7.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، حوالي 7 مليارات و148 مليونا و800 ألف جنيه .
وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر محمد الشماغ أفرجت عن مشمول حوالي 5589 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيلية) خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل القمح والبقول والذرة وغيرها والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.
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وأضاف المصدر، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد بلغت مليارا و 192 مليونا و 233 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 5 مليارات و 956 مليونا و567 ألف جنيه.
وأوضح المصدر، أن إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- إسماعيلية)، قامت بتصدير مشمول 4615 بيانا جمركيا بعدد 5500 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 18 ملياراً و 200 مليون و 152 ألف جنيه، وذلك لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية.
وأشار إلى أنه تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 20 مليونا و207 آلاف جنيه .
ولفت إلى أن، ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.
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