثر من 50 دولة. بعضها، مثل أستراليا، لديها تاريخ طويل في التعدين والضوابط الصارمة له. وأخرى، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالكوبالت، هي أماكن عالية الخطورة وتتجنبها شركات عديدة. منذ عام 2015، تشغل آنا كروتيكوف منصبها كمسؤولة عن سياسة الاستدامة في غلينكور. وقد...

طالع المزيدكيف تقوم غلينكور بواجباتها المجتمعية تصويت في البرلمان السويسري

وسينتظرالطلبرابط خارجي الذي تقدّم به داندريس للبرلمان السويسري في 25 سبتمبر، حتى العام المقبل لمعرفة الرد أو القرار النهائي. إذ يُتوقّع أن تتخذ الحكومة الفدرالية، موقفاً بحلول نهاية شهر نوفمبر.

ويقول توماس آيشي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب السويسري اليميني، أكبر حزب في البرلمان:“بما أن النص لن يُطرح للتصويت حتى جلسة الربيع أو الصيف القادميْن، فلن تتخذ المجموعة البرلمانية لحزب الشعب السويسري قرارها فيه إلا العام المقبل”.

ويظلّ داندريس من جهته متفائلا، إذ يقول:“أنا على يقين بإمكانية التغيير، وبحاجة الكثير إلى التدقيق والتحليل لضمان عدم عودة هذه الأموال إلى أيدي الأنظمة الفاسدة، ولنبادر بفتح نقاش بنّاء حول هذه المسألة”.