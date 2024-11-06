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انطلاق أعمال مؤتمر مايو كلينك لأمراض القلب

11/6/2024 7:35:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬لمياء‭ ‬إبراهيم‭ ‬

انطلقت‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثامنة،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الملكية‭ ‬الطبية‭ ‬ ‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثامنة،‭ ‬والذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وانطلقت‭ ‬اليوم‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬اختصت‭ ‬الأولى‭ ‬بمرض‭ ‬صمامات‭ ‬القلب‭ ‬الأول،‭ ‬وأدارها‭ ‬د‭. ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬عماش‭ ‬وتضمنت‭ ‬استعراض‭ ‬موضوع‭ ‬ارتجاع‭ ‬الصمامات‭ ‬قدمها‭ ‬الدكتور‭ ‬جوزيف‭ ‬ف‭. ‬معلوف،‭ ‬ثم‭ ‬طرحت‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬حول‭ ‬تضيق‭ ‬الصمامات‭ ‬قدمها‭ ‬د‭. ‬ستيف‭ ‬ر‭. ‬أومين،‭ ‬ثم‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬ثالثة‭ ‬حول‭ ‬الصمام‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأشكال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الصمامات‭ ‬د‭. ‬ريكا‭ ‬مانكاد،‭ ‬ثم‭ ‬أقيمت‭ ‬جولة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أوراق‭ ‬علمية‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬البنيوية،‭ ‬وأدارها‭ ‬د‭. ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬عماش،‭ ‬ثم‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬حول‭ ‬التهاب‭ ‬الشغاف‭ ‬المعدي‭ ‬للدكتور‭ ‬جوزيف‭ ‬ف‭. ‬معلوف،‭ ‬ثم‭ ‬ورقة‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬الصمام‭ ‬ثلاثي‭ ‬الشرفات‭ ‬دكتور‭ ‬ناصر‭ ‬م‭. ‬عماش،‭ ‬بعدها‭ ‬ورقة‭ ‬حول‭ ‬العلاج‭ ‬التدخلي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجلد‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬البنيوية‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الخولي،‭ ‬بعدها‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬حول‭ ‬حالات‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬البنيوية‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬تم‭ ‬تناول‭ ‬موضوع‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الخلقية‭ ‬أدارها‭ ‬الدكتور‭ ‬هيثم‭ ‬أمين،‭ ‬وتناولت‭ ‬ورقة‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬ومتلازمات‭ ‬الشريان‭ ‬الأورطي‭ ‬د‭. ‬ثايس‭ ‬د‭. ‬كوتينهو،‭ ‬وورقة‭ ‬ثانية‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الخلقية‭: ‬البسيطة‭ ‬والمعقدة‭ ‬للد‭. ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬عماش‭.‬

وصرح‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬لمؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬بأن‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬تشهد‭ ‬حضورا‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬المحاضرين‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬القلب‭ ‬والمتدربين‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬45‭ ‬محاضرة‭ ‬يلقيها‭ ‬14‭ ‬استشاريا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬بمشاركة‭ ‬330‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬يشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬حضور‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬يقيمه‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نشاطه‭ ‬العلمي‭.‬

وأضاف‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬وترسيخ‭ ‬الوعي‭ ‬بأساسيات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬المعقدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بأنها‭ ‬ستكون‭ ‬متنوعة‭ ‬ومهمة‭ ‬عن‭ ‬أمراض‭ ‬الصمامات،‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الخلقية،‭ ‬الشريان‭ ‬الأورطي‭ ‬والتدخلات‭ ‬غير‭ ‬الجراحية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬تتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬أمراض‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬وأحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأدوية‭.‬

أما‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬فيناقش‭ ‬مواضيع‭ ‬كهربية‭ ‬القلب‭ ‬وأجهزة‭ ‬تنظيم‭ ‬النبض‭ ‬والبطاريات،‭ ‬كما‭ ‬يتطرق‭ ‬لعلاج‭ ‬الرجفان‭ ‬الأذيني،‭ ‬اضطرابات‭ ‬النبض‭ ‬في‭ ‬الأذين‭ ‬والبطين‭ ‬ونوبات‭ ‬فقدان‭ ‬الوعي،‭ ‬كما‭ ‬تناقش‭ ‬آخر‭ ‬جلساته‭ ‬أمراض‭ ‬الشرايين‭ ‬والأوردة‭ ‬الدموية‭ ‬الطرفية‭.‬

فيما‭ ‬يتناول‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬والأخير‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمراض‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬وطرق‭ ‬عالج‭ ‬ضعفها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أحدث‭ ‬الادوية‭ ‬والعلاجات‭ ‬والاجهزة‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وعلق‭ ‬اللواء‭ ‬طبيب‭ ‬فواد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ -‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬لمؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثامنة‭ ‬بأنه‭ ‬يعد‭ ‬حدثا‭ ‬دوليا‭ ‬ومحطة‭ ‬بارزة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬انعقاده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الفعاليات‭ ‬العلمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬المحلي‭.‬

وأضاف‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ضمن‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتواصل‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للبحث‭ ‬الطبي‭ ‬والابتكار‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤيتها‭ ‬في‭ ‬التحسين‭ ‬والتطوير‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتقديم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬نافع‭ ‬لصحة‭ ‬وسلامة‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أثنى‭ ‬الدكتور‭ ‬جوزيف‭ ‬معلوف‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬السونار‭ ‬التداخلية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬ ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭
‬على‭ ‬الترتيبات‭ ‬السنوية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬السنوي‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬للتجمع‭ ‬والمشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والخبراء‭ ‬لمراجعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬العيوب‭ ‬الخلقية‭ ‬والمكتسبة‭ ‬بصمامات‭ ‬القلب‭ ‬وشرايين‭ ‬القلب‭ ‬وعضلة‭ ‬القلب،‭ ‬كما‭ ‬يخلق‭ ‬المؤتمر‭ ‬مجالا‭ ‬واسعا‭ ‬للمناقشة‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬والمحاضرين،‭ ‬

وثمن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬لما‭ ‬يجمع‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬ليحقق‭ ‬التطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭.‬

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬حضورا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬العلمية‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بطرح‭ ‬المواضيع‭ ‬الحديثة‭ ‬وآخر‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭.‬

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