((طيران الإمارات)) تتعاون مع ((سبوتيفاي)) لتوفير محتوى صوتي مميز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أطلقت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬تعاوناً‭ ‬جديداً‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سبوتيفاي‮»‬،‭ ‬خدمة‭ ‬البث‭ ‬الصوتي‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لتتاح‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬140‭ ‬وجهة‭. ‬وتوفر‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬سبوتيفاي‮»‬‭ ‬للعملاء‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬حلقات‭ ‬البودكاست‭ ‬وقوائم‭ ‬التشغيل‭ ‬أثناء‭ ‬السفر،‭ ‬ويمكن‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬للترفيه‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬ ice ‭ .‬

وسيتضمن‭ ‬المحتوى‭ ‬المنسق‭ ‬من‭ ‬‮«‬سبوتيفاي‮»‬‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬تشغيل‭ ‬الموسيقى‭ ‬الشهيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬حلقات‭ ‬البودكاست‭ ‬باللغات‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والإسبانية‭ ‬والبرتغالية‭ ‬والهندية‭ ‬والتاغالوغية‭ ‬والألمانية،‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬لتواكب‭ ‬قاعدة‭ ‬عملاء‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬العالمية،‭ ‬وستتم‭ ‬إضافة‭ ‬حلقات‭ ‬البودكاست‭ ‬والموسيقى‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم،‭ ‬لاستكمال‭ ‬مكتبة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3500‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الموسيقى‭ ‬العالمية‭ ‬والمحادثات‭ ‬المثيرة‭ ‬للتفكير‭.‬

يمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬الآن‭ ‬استكشاف‭ ‬مكتبة‭ ‬البودكاست‭ ‬المتنوعة‭ ‬على‭ ‬‮«‬سبوتيفاي‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬والرياضة‭ ‬والترفيه‭ ‬والجرائم‭ ‬الحقيقية،‭ ‬والتي‭ ‬تعرض‭ ‬أشهر‭ ‬الشخصيات،‭ ‬مثل‭ ‬ What ‭

‬ Now ‭

‬مع‭ ‬تريفور‭ ‬نواه،‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬محادثات‭ ‬صريحة‭ ‬مع‭ ‬المشاهير‭ ‬وقادة‭ ‬الفكر،‭ ‬وحلقات‭ ‬ The ‭ ‬ Bill ‭ ‬ Simmons ‭ ‬ Podcast ‭ ‬للمناقشات‭ ‬حول‭ ‬الرياضة‭ ‬والثقافة‭ ‬الشعبية‭ ‬مع‭ ‬ضيوف‭ ‬بارزين‭ ‬مثل‭ ‬توم‭ ‬هانكس‭ ‬وآدم‭ ‬ساندلر‭ ‬ولاري‭ ‬ديفيد،‭ ‬و Case ‭ ‬63،‭ ‬وهو‭ ‬البودكاست‭ ‬الشهير‭ ‬المعروف‭ ‬بسرد‭ ‬القصص،‭ ‬و The ‭ ‬ Journal ،‭ ‬وهو‭ ‬البودكاست‭ ‬المخصص‭ ‬حول‭ ‬المال‭ ‬والأعمال‭ ‬والسلطة،‭ ‬من‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬و«وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭.‬