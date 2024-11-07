مستعمرون يستولون على أرض في الفارسية ويزرعونها بأشجار الزيتون

MENAFN - Palestine News ) الأغوار / PNN - استولى مستعمرون على قطعة أرض في الفارسية بالأغوار الشمالية، وزرعوها بأشجار الزيتون.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن المستعمرين استولوا على قطعة أرض تقدر مساحتها بــخمسة دونمات، لمواطنين من طوباس، وزرعوها بعشرات أشجار الزيتون.

وأضاف أن الأرض المستولى عليها، يزرعها المواطنون سنويا بالمحاصيل البعلية.

وكان مستعمرون قبل حوالي اسبوعين، استولوا على قطعة أرض في المنطقة ذاتها، وزرعوها بالزيتون.

وأصبحت مساحات كبيرة من أراضي الأغوار الشمالية مغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين، بعد استيلاء المستعمرين عليها ووضع البؤر الاستعمارية فيها.



