((طيران الإمارات)) تتعاون مع ((سبوتيفاي)) لتوفير محتوى صوتي مميز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أطلقت طيران الإمارات تعاوناً جديداً مع «سبوتيفاي»، خدمة البث الصوتي الأكثر شعبية في العالم، لتتاح الآن على متن رحلاتها إلى 140 وجهة. وتوفر خدمة «سبوتيفاي» للعملاء مجموعة واسعة من حلقات البودكاست وقوائم التشغيل أثناء السفر، ويمكن لجميع العملاء الاستمتاع بها عبر نظام طيران الإمارات للترفيه على متن الطائرة ice .
وسيتضمن المحتوى المنسق من «سبوتيفاي» مجموعة من قوائم تشغيل الموسيقى الشهيرة، بالإضافة إلى أفضل حلقات البودكاست باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والهندية والتاغالوغية والألمانية، مع إضافة المزيد من اللغات في عام 2025، لتواكب قاعدة عملاء طيران الإمارات العالمية، وستتم إضافة حلقات البودكاست والموسيقى الجديدة بشكل منتظم، لاستكمال مكتبة طيران الإمارات الحالية التي تضم أكثر من 3500 ساعة من الموسيقى العالمية والمحادثات المثيرة للتفكير.
يمكن لعملاء طيران الإمارات الآن استكشاف مكتبة البودكاست المتنوعة على «سبوتيفاي» والتي تضم أكثر من 140 حلقة من الأعمال والرياضة والترفيه والجرائم الحقيقية، والتي تعرض أشهر الشخصيات، مثل What
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مع تريفور نواه، حيث يجري الممثل الكوميدي محادثات صريحة مع المشاهير وقادة الفكر، وحلقات The Bill Simmons Podcast للمناقشات حول الرياضة والثقافة الشعبية مع ضيوف بارزين مثل توم هانكس وآدم ساندلر ولاري ديفيد، و Case 63، وهو البودكاست الشهير المعروف بسرد القصص، و The Journal ، وهو البودكاست المخصص حول المال والأعمال والسلطة، من سبوتيفاي و«وول ستريت جورنال».
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