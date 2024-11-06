محافظ الشمالية يكرم عددا من الأطباء البحرينيين بمناسبة يوم الطبيب البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تكريمه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرازي،‭ ‬وتهنئتهم‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬قدموا‭ ‬تضحيات‭ ‬وجهود‭ ‬مخلصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬بكل‭ ‬أطيافه‭ ‬ومكوناته،‭ ‬خصوصا‭ ‬أثناء‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬لما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬يعكس‭ ‬مهنتهم‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭.‬

وأشار‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬استطاعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬شراكتها‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وإشراكهم‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬البرنامج،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬وآرائهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرازي‭ ‬والأطباء‭ ‬المكرمون‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لمحافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬تكريمهم‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬في‭ ‬يومهم‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني،‭ ‬معتبرين‭ ‬ذلك‭ ‬دافعًا‭ ‬لهم‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭. ‬

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