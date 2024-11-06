انطلاق أعمال مؤتمر مايو كلينك لأمراض القلب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: لمياء إبراهيم
انطلقت صباح أمس، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لأمراض القلب والشرايين في نسخته الثامنة، بتنظيم من الخدمات الملكية الطبية – مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، بالتعاون مع مايو كلينيك في نسخته الثامنة، والذي يستمر حتى التاسع من نوفمبر الجاري.
وانطلقت اليوم جلسات اليوم الأول، التي تناولت ثلاثة محاور اختصت الأولى بمرض صمامات القلب الأول، وأدارها د. ناصر محمد عماش وتضمنت استعراض موضوع ارتجاع الصمامات قدمها الدكتور جوزيف ف. معلوف، ثم طرحت ورقة علمية حول تضيق الصمامات قدمها د. ستيف ر. أومين، ثم ورقة علمية ثالثة حول الصمام الاصطناعي وأشكال أخرى من أمراض الصمامات د. ريكا مانكاد، ثم أقيمت جولة للمشاركين في المؤتمر في المعرض المصاحب.
وفي الجلسة الثانية تم استعراض أوراق علمية حول أمراض القلب البنيوية، وأدارها د. ناصر محمد عماش، ثم ورقة علمية حول التهاب الشغاف المعدي للدكتور جوزيف ف. معلوف، ثم ورقة حول مرض الصمام ثلاثي الشرفات دكتور ناصر م. عماش، بعدها ورقة حول العلاج التدخلي عن طريق الجلد لأمراض القلب البنيوية د. محمد الخولي، بعدها تم فتح باب الحديث مع الخبراء حول حالات في أمراض القلب البنيوية.
وفي الجلسة الثالثة تم تناول موضوع أمراض القلب الخلقية أدارها الدكتور هيثم أمين، وتناولت ورقة حول أمراض ومتلازمات الشريان الأورطي د. ثايس د. كوتينهو، وورقة ثانية حول أمراض القلب الخلقية: البسيطة والمعقدة للد. ناصر محمد عماش.
وصرح العميد طبيب هيثم أمين المنسق العام لمؤتمر مايو كلينيك بأن نسخة هذا العام من المؤتمر تشهد حضورا مميزا من نخبة من الأطباء المحاضرين من مايو كلينيك وعدد كبير من أطباء القلب والمتدربين من البحرين، دول الخليج والعالم، كما يتضمن المؤتمر 45 محاضرة يلقيها 14 استشاريا على مدار أربعة أيام، بمشاركة 330 مشاركا من داخل مملكة البحرين وخارجها، ولأول مرة يشهد المؤتمر حضور من طلاب جامعة الخليج العربي.
الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر هو ثاني أكبر مؤتمر على مستوى البحرين يقيمه مايو كلينيك من ضمن نشاطه العلمي.
وأضاف العميد طبيب هيثم أمين أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة للتعرف على التطورات المهمة في مجال أمراض القلب والشرايين وترسيخ الوعي بأساسيات التعامل مع الحالات المعقدة في هذا التخصص.
وكشف عن جلسات المؤتمر هذا العام بأنها ستكون متنوعة ومهمة عن أمراض الصمامات، أمراض القلب الخلقية، الشريان الأورطي والتدخلات غير الجراحية في هذه الحالات في اليوم الأول، كما تتناول مواضيع اليوم الثاني أمراض الشرايين التاجية وطرق الوقاية وأحدث طرق العلاج في هذه الحالات بما فيها كل ما هو جديد في العلاج عن طريق الأدوية.
أما اليوم الثالث فيناقش مواضيع كهربية القلب وأجهزة تنظيم النبض والبطاريات، كما يتطرق لعلاج الرجفان الأذيني، اضطرابات النبض في الأذين والبطين ونوبات فقدان الوعي، كما تناقش آخر جلساته أمراض الشرايين والأوردة الدموية الطرفية.
فيما يتناول اليوم الرابع والأخير للمؤتمر أمراض عضلة القلب وطرق عالج ضعفها عن طريق أحدث الادوية والعلاجات والاجهزة المتطورة في هذا المجال.
وعلق اللواء طبيب فواد عبد القادر الرئيس التنفيذي لمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب على استضافة الخدمات الطبية الملكية -مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب لمؤتمر مايو كلينك الدولي في نسخته الثامنة بأنه يعد حدثا دوليا ومحطة بارزة، موضحا أن انعقاده في مملكة البحرين بشكل استثنائي خارج الولايات المتحدة الأمريكية يعكس اهتمام مملكة البحرين لاستقطاب الفعاليات العلمية المتخصصة التي تسهم في دعم وتطوير القطاع الطبي المحلي.
وأضاف تأتي هذه الخطوة ضمن التزام مملكة البحرين المتواصل لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للبحث الطبي والابتكار وذلك بما يتماشى مع رؤيتها في التحسين والتطوير المستدام في مجالات الرعاية الصحية وتقديم ما هو نافع لصحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
ومن جانبه أثنى الدكتور جوزيف معلوف رئيس قسم السونار التداخلية في مايو كلينيك – الولايات المتحدة الأمريكية
على الترتيبات السنوية للمؤتمر في مملكة البحرين، موضحا أن مؤتمر مايو كلينك السنوي له أهمية كبيرة ويرجع ذلك للتجمع والمشاركة الكبيرة من الأطباء والخبراء لمراجعة آخر المستجدات لعلاج أمراض القلب والشرايين بما فيها العيوب الخلقية والمكتسبة بصمامات القلب وشرايين القلب وعضلة القلب، كما يخلق المؤتمر مجالا واسعا للمناقشة وتبادل الآراء بين الحضور والمحاضرين،
وثمن التعاون مع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب لما يجمع من نتائج إيجابية متعددة من وراء تبادل الأفكار والخبرات ليحقق التطوير وتحسين الخدمات الطبية.
وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من قبل المشاركين في الجلسات العلمية والمحاضرات التي تميزت بطرح المواضيع الحديثة وآخر ما توصل اليه الطب في علاج أمراض القلب.
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