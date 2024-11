شركة Mouser Electronics تدرس الثورة الصناعية 5.0 التي تركز على الإنسان

(BUSINESS WIRE )- كشفت شركة .Mouser , Inc للإلكترونيات، الموزع العالمي المعتمد المشهور بتقديم أحدث المكونات الإلكترونية وحلول الأتمتة الصناعية، اليوم عن أحدث فصل في سلسلة تمكين الابتكار معًا (EIT) ، والتي تركز على المشهد الناشئ للصناعة 5.0 .في هذه المرحلة التالية من التصنيع، ستؤثر الاعتبارات البشرية والبيئية والاجتماعية في التكنولوجيا المتقدمة والروبوتات والآلات الذكية على أرض المصنع في المستقبل.

بناءً على التقدم التكنولوجي الذي حققته الصناعة 4.0 - حيث أحدثت الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتعلم الآلي ثورة في التفاعل بين العوالم المادية والرقمية - تحول الصناعة 5.0 الأضواء إلى توازن أكثر انسجاما بين البشر والتكنولوجيا. وتؤكد على القيمة المجتمعية والمرونة والاستدامة باعتبارها ركائز أساسية. يستكشف هذا الجزء من EIT عملية الانتقال من الصناعة 4.0 إلى الصناعة 5.0 والتقدم التكنولوجي الذي ينتظرنا.

في بودكاست The Tech Between Us ، يدرس المضيف الضيف Mark Patrick، مدير المحتوى الفني في Mouser لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وLeonardo Dentone، رئيس برنامج ISA Denmark، عوامل التمكين الرئيسية التي تدفع اعتماد الصناعة 5.0، بما في ذلك الروبوتات المتقدمة، والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والأطر الفيزيائية السيبرانية التي تربط التعاون البشري والآلي. في الحلقة التالية من البودكاست In Between the Tech، يتناول Larry Sweet، مدير الهندسة في معهد الروبوتات المتقدمة للتصنيع (ARM)، التحديات العملية التي يواجهها المهندسون في تنفيذ هذا النموذج الصناعي الذي يركز على الإنسان والمسارات للتغلب عليها.

قال Patrick: "تمثل الصناعة 5.0 أكثر من مجرد المرحلة التالية من التقدم التكنولوجي؛ إنها تحول مقصود نحو دمج التقدم المجتمعي مع الابتكار الصناعي". "فهي تتحدى المهندسين لإعادة التفكير في دور التكنولوجيا في خلق بيئة صناعية مرنة ومتمركزة حول الإنسان، حيث يخدم الابتكار الإنتاجية ورفاهية المجتمع".

توفر هذه السلسلة موارد شاملة للمهنيين الهندسيين، بما في ذلك حلقات بودكاست المقالات الفنية وحالات الاستخدام ومحتوى إنفوجرافيك وفيديو ومحتوى حصري للمشتركين. تم إنشاء برنامج Mouser بعنوان "تمكين الابتكارات معًا" في عام 2015، وهو أحد برامج المكونات الإلكترونية الأكثر شهرة في الصناعة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة وتابع Mouser على Facebook وLinkedIn وX وYouTube .

