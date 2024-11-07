بعثة دولة فلسطين لدى اليونسكو: جهود دبلوماسية لحفظ التراث الثقافي الفلسطيني غير المادي

MENAFN - Palestine News ) باريس - تبذل بعثة دولة فلسطين لدى اليونسكو جهودا كبيرا من أجل تسجيل التراث الثقافي الفلسطيني وحفظه وحمايته، إذ تم تسجيل ملف الحكاية الفلسطينية عام 2008، وملف التطريز الفلسطيني عام 2021، وملف الدبكة الفلسطينية عام 2023.

ويجري العمل على تسجيل ملف الصابون النابلسي في الدورة القادمة نهاية هذا العام على لائحة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، والتحضير أيضا لتسجيل ملف الكعك الفلسطيني في الدورات القادمة.

وفي هذا الصدد، أشارت الدبلوماسية الفلسطينية في بعثتنا لدى اليونسكو جميلة عريقات إلى أهمية هذا التسجيل في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي سرقة التراث الثقافي الفلسطيني وطمسه، والذي من شأنه أن يوثق ويحفظ حقوقنا من السرقة والتزييف.