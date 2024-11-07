الكنيست يصادق على قانون ترحيل منفذي العلميات ضد إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ صادق الكنيست، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف، إذا ثبت بأن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه. وأيد القانون 61 عضو كنيست الاقتراح وعارضه 41.

وبحسب مشروع القانون، إذا كان لدى الداخلية الإسرائيلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بخطته لارتكاب عمل مسلح ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، مثل الإبلاغ إلى الأجهزة الأمنية أو الشرطة، أو أعرب عن دعمه أو تأييده لعمل مسلح، يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل أفراد الأسرة هذا إلى غزة، أو إلى جهة ترحيل أخرى يتم تحديدها وفقًا للظروف.