الكنيست يصادق على قانون ترحيل منفذي العلميات ضد إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/ صادق الكنيست، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف، إذا ثبت بأن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه. وأيد القانون 61 عضو كنيست الاقتراح وعارضه 41.
وبحسب مشروع القانون، إذا كان لدى وزير الداخلية الإسرائيلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بخطته لارتكاب عمل مسلح ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، مثل الإبلاغ إلى الأجهزة الأمنية أو الشرطة، أو أعرب عن دعمه أو تأييده لعمل مسلح، يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل أفراد الأسرة هذا إلى غزة، أو إلى جهة ترحيل أخرى يتم تحديدها وفقًا للظروف.
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