مستعمرون يستولون على أرض في الفارسية ويزرعونها بأشجار الزيتون

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - استولى مستعمرون على قطعة أرض في الفارسية بالأغوار الشمالية، وزرعوها بأشجار الزيتون.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن المستعمرين استولوا على قطعة أرض تقدر مساحتها بــخمسة دونمات، لمواطنين من طوباس، وزرعوها بعشرات أشجار الزيتون.
وأضاف أن الأرض المستولى عليها، يزرعها المواطنون سنويا بالمحاصيل البعلية.
وكان مستعمرون قبل حوالي اسبوعين، استولوا على قطعة أرض في المنطقة ذاتها، وزرعوها بالزيتون.
وأصبحت مساحات كبيرة من أراضي الأغوار الشمالية مغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين، بعد استيلاء المستعمرين عليها ووضع البؤر الاستعمارية فيها.
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