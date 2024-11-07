بعثة دولة فلسطين لدى اليونسكو: جهود دبلوماسية لحفظ التراث الثقافي الفلسطيني غير المادي

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس - تبذل بعثة دولة فلسطين لدى اليونسكو جهودا كبيرا من أجل تسجيل التراث الثقافي الفلسطيني وحفظه وحمايته، إذ تم تسجيل ملف الحكاية الفلسطينية عام 2008، وملف التطريز الفلسطيني عام 2021، وملف الدبكة الفلسطينية عام 2023.
ويجري العمل على تسجيل ملف الصابون النابلسي في الدورة القادمة نهاية هذا العام على لائحة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، والتحضير أيضا لتسجيل ملف الكعك الفلسطيني في الدورات القادمة.
وفي هذا الصدد، أشارت الدبلوماسية الفلسطينية في بعثتنا لدى اليونسكو جميلة عريقات إلى أهمية هذا التسجيل في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي سرقة التراث الثقافي الفلسطيني وطمسه، والذي من شأنه أن يوثق ويحفظ حقوقنا من السرقة والتزييف.
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