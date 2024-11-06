7.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، حوالي 7 مليارات و148 مليونا و800 ألف جنيه .

وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر محمد الشماغ أفرجت عن مشمول حوالي 5589 شهادة جمركية وارد نهائي بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيلية) خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل القمح والبقول والذرة وغيرها والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

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وأضاف المصدر، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد بلغت مليارا و 192 مليونا و 233 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 5 مليارات و 956 مليونا و567 ألف جنيه.

وأوضح المصدر، أن إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- إسماعيلية)، قامت بتصدير مشمول 4615 بيانا جمركيا بعدد 5500 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 18 ملياراً و 200 مليون و 152 ألف جنيه، وذلك لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية.

وأشار إلى أنه تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 20 مليونا و207 آلاف جنيه .

ولفت إلى أن، ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.