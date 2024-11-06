محافظ الشمالية يكرم عددا من الأطباء البحرينيين بمناسبة يوم الطبيب البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب محافظ المحافظة الشمالية علي عبدالحسين العصفور عن فخره واعتزازه بالطبيب البحريني، كونه يشكل مرتكزا أساسيا في المنظومة الصحية في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل ما تشهده من رعاية واهتمام بالغين من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
جاء ذلك لدى تكريمه مجموعة من الأطباء البحرينيين، بحضور رئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور عامر الدرازي، وتهنئتهم بمناسبة يوم الطبيب البحريني، مشيراً إلى أن الأطباء البحرينيين قدموا تضحيات وجهود مخلصة في خدمة الوطن بكل أطيافه ومكوناته، خصوصا أثناء جائحة كورونا، معربًا عن بالغ فخره واعتزازه لما يقدمونه من عطاء يعكس مهنتهم الإنسانية النبيلة.
وأشار محافظ الشمالية إلى أن المحافظة استطاعت من خلال برنامج المدن الصحية أن تعزز من شراكتها المجتمعية مع الأطباء البحرينيين، وإشراكهم تحت مظلة البرنامج، للاستفادة من خبراتهم وآرائهم في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية في المناسبات الصحية العالمية.
من جانبه، أعرب رئيس مجموعة الأطباء البحرينيين الدكتور عامر الدرازي والأطباء المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشمالية على تكريمهم ومشاركتهم الاحتفاء في يومهم الصحي الوطني، معتبرين ذلك دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
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