شركة Mouser Electronics تدرس الثورة الصناعية 5.0 التي تركز على الإنسان

(BUSINESS WIRE )- كشفت شركة .Mouser , Inc للإلكترونيات، الموزع العالمي المعتمد المشهور بتقديم أحدث المكونات الإلكترونية وحلول الأتمتة الصناعية، اليوم عن أحدث فصل في سلسلة تمكين الابتكار معًا (EIT) ، والتي تركز على المشهد الناشئ للصناعة 5.0 .في هذه المرحلة التالية من التصنيع، ستؤثر الاعتبارات البشرية والبيئية والاجتماعية في التكنولوجيا المتقدمة والروبوتات والآلات الذكية على أرض المصنع في المستقبل.

بناءً على التقدم التكنولوجي الذي حققته الصناعة 4.0 - حيث أحدثت الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتعلم الآلي ثورة في التفاعل بين العوالم المادية والرقمية - تحول الصناعة 5.0 الأضواء إلى توازن أكثر انسجاما بين البشر والتكنولوجيا. وتؤكد على القيمة المجتمعية والمرونة والاستدامة باعتبارها ركائز أساسية. يستكشف هذا الجزء من EIT عملية الانتقال من الصناعة 4.0 إلى الصناعة 5.0 والتقدم التكنولوجي الذي ينتظرنا.

في بودكاست The Tech Between Us ، يدرس المضيف الضيف Mark Patrick، مدير المحتوى الفني في Mouser لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وLeonardo Dentone، رئيس برنامج ISA Denmark، عوامل التمكين الرئيسية التي تدفع اعتماد الصناعة 5.0، بما في ذلك الروبوتات المتقدمة، والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والأطر الفيزيائية السيبرانية التي تربط التعاون البشري والآلي. في الحلقة التالية من البودكاست In Between the Tech، يتناول Larry Sweet، مدير الهندسة في معهد الروبوتات المتقدمة للتصنيع (ARM)، التحديات العملية التي يواجهها المهندسون في تنفيذ هذا النموذج الصناعي الذي يركز على الإنسان والمسارات للتغلب عليها.

قال Patrick: "تمثل الصناعة 5.0 أكثر من مجرد المرحلة التالية من التقدم التكنولوجي؛ إنها تحول مقصود نحو دمج التقدم المجتمعي مع الابتكار الصناعي". "فهي تتحدى المهندسين لإعادة التفكير في دور التكنولوجيا في خلق بيئة صناعية مرنة ومتمركزة حول الإنسان، حيث يخدم الابتكار الإنتاجية ورفاهية المجتمع".

توفر هذه السلسلة موارد شاملة للمهنيين الهندسيين، بما في ذلك حلقات بودكاست المقالات الفنية وحالات الاستخدام ومحتوى إنفوجرافيك وفيديو ومحتوى حصري للمشتركين. تم إنشاء برنامج Mouser بعنوان "تمكين الابتكارات معًا" في عام 2015، وهو أحد برامج المكونات الإلكترونية الأكثر شهرة في الصناعة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة وتابع Mouser على Facebook وLinkedIn وX وYouTube .

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باعتبارها موزعًا عالميًا معتمدًا، تقدم شركة Mouser أوسع تشكيلة في العالم من أحدث أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، الموجودة في المخزون والجاهزة للشحنTM. يمكن لعملاء Mouser أن يتوقعوا الحصول على منتجات أصلية معتمدة بنسبة 100% وقابلة للتتبع بالكامل من كل شركائها المصنعين. للمساعدة في تسريع تصاميم العملاء، يستضيف موقع Mouser مكتبة واسعة من الموارد التقنية، بما في ذلك مركز الموارد التقنية ، إلى جانب أوراق بيانات المنتج، والتصاميم المرجعية الخاصة بالموردين، وملاحظات التطبيق، ومعلومات التصميم الفني، والأدوات الهندسية وغيرها من المعلومات المفيدة.

يمكن للمهندسين مواكبة أخبار المنتجات والتكنولوجيا والتطبيقات المثيرة اليوم من خلال النشرة الإخبارية الإلكترونية المجانية من Mouser. يمكن تخصيص أخبار البريد الإلكتروني واشتراكات المراجع الخاصة بشركة Mouser وفقًا لاحتياجات المشروع الفريدة والمتغيرة للعملاء والمشتركين. لا يمنح أي موزع آخر المهندسين هذا القدر من التخصيص والتحكم في المعلومات التي يتلقونها. تعرف على التقنيات الناشئة واتجاهات المنتجات والمزيد من خلال التسجيل اليوم على .

حول Mouser Electronics

تعتبر شركة Mouser Electronics موزعًا معتمدًا لأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، وتركز على طرح المنتجات الجديدة من شركائها المصنعين الرائدين. يتوفر موقع الموزع العالمي mouser، الذي يخدم مجتمع مهندسي ومشتريي التصميم الإلكتروني العالمي، بلغات وعملات متعددة ويضم أكثر من 6.8 مليون منتج من أكثر من 1,200 علامة تجارية مصنعة. توفر شركة Mouser 28 موقع دعم حول العالم لتقديم أفضل خدمة عملاء في فئتها باللغة المحلية والعملة والمنطقة الزمنية. يقوم الموزع بالشحن إلى أكثر من 650,000 عميل في 223 دولة/إقليم من خلال مرافق التوزيع الحديثة التي تبلغ مساحتها مليون قدم مربع في منطقة مترو دالاس، بتكساس. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

العلامات التجارية

Mouser وMouser Electronics هي علامات تجارية مسجلة لشركة .Mouser Electronics, Inc، وقد تكون جميع المنتجات والشعارات وأسماء الشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

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