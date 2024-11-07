حلف الناتو: افتتاح مكتب بالأردن لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسط

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خافيير كولومينا، إن قرار افتتاح مكتب اتصال للحلف في عمّان، الذي أُعلن عنه في قمة واشنطن في تموز الماضي، مع اعتماد خطة العمل بشأن الجوار الجنوبي "هو أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للحلف" ويعزز التعاون الكبير مع الأردن.

وأشار إلى أن الحاجة من وجود مكتب الحلف في الأردن يأتي لمواصلة التعاون مع السلطات الأردنية في العديد من الجوانب التي تشكل جزءًا من التعاون الثنائي.

وتوقع كولومينا، الذي يشغل منصب الممثل الخاص لأمين عام حلف في منطقة الجوار الجنوبي، أن يُفتتح المكتب في الأشهر الأولى من العام 2025، قائلا "نحن نحرز تقدمًا جيدًا للغاية في كل جانب من الجوانب، إن كانت لوجستية أو قانونية تستلزم افتتاح المكتب".

وبين للمملكة أن افتتاح المكتب يدعم تغييرًا كبيرًا في العلاقات الثنائية وسيعطي الجانبان الفرصة للتعاون بشكل أكبر على الأرض لإجراء حوار سياسي أكثر ثراءً لفهم المنطقة بشكل أفضل من خلال الوجود في عمّان.

وأوضح أن المكتب هو الأول الذي سيفتتحه الحلف في أي من بلدان الحوار المتوسطي، وبالتالي فهو مهم جدًا بالنسبة للحلف.

وأكد كولومينا على أن فكرة افتتاح المكتب في الأردن راسخ في الأذهان منذ سنوات، وجرت مناقشتها مع السلطات الأردنية منذ فترة طويلة، ولم يتقرر إلا في قمة واشنطن خلال العام الحالي، موضحا أن قرار افتتاح المكتب ليس له علاقة بما يحدث من توترات في الشرق الأوسط حاليا.

في 11 تموز الماضي، اعتمد الحلفاء في قمة الناتو (حلف شمال الأطلسي) لعام 2024 في واشنطن خطة عمل لتعزيز نهج التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواكبة تطورات المشهد الأمني والإقليمي والعالمي، وحرصت هذه الخطة على إظهار التزام الحلف بتعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبي، من خلال إنشاء مكتب اتصال للحلف في المملكة الأردنية الهاشمية وهو مكتب الاتصال الأول في المنطقة.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت أن افتتاح المكتب يمثل علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الأردن والحلف، حيث يقر الحلف بدور الأردن المحوري في تحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً، ويشيد بإنجازاته الممتدة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والتطرف العنيف.

سيسهم المكتب، باعتباره مكتبا تمثيليا للحلف، بتعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين حلف الناتو والأردن. وسيعزز التواصل المستمر بين الأردن والحلف وبما يسهم في تعزيز فهمٍ أعمق للسياقات الوطنية والإقليمية وإحراز التقدم المنشود في تنفيذ برامج وأنشطة الشراكة التي تشمل عقد المؤتمرات والدورات وبرامج التدريب في مجالات مثل التحليل الاستراتيجي، والتخطيط لحالات الطوارئ، والدبلوماسية العامة، والأمن السيبراني، وإدارة تغير المناخ، وإدارة الأزمات والدفاع المدني.